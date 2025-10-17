Tổng thư ký AFC tiết lộ bất ngờ về đơn kiện của Nepal, chưa tuyên án vụ FAM bê bối

AFC vẫn chờ FAM và FIFA

FAM phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ, bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Theo ông Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia), AFC vẫn đang theo sát vụ việc này. Dù vậy, AFC vẫn đang chờ đợi FAM hoàn tất quá trình kháng cáo mới đưa ra quyết định cuối cùng.

“AFC sẽ chờ FAM hoàn tất các bước pháp lý. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã công bố quyết định chi tiết và bước tiếp theo là FAM có thể kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tất cả phụ thuộc vào FAM”, ông Datuk Seri Windsor Paul John bày tỏ.

Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục nhấn mạnh AFC vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn tố cáo nào của Hiệp hội Bóng đá Nepal (ANFA), trái ngược với những gì báo chí đã đưa tin những ngày qua.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

“Trong tuần qua AFC chưa nhận thêm bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc. Không có đơn khiếu nại nào của ANFA được gửi đến”, ông Datuk Seri Windsor Paul John nói với trang Bharian chiều ngày 17.10.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC chưa nhận đơn khiếu nại từ ANFA ẢNH: NGỌC LINH

Chia sẻ này của ông Datuk Seri Windsor Paul John khiến nhiều CĐV Malaysia bất ngờ. Cách đây ít ngày, trang báo uy tín của Anh The Guardian đã cập nhật vụ việc, cho rằng ANFA đã gửi đơn kiện đến AFC.

Trang The Guardian viết: “ANFA đã đệ đơn khiếu nại Malaysia lên AFC. ANFA cho rằng Hector Hevel, một trong những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal vào tháng 3 đã bị FIFA tuyên bố không đủ điều kiện ra sân. Với quyết định này của FIFA, tình thế có thể đảo ngược và Nepal sẽ được xử thắng 3-0”.

"Các thuyết âm mưu nói về việc ngăn cản sự trỗi dậy của một đội bóng xếp hạng 123 thế giới có vẻ hơi xa vời, đặc biệt là khi Malaysia có ảnh hưởng chính trị lớn hơn các đối thủ trong khu vực với một thành viên trong hội đồng FIFA. Tổng thư ký của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng là một chức vụ theo truyền thống chỉ dành cho người Malaysia vì tổ chức này có trụ sở chính thức tại Kuala Lumpur", The Guardian nhận xét.

Bài viết trên trang The Guardian, đề cập đến việc Malaysia nhận án phạt từ FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trước khi loạt trận FIFA Days tháng 10.2025 diễn ra, truyền thông Nepal cho biết ANFA lẫn các cầu thủ đội tuyển Nepal dành sự quan tâm lớn cho vụ việc Malaysia nhận án phạt của FIFA.

Ký giả của tờ báo nổi tiếng ở Nepal, Kantipur viết: “Ở trận thắng Nepal vào tháng 3, Malaysia đã thắng 2-0, nhờ các bàn thắng của Hevel và La'Vere Corbin Ong để giành trọn ba điểm. Vào thời điểm đó, Hevel là cầu thủ nhập tịch mới nhất của Malaysia và đã ghi bàn ngay trận ra mắt. Tuy nhiên, chỉ hơn 5 tháng sau anh đã phải nhận án phạt của FIFA. Nếu mọi thứ xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia vi phạm, đội tuyển Nepal có thể giành được ba điểm và mọi thứ lại đảo ngược, có lợi cho chúng ta”.