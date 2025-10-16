Chủ tịch VFF có mặt, AFC kêu gọi các thành viên làm điều đặc biệt

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn tham dự với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ủy ban Tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) vì sự đón tiếp nồng hậu và công tác tổ chức chu đáo. Đồng thời, AFC ghi nhận vai trò chủ động của Ả Rập Xê Út trong việc đăng cai nhiều sự kiện quan trọng của AFC trong tuần qua, bao gồm Hội nghị Quỹ Dream Asia Foundation, các cuộc họp Ủy ban chuyên môn và Hội nghị Chủ tịch và Tổng thư ký các liên đoàn thành viên và khu vực AFC sắp khai mạc.

Ông Trần Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải sang) có mặt tại cuộc họp của AFC ẢNH: VFF

Bóng đá châu Á có thành tích đặc biệt, sẽ tiếp tục với các liên đoàn đang gặp khó

Tại cuộc họp, Chủ tịch AFC Shaikh Salman ghi nhận những thành tích nổi bật của bóng đá châu Á trong thời gian qua, chúc mừng Qatar và Ả Rập Xê Út là hai đội bóng đầu tiên của châu lục giành vé tham dự FIFA World Cup 2026. Ông cũng biểu dương CLB Al Hilal SFC với thành tích lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025, cùng sự góp mặt của ba trọng tài AFC trong trận chung kết giải đấu này.

Chủ tịch Shaikh Salman nhấn mạnh: “Cuộc họp của chúng ta tại Riyadh là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và những bước tiến vững chắc của bóng đá châu Á. Các đội bóng của chúng ta đã thể hiện năng lực ấn tượng trên đấu trường quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá châu lục.”

Bên cạnh việc đánh giá cao các thành tựu chuyên môn, Chủ tịch AFC cũng chia sẻ về trách nhiệm của cộng đồng bóng đá châu Á trong việc đồng hành cùng các liên đoàn thành viên đang gặp khó khăn, đặc biệt là Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA). Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân tại Gaza và khẳng định AFC sẽ tiếp tục hỗ trợ PFA trong quá trình khôi phục hoạt động bóng đá, bảo vệ cầu thủ, quan chức và duy trì tinh thần của môn thể thao vua.

Ngoài ra, Chủ tịch AFC cũng bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ đối với Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) và Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) trước những khó khăn hiện nay, đồng thời kêu gọi các liên đoàn thành viên cùng chia sẻ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, kiên cường và hy vọng thông qua bóng đá.

AFC đạt được nhiều thành tựu trong năm 2025 ẢNH: VFF

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Ban Chấp hành AFC đã thông qua Chính sách và Chương trình “Equal Pitch” – sáng kiến thúc đẩy bình đẳng và hòa nhập trong bóng đá, đồng thời phê duyệt quyết định của Ủy ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC về việc trao quyền đăng cai hai kỳ AFC Beach Soccer Asian Cup™ tiếp theo cho Thái Lan.

AFC cũng thông báo việc ký kết thỏa thuận hợp tác huấn luyện viên giữa AFC và UEFA, nhằm công nhận tương đương bằng cấp huấn luyện, tăng cường chia sẻ kiến thức và trao đổi kinh nghiệm giữa hai liên đoàn. Thỏa thuận này có hiệu lực đến năm 2029, là kết quả của quá trình tham vấn kéo dài 2 năm.

Kết thúc cuộc họp, Ban Chấp hành AFC xác nhận lễ trao giải AFC Awards 2026 sẽ được tổ chức tại Thái Lan.