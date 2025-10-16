Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF gặp lại Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, U.23 Việt Nam có tin cực vui

Thiếu Bá
Thiếu Bá
16/10/2025 18:57 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị giải đấu tập huấn rất chất lượng vào tháng 11 tới đây, gặp các đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà U.23 Trung Quốc. Giải đấu này diễn ra ngay trước SEA Games và VCK U.23 châu Á.

Những đợt cọ xát quý giá của U.23 Việt Nam

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA). Thời gian gần đây, CFA thường xuyên mời các đội tuyển Việt Nam sang tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý, các giải đấu giao hữu quốc tế tại Trung Quốc thường quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh ở châu Á. Lần này, đội tuyển U.23 Việt Nam có cơ hội chạm trán với U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan và U.23 Trung Quốc vào tháng 11 tới đây, theo lời mời của CFA.

Nhân cuộc họp Ban Chấp hành AFC tại Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF và Chủ tịch CAF đã tái gặp gỡ. Đôi bên đã khẳng định lại kế hoạch quan trọng của U.23 Việt Nam. 

Chủ tịch VFF gặp lại Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, U.23 Việt Nam có tin cực vui- Ảnh 1.

VFF đạt được thỏa thuận với CFA tại lễ ký kết hồi tháng 8.2025. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) và Chủ tịch CFA

Ảnh: VFF

Cuối năm nay, đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt chuẩn bị cho SEA Games 33 (diễn ra tháng 12.2025, ở Thái Lan) và vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á (diễn ra từ tháng 1.2026, tại Ả Rập Xê Út). Chính vì thế, các trận đấu với U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan và U.23 Trung Quốc sẽ giúp cho các cầu thủ U.23 Việt Nam chuẩn bị đủ các bài bản tấn công lẫn phòng ngự, cho các giải đấu quốc tế rất quan trọng với U.23 Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm sau.

Bước tạo đà hoàn hảo cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á

Còn nhớ, trước giải U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam cũng đã có 1 giải đấu giao hữu tương tự tại Trung Quốc, hồi tháng 3, với các đối thủ tương tự. Qua giải đấu hồi tháng 3, trung vệ Hiểu Minh, tiền vệ Công Phương, Phi Hoàng, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ… đã trưởng thành vượt bậc, góp công lớn vào ngôi vô địch giải đấu khu vực của U.23 Việt Nam.

Chủ tịch VFF gặp lại Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, U.23 Việt Nam có tin cực vui- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam được chạm trán với các đối thủ rất mạnh

Chủ tịch VFF gặp lại Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, U.23 Việt Nam có tin cực vui- Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam trưởng thành sau các giải giao hữu chất lượng tại Trung Quốc

Ảnh: Minh Tú

Theo đánh giá của giới chuyên môn, không dễ để U.23 Việt Nam sắp xếp được các trận đấu với những đối thủ mạnh cỡ U.23 Hàn Quốc hay U.23 Uzbekistan. Đây đều là những đội hàng đầu trong lứa tuổi U.23 của bóng đá châu Á. Đặc biệt, rất khó để các đội này xuất hiện cùng lúc ở 1 giải đấu giao hữu. Chính vì thế, việc U.23 Việt Nam được thi đấu với các đội vừa nêu tại Trung Quốc vào tháng 11, là đợt cọ xát rất quý giá cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, ngay trước SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Chính vì thế, việc VFF đạt được thỏa với CFA là tín hiệu rất tốt với bóng đá Việt Nam, giúp chúng ta có thêm các sân chơi chất lượng, cho các đội tuyển bóng đá cấp quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.23 Việt Nam Hiểu Minh VFF Chủ tịch VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận