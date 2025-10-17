Chính thức đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng hạng FIFA: Xếp trên Malaysia, Indonesia lo sốt vó

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cải thiện thứ hạng FIFA, nếu AFC xử thua đội Malaysia

Trong lịch FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam liên tiếp có 2 trận thắng trước đội Nepal với tỷ số 3-1 và 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Qua đó, được cộng tổng cộng 13,7 điểm, để có 1.183,62 điểm so với 1.169,92 điểm ở tháng 9. Nhờ vậy, "Những chiến binh sao vàng" đã tăng 3 bậc lên hạng 111 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam cho thấy hành trình hồi phục đáng ghi nhận của mình khi từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong lịch FIFA Days tháng 11 và cuối cùng trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam còn 1 trận gặp đội Lào ở sân khách ngày 19.11. Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 và tổng kết năm 2025 sẽ công bố vào ngày 21.11. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn cải thiện thứ hạng của mình.

Tuy nhiên, trong sự việc liên quan hiện nay đến vòng loại Asian Cup 2027 là trường hợp đội tuyển Malaysia đang bị FIFA xử phạt vụ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" để thi đấu 2 trận, gồm trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6 và Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3.

Nếu họ kháng cáo bất thành, với phán quyết cuối cùng dự kiến được FIFA công bố ngày 30.10 tới, có khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ tiến hành thực hiện án kỷ luật, bao gồm xử thua các trận đấu trên với tỷ số 0-3. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm điểm không chỉ trên bảng xếp hạng tại vòng loại Asian Cup 2027, mà trên bảng xếp hạng FIFA để cải thiện các vị trí của mình.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

Trường hợp bóng đá Malaysia thua kiện và tiếp tục kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), thì tiến trình xử lý cũng có thời hạn đến trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Khi đó, các điểm số nếu đội Malaysia bị xử thua, sẽ được cộng vào bảng xếp hạng FIFA đầu tiên trong năm 2026 sau lịch FIFA Days tháng 3.

Cho đến trước khi có phán quyết của FIFA liên quan bóng đá Malaysia, đội tuyển nước này trong lịch thi đấu vừa rồi đã vượt qua nhiều sức ép để thắng đội Lào 2 trận gồm các tỷ số 3-0 và 5-1. Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) đã được cộng 13,3 điểm để có 1.161,53 điểm và tăng đến 5 bậc lên hạng 118 thế giới.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Vị trí của đội tuyển Malaysia hiện cũng vượt qua đội tuyển Indonesia và xếp trên đến 4 bậc. Đội tuyển Indonesia vì 2 trận thua ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trước đội Ả Rập Xê Út tỷ số 2-3 và Iraq tỷ số 0-1, không những kết thúc giấc mơ dự World Cup, HLV Kluivert và toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan bị sa thải, mà còn bị mất đến 13,21 điểm và rớt hạng FIFA đến 3 bậc xuống hạng 122 thế giới.

Báo chí Indonesia hết sức lo ngại và cho rằng, đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo đang xuống dốc và mất phương hướng sau cú sốc thất bại ở vòng loại World Cup 2026.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan hồi sinh lại hy vọng giành vé dự Asian Cup 2027 khi thắng đội Đài Loan cả 2 trận với tỷ số 2-0 và 6-1. "Voi chiến" hiện vươn lên dẫn đầu bảng D bằng điểm với Turkmenistan (cùng 9 điểm) và sẽ tự quyết cơ hội lấy vé dự Asian Cup 2027 khi 2 đội gặp nhau tại Bangkok ngày 31.3.2026.

Nhờ những thành tích này, đội tuyển Thái Lan cũng được cộng 13,16 điểm, tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA đến 5 bậc vào hạng 96 thế giới. Qua đó, giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, hơn đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 đến 15 bậc.

Ở khu vực thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn xếp số 1, Argentina tiến 1 bậc lên vị trí thứ 2. Đội Nhật Bản vẫn xếp số 1 châu Á và hạng 19 thế giới.