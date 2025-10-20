Một vị trí trọng yếu của đội tuyển Việt Nam bị 'đe dọa' mất chỗ: Thầy Kim hé lộ…

Đội tuyển Việt Nam thiếu cân bằng ở 2 cánh

Ở 2 trận gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vừa diễn ra, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng đến 3 hậu vệ trái gồm Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang. Các cầu thủ được luân phiên thi đấu, hoặc thậm chí cùng có mặt trên sân mỗi khi đội tuyển Việt Nam cần gây sức ép lớn hơn. Điều này tạo ra sự đa dạng bên phía hàng lang trái của "Những chiến binh sao vàng". Đó là còn chưa kể Nguyễn Phi Hoàng, người đã chơi rất hay ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, có quá trình phát triển ổn định tại CLB Đà Nẵng nhiều mùa giải qua, vẫn luôn sẵn sàng được trao cơ hội.





Tiến Anh là sự lựa chọn duy nhất của HLV Kim Sang-sik ở thời điểm này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, ở phía cánh đối diện, HLV Kim Sang-sik chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất: Trương Tiến Anh. Khi Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh đều đang phải chạy đua với thời gian để trở lại sân cỏ, còn Phạm Xuân Mạnh được "quy hoạch" cho vị trí trung vệ, cầu thủ của CLB Thể Công Viettel trở thành hậu vệ phải số một ở đội tuyển Việt Nam. Anh thi đấu trọn vẹn 360 phút ở 4 trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam (3 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, 1 trận giao hữu).

Tiến Anh vẫn chơi ổn định, thể hiện được những điểm mạnh như tốc độ, sức càn lướt và tạt bóng tốt. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn cần thêm các phương án nhân sự khác để tránh rủi ro cũng như tạo ra sự đa dạng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Cờ đến tay Anh Quân?

Sau trận lượt về với Nepal, Báo Thanh Niên đã hỏi HLV Kim Sang-sik có thêm tính toán gì trong bối cảnh vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam đang khá mỏng. Ông trả lời: "Tôi đã có kế hoạch sử dụng cầu thủ từ U.23 Việt Nam. Đồng thời, tôi và các cộng sự sẽ theo dõi V-League kỹ càng hơn để có thể tìm ra nhân tố mới".

Anh Quân chơi bóng ngày càng tự tin ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phát biểu của HLV Kim Sang-sik cho thấy rõ rằng Anh Quân đứng trước cơ hội có lần đầu được lên đội tuyển Việt Nam. Kể từ giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia, anh đã khẳng định được mình là hậu vệ phải số một của đội U.23 Việt Nam nhờ khả năng chơi bóng thông minh, tự tin, có sự cân bằng trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Khi có mặt ở 1/3 sân đối phương, anh gây sóng gió bằng các tình huống tạt bóng, căng ngang với nhiều ý đồ và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm để dứt điểm.

Ở V-League 2025-2026, Anh Quân cũng thể hiện phong độ ổn định. Anh được ra sân 6 trận, ghi 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đó là những con số ấn tượng. Trong trận hòa 2-2 CLB Thanh Hóa, Anh Quân góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đội PVF-CAND. Phút 60, anh có pha treo bóng hoàn hảo để Xuân Bắc lập công. 6 phút sau, cầu thủ sinh năm 2004 thực hiện cú ngoặt bóng khôn khéo rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần bằng chân không thuận để giúp CLB PVF-CAND vươn lên dẫn trước. Những pha xử lý này không chỉ cho thấy Anh Quân có năng lực tốt ra sao mà còn bộc lộ rằng anh còn đang rất tự tin.

1 tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến Lào để thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như thế này, cơ hội để Anh Quân có lần đầu "ăn cơm tuyển" là rất cao. Khi đó, Tiến Anh cũng sẽ phải nỗ lực hết mình, nếu không muốn vuột mất suất đá chính vào tay đàn em.