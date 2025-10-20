Khi HAGL luôn 'tự bắn vào chân mình' và sự trả giá quá đắt!

Với khán giả trung lập, thất bại 0-3 trên sân Lạch Tray có thể được xem là một kết quả "bình thường" nếu nhìn vào sự chênh lệch về đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh giữa Hải Phòng và HAGL ở thời điểm hiện tại. Nhưng với những ai theo sát HAGL từ đầu mùa, trận thua này là hồi chuông cảnh báo nghiêm túc cho một tập thể trẻ, đang loay hoay tìm hướng đi giữa sự khốc liệt của V-League.

HAGL thua sớm, vỡ trận nhanh: HLV Lê Quang Trãi nói gì?

Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút đầu trận, HAGL đã thủng lưới hai bàn sau những pha để mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Lối chơi ngây thơ, thiếu gắn kết cùng khả năng xử lý bóng dưới áp lực kém của tuyến dưới khiến đội bóng phố núi gần như bị "bóp nghẹt" trước lối chơi pressing tầm cao đầy già dơ của Hải Phòng. Đội bóng đất cảng đã đọc vị rất rõ điểm yếu của đối phương và không ngần ngại tung đòn phủ đầu để kết liễu hy vọng giành điểm của HAGL từ rất sớm.

HLV Lê Quang Trãi (giơ tay) và nỗi buồn mang tên HAGL Ảnh: Minh Tú

Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi thẳng thắn nhìn nhận vấn đề: "Cả ba bàn thua đều xuất phát từ những pha mất bóng. Hải Phòng tổ chức rất tốt, chơi áp sát, và chúng tôi đã không kiểm soát được bóng trong áp lực cao. Họ tận dụng sai lầm và trừng phạt chúng tôi". Không khó để thấy, HAGL đang lặp đi lặp lại một kịch bản quen thuộc ở mùa giải năm nay: chơi cống hiến, cố gắng kiểm soát bóng, nhưng thường xuyên tự bắn vào chân mình vì những lỗi cá nhân hoặc sự mất tập trung.

Bài học đắt giá vì chọn con đường khó

HAGL mùa này đang theo đuổi một con đường đầy thử thách: trẻ hóa toàn diện. Đây là định hướng mang tính chiến lược lâu dài – điều mà HLV Lê Quang Trãi một lần nữa khẳng định sau trận thua: "Định hướng của CLB mùa này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chấp nhận trả giá để họ tích lũy kinh nghiệm".

HAGL (áo xanh) thất bại toàn diện ở sân Lạch Tray ảnh: minh tú

Đội hình ra sân của HAGL tại Lạch Tray có đến hơn một nửa là những cầu thủ sinh sau năm 2002. Ở môi trường khắc nghiệt như V-League, khi không có đủ những trụ cột giàu kinh nghiệm để làm chỗ dựa, các cầu thủ trẻ dễ dàng bị cuốn theo nhịp độ nhanh và áp lực tâm lý nặng nề từ đối thủ cũng như khán đài.

Thủ môn Trần Trung Kiên – một trong những gương mặt được kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam – đã có trận đấu đầy khó khăn. Trung Kiên không giấu được sự thất vọng: "Chúng tôi rất buồn vì thất bại rất đậm này. Nhận 2 bàn thua rất chóng vánh chỉ trong 10 phút đầu trận đấu, là do đội của tôi chơi không tốt. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt. Sẽ phải cố gắng để hướng đến những trận đấu sắp tới".

Áp lực tâm lý và thử thách từ khán đài

Lạch Tray chưa bao giờ là điểm đến dễ thở với bất kỳ đội khách nào, nhất là với một tập thể non kinh nghiệm như HAGL. Không chỉ đối mặt với đối thủ đá rát, biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất, các cầu thủ trẻ HAGL còn phải chịu áp lực rất lớn từ khán đài chật kín khán giả Hải Phòng.

Sự căng cứng về tâm lý nhanh chóng hiện rõ trên từng pha xử lý của hàng phòng ngự HAGL. Những đường chuyền hỏng, những pha xử lý thiếu dứt khoát và những tình huống phán đoán sai lầm liên tục xuất hiện như hệ quả của một đội hình chưa sẵn sàng cho trận cầu có sức ép lớn.

Chấp nhận xây dựng lực lượng trẻ là một lựa chọn đáng khích lệ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang cần nguồn kế cận. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho HAGL lúc này là làm sao để cân bằng giữa phát triển cầu thủ và duy trì sự cạnh tranh tối thiểu tại V-League. Bởi nếu không cải thiện về bản lĩnh, sự tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu, việc HAGL sa vào cuộc đua trụ hạng là điều khó tránh khỏi.

Sự phát triển bền vững cần nền tảng vững chắc, và rõ ràng lúc này, HAGL đang thiếu đi những chốt chặn về chuyên môn lẫn tinh thần để làm trụ cột cho lớp cầu thủ trẻ.

Học phí phải trả, nhưng bao nhiêu là đủ?

Thua để học là điều cần thiết, nhưng thua liên tục và không thấy được sự tiến bộ rõ rệt thì sẽ khiến cả đội bóng mất phương hướng. Với HAGL, trận thua trước Hải Phòng là bài học không nhỏ. Nhưng nếu không có những điều chỉnh về cách tiếp cận trận đấu, phân bổ kinh nghiệm trong đội hình và nâng cao bản lĩnh thi đấu, đội bóng phố núi có thể sẽ còn tiếp tục phải "trả học phí" rất đắt trong chặng đường phía trước.