HAGL thất bại cay đắng tại Lạch Tray, thủ môn Trần Trung Kiên nói lời chua xót

CLB HAGL chưa nếm mùi chiến thắng

Trước khi chạm trán ở vòng 7 V-League mùa này, CLB Hải Phòng và HAGL ở tình cảnh trái ngược. Đội bóng phố núi chưa nếm mùi chiến thắng, chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng, chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Hải Phòng thể hiện phong độ ấn tượng khi chia điểm với đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Ninh Bình.

CLB Hải Phòng khiến HAGL choáng ngợp khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút ở hiệp 1 ẢNH: MINH TÚ

Highlight Hải Phòng 3-0 HAGL: Đội khách thua toàn diện

Với dàn nội binh chất lượng chuyên môn thấp so với mặt bằng các đội ở V-League năm nay, các ngoại binh cũng không nổi bật, vì thế không bất ngờ khi CLB HAGL do HLV Lê Quang Trãi dẫn dắt phải thi đấu chật vật. Không có điểm tựa sân nhà, đội HAGL thêm khó khăn và bị "dội gáo nước lạnh" khi để thua 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút. Friday tận dụng sai lầm của hậu vệ HAGL ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 cho CLB Hải Phòng. Chưa đầy 4 phút sau, ngoại binh khác của đội bóng đất cảng là Tagueu gia tăng cách biệt lên 2-0 sau pha dứt điểm cận thành.

CLB HAGL vẫn chưa nếm mùi chiến thắng ở V-League mùa giải năm nay ẢNH: MINH TÚ

Thế trận phóng khoáng được cầu thủ Hải Phòng và HAGL tạo ra ở hiệp 2, qua đó cống hiến cho người hâm mộ nhiều tình huống "đôi công" hấp dẫn. Đội HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành trong khi đó chủ nhà Hải Phòng có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0 sau cú dứt điểm đẹp mắt của Luiz Antonio ở phút 84.

Pha phối hợp thành bàn đẹp mắt của CLB Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-0

Nhấn chìm đối thủ ngay trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng có tổng cộng 11 điểm, lên hạng 5 trên bảng xếp hạng vòng 7 V-League. Trong khi đó CLB HAGL chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng khi vẫn chỉ có 3 điểm.

Sau trận, thủ môn cao 1,91 Trần Trung Kiên (cũng là thủ môn đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam) thốt lên: "Chúng tôi rất buồn vì thất bại rất đậm này. Nhận 2 bàn thua rất chóng vánh chỉ trong 10 phút đầu trận đấu, là do đội của tôi chơi không tốt. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt. Sẽ phải cố gắng để hướng đến những trận đấu sắp tới".

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn











