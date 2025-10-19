Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngày ra trận của những kẻ cùng khổ: HAGL khó thắng, Thanh Hóa liệu có thoát thua?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/10/2025 05:14 GMT+7

HAGL và Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 6 vòng V-League 2025 - 2026. Hai đội bóng này đang đối mặt nguy cơ chìm sâu vào khủng hoảng nếu không thể giành kết quả tốt ở vòng 7 vào hôm nay 19.10.

Trận đấu không dễ dàng của HAGL 

HAGL đã "mở tài khoản" bàn thắng ở V-League mùa này, nhưng tình cảnh hiện tại vẫn khiến người hâm mộ đội bóng phố núi phải lo lắng. Sau 5 vòng không thể ghi bàn, pha lập công duy nhất của Minh Tâm trong trận hòa SLNA 1-1 ở vòng 6 như một tia sáng nhỏ giữa bức tranh nhiều gam màu xám. Sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang trước mùa giải mới khiến HAGL gần như mất hết sức sáng tạo và kinh nghiệm thi đấu. Ở thời điểm này, HAGL chỉ còn lại những gương mặt trẻ, hăng hái nhưng thiếu sự chín chắn để duy trì nhịp độ trận đấu và tạo ra khác biệt.

Ngày ra trận của những kẻ cùng khổ: HAGL khó thắng, Thanh Hóa liệu có thoát thua?- Ảnh 1.

Ngoại binh Marciel (trái) của HAGL không còn bùng nổ như mùa trước

ẢNH: MINH TRẦN

Tuyến giữa của đội bóng phố núi giờ đây thiên về thu hồi bóng, chuyền an toàn, thay vì phát động tấn công. Hàng công luôn rơi vào cảnh "đói bóng", bị chia cắt khỏi phần còn lại của đội hình. Tiền đạo Gabriel Dos Santos thường xuyên thi đấu đơn độc, thiếu liên kết và gần như vô hại trong vòng cấm, nên vẫn đang trắng tay sau 6 vòng. Marciel Da Silva, người thường tỏa sáng ở mùa trước, giờ cũng im tiếng vì bị đối thủ bắt bài. Khi cả 2 ngoại binh đều mờ nhạt, HAGL phải trông chờ vào những nội binh như Hoàng Vĩnh Nguyên, Võ Đình Lâm, Trần Gia Bảo… nhưng họ vẫn chưa đủ sức mạnh để giúp đội nhà chơi quật khởi hơn.

Phía bên kia chiến tuyến, CLB Hải Phòng dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm vẫn duy trì được tinh thần thi đấu máu lửa, lối chơi trực diện và hiệu quả. Không có nhiều ngôi sao nhưng Hải Phòng lại rất đồng đều và giàu năng lượng. Cặp ngoại binh Bicou - Luiz Antonio đang là điểm sáng khi một người càn lướt, người kia kiểm soát nhịp trận đấu và tung ra những cú dứt điểm uy lực. Tại sân Lạch Tray, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa thua kể từ đầu mùa. HAGL khó tạo bất ngờ trước chủ nhà Hải Phòng vào 18 giờ hôm nay.

Highlight SLNA 1-1 CLB Công an Hà Nội: Chia điểm kịch tính

THANH HÓA TÌM KIẾM CHIẾN THẮNG

Giống như HAGL, CLB Thanh Hóa cũng đối mặt với nhiều thách thức ngay từ giai đoạn đầu mùa giải. Đội bóng xứ Thanh đang xếp cuối bảng và cũng chưa có chiến thắng nào sau 6 trận. Vấn đề lớn nhất của CLB Thanh Hóa vào lúc này là về mặt tâm lý sau khi Chủ tịch CLB bị bắt giữ vì án kinh tế. Màn so tài với đội tân binh PVF-CAND ở vòng 7 (vào 18 giờ hôm nay) được xem như cơ hội tốt để Thanh Hóa tháo gỡ nút thắt. Trên lý thuyết, CLB Thanh Hóa được đánh giá giàu kinh nghiệm hơn so với PVF-CAND. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh lấy lại sự tự tin, tạo tiền đề để họ trở lại "đường ray" trong giai đoạn tới. Ngược lại, họ sẽ càng chìm sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.

Ở lượt trận diễn ra cùng ngày, CLB Công an TP.HCM chạm trán Hà Tĩnh lúc 19 giờ 15. Trận đấu muộn nhất vòng 7 là cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và CLB Đà Nẵng, lúc 19 giờ 15 ngày 20.10.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

