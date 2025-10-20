Thể Công Viettel đấu Đà Nẵng hôm nay: Chủ nhà leo tốp 2 hay đội khách thoát hiểm?

Thể Công Viettel, dấu ấn ổn định dưới thời HLV Popov

Trong bối cảnh Thể Công Viettel đang bám sát nhóm dẫn đầu và chưa biết mùi thất bại, còn đội bóng sông Hàn chật vật dưới đáy bảng, cặp đấu này được xem là cơ hội để chủ nhà tiếp tục bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Lịch thi đấu giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng Ảnh: FPT PLAY

Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Popov đã nhanh chóng đặt dấu ấn rõ nét lên cách vận hành của Thể Công Viettel. Không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ kỷ luật, lối chơi của Thể Công Viettel mùa này dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Sau 6 vòng đấu, họ là một trong ba đội còn bất bại – bên cạnh Ninh Bình FC và CLB Công an Hà Nội. Thầy trò ông Popov và đã giành được 12 điểm, tạm xếp thứ 4 nhưng chỉ kém đội đầu bảng đúng 2 điểm.

HLV Popov rất cá tính Ảnh: Minh Tú

Ở vòng đấu trước, Thể Công Viettel đã có một trận đấu căng như dây đàn trên sân của Ninh Bình FC. Trong một cuộc so tài mà chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao, cả hai đội đều thi đấu với tinh thần máu lửa, quyết liệt và không ngại va chạm. Hai tấm thẻ đỏ – chia đều cho mỗi bên – là minh chứng rõ ràng cho độ "nóng" của trận đấu. Nhưng vượt lên trên tất cả, đó là một trận hòa phản ánh đúng cục diện, và cũng là lời khẳng định về bản lĩnh của Thể Công Viettel trong những cuộc đối đầu lớn.

Một điểm sáng đáng chú ý chính là hàng thủ – chỉ để lọt lưới 4 bàn sau 6 vòng, nằm trong nhóm ít thủng lưới nhất giải. Hàng phòng ngự với phong độ ổn định đang là bệ phóng giúp Thể Công Viettel chơi tự tin và chủ động hơn.

CLB Đà Nẵng – Cuộc khủng hoảng kéo dài

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng vẫn đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, chỉ mới có 5 điểm sau 6 lượt trận. Vấn đề lớn nhất với đội bóng sông Hàn lúc này chính là hàng công yếu kém, mới chỉ ghi 4 bàn từ đầu mùa – thuộc nhóm thấp nhất giải.

Trong khi đó, tuyến phòng ngự cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng khi phải đối đầu với những đội bóng có tốc độ và khả năng pressing cao. Cả 2 chiến thắng từ đầu mùa của Đà Nẵng đều đến từ các tình huống cố định hoặc sai lầm của đối phương – cho thấy sự thiếu hiệu quả trong cách tổ chức tấn công.

Một điểm nữa khiến giới chuyên môn lo ngại là tâm lý thi đấu sân khách. Trong 3 chuyến xa nhà gần nhất, Đà Nẵng chỉ kiếm được 1 điểm, và thường tỏ ra lép vế hoàn toàn về mặt thế trận. Với một hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và tuyến phòng ngự không có sự hỗ trợ tốt từ hai cánh, việc phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước một Thể Công Viettel đang vào phom là thử thách quá lớn.

Dự đoán kết quả: Thể Công Viettel 2-0 Đà Nẵng. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo lính áp sát ngôi đầu, đồng thời khẳng định họ thực sự là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch mùa này. Với Đà Nẵng, nếu không cải thiện sớm cả về chuyên môn lẫn tinh thần, mùa giải 2025-2026 sẽ còn rất dài và đầy chông gai phía trước.