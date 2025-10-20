Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ HCV SEA Games

Nghi Thạo
Nghi Thạo
20/10/2025 00:19 GMT+7

Đội tuyển nữ VN có khoảng 45 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.

CƠ HỘI CHO CÁC CHÂN SÚT TRẺ

Ngày 21.10, đội tuyển nữ VN hội quân tại Hà Nội, mở đầu giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33. Môn bóng đá nữ SEA Games 33 (từ ngày 4 - 17.12) có 8 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm ngày 19.10, VN nằm bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Thái Lan ở bảng A với Campuchia, Singapore và Indonesia. Thái Lan với lợi thế sân nhà vẫn được xem là đối trọng lớn nhất của VN. Đội bóng xứ sở chùa vàng hiện được dẫn dắt bởi HLV Nuengrutai Srathongvian. Bà Srathongvian là HLV nội giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến làn gió mới trong lối chơi và tinh thần của đội tuyển nữ nước này.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ HCV SEA Games- Ảnh 1.

Chân sút trẻ Ngọc Minh Chuyên (phải) tiếp tục được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia

ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển nữ Myanmar đang có sự vươn mình mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tại AFF Cup nữ 2025 diễn ra hồi tháng 8, Myanmar đã thắng cả Thái Lan và đội trẻ Úc, sau đó về đích với vị trí á quân của giải (thua đội trẻ Úc khi tái đấu ở trận chung kết). Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines cũng rất đáng gờm, khi có nhiều cầu thủ nhập tịch với thể hình và thể lực vượt trội, sẽ trở thành thách thức lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ tấm HCV.

VẮNG HUỲNH NHƯ CŨNG KHÔNG SAO

Danh sách tập trung lần này gồm 27 cầu thủ, trong đó không có nhóm trụ cột thuộc CLB nữ TP.HCM, nổi bật là Huỳnh Như, Chương Thị Kiều… vì bận thi đấu tại giải CLB nữ châu Á diễn ra vào giữa tháng 11. Sự vắng mặt này mở ra cơ hội quý giá cho lớp cầu thủ trẻ. Không thể không nhắc đến tiền đạo Ngọc Minh Chuyên và Lưu Hoàng Vân - 2 nhân tố đang tỏa sáng trong màu áo U.19 nữ VN. Ngọc Minh Chuyên giành danh hiệu vua phá lưới giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023. Chân sút sinh năm 2004 từng được triệu tập lên đội tuyển trong các đợt tập trung trước và gần đây đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt ở khả năng di chuyển và dứt điểm. Lưu Hoàng Vân thi đấu khá bùng nổ tại giải U.19 nữ Đông Nam Á hồi tháng 6.2025 với 5 pha lập công, lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia.

HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Các đội bóng trong khu vực đang nhập tịch cầu thủ ào ạt. Điều này phần nào gây khó khăn cho các cầu thủ VN, vốn không có điểm mạnh về thể hình và thể lực. Nhưng bù lại cầu thủ có tinh thần quyết tâm cao, nhanh nhẹn và khéo léo. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ VN cũng được VFF tạo điều kiện tối đa đi thi đấu tập huấn nước ngoài, từ đó rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và tiến bộ".

Đội tuyển nữ VN cũng sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản từ ngày 20.11. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến có 3 trận giao hữu với các CLB nữ chất lượng của xứ sở hoa anh đào.

U.23 VN CÙNG BẢNG VỚI MALAYSIA, LÀO

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trưa 19.10 chứng kiến sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu, khi các đội tuyển tham dự sẽ được chia thành 3 bảng đấu, thay vì 2 bảng như trước đây. Điều này để giảm mật độ thi đấu quá dày đặc, trung bình 2 ngày/trận, trong khi các đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, dễ dẫn đến quá tải. U.23 VN nằm bảng B cùng Malaysia và Lào. Chủ nhà U.23 Thái Lan nằm bảng A cùng Campuchia và Timor Leste. Bảng C có 4 đội gồm: U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Xem thêm bình luận