Huỳnh Như tỏa sáng, TP.HCM I vững ngôi đầu giải vô địch quốc gia

Huỳnh Như khẳng định đẳng cấp, CLB TP.HCM I thắng dễ

CLB TP.HCM I chạm trán Thái Nguyên T&T ở lượt 8. Một chiến thắng sẽ giúp Huỳnh như và các đồng đội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng. Sau tiếng còi khai cuộc, CLB TP.HCM I chủ động đẩy cao đội hình tấn công, nhưng cũng gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ Thái Nguyên T&T.

CLB TP.HCM I (áo đỏ) chạm trán Thái Nguyên T&T

Nỗ lực của đội bóng phía nam nhanh chóng phát huy hiệu quả trong hiệp 1. Phút 34, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho TP.HCM I. Đến phút bù giờ thứ 3, Ngô Thị Hồng Nhung ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ TP.HCM.

Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục giành chiến thắng

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên trong ngày gặp lại đội bóng cũ, cả Mỹ Anh và Bích Thùy đều không thể tỏa sáng. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên T&T.

Với chiến thắng này, CLB TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi đang thể hiện phong độ ổn định với lối chơi gắn kết và hiệu quả. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cho thấy nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội đối đầu với Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN). Phút 17, tiền đạo đội tuyển quốc gia Phạm Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội. Dù chơi không tệ, nhưng những sai lầm nơi hàng thủ khiến đội bóng thủ đô phải trả giá. Phút 80, Trúc Hương lập công, ấn định kết quả hòa 1-1 cho Than KSVN.

Trong khi đó, CLB Hà Nội (áo vàng) bị cầm hòa

Kết thúc lượt 8, cả Hà Nội và Than KSVN đều kém đội đầu bảng TP.HCM I 3 điểm.