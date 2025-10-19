Nóng: U.23 Việt Nam đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33: Thái Lan bảng nào?

Cuộc tái ngộ kịch tính của bóng đá Việt Nam và Malaysia tại SEA Games 33

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 năm nay có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu, khi các đội tuyển tham dự sẽ được chia thành 3 bảng đấu, thay vì 2 bảng như trước đây. Điều này là để giảm mật độ thi đấu quá dày đặc, trung bình 2 ngày/1 trận, trong khi các đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ dẫn đến sự quá tải.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp đối thủ duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vào giờ chót, đội Timor Leste thuyết phục được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc đăng ký tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 để có tổng cộng 10 đội.

Theo đó, với 10 đội, đã được bốc thăm chia vào 3 bảng đấu dựa trên 4 nhóm hạt giống. Trong đó, đội chủ nhà U.23 Thái Lan nằm bảng A cùng với Campuchia và Timor Leste. Bảng B là đội U.23 Việt Nam, Malaysia và Lào. Bảng C có 4 đội gồm U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Theo ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 33, tại vòng bảng các trận đấu sẽ được tổ chức thi đấu trên sân Kỷ niệm 700 năm Chiang Mai ở tỉnh Chiang Mai. Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, với đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18.12.

Đội tuyển nữ Việt Nam và futsal được bốc thăm thế nào?

Ở môn bóng đá nữ, có tổng cộng 8 đội tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Đội nữ chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A với Campuchia, Singapore và Indonesia.

Vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra từ ngày 4 đến 11.12, trong đó tất cả các trận đấu đều diễn ra trên 2 sân CLB Chonburi và sân IPE Chonburi, đều ở tỉnh Chonburi. Vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 14.12 đến 17.12.

Trong khi đó, ở môn futsal nam có 5 đội tuyển tham dự, sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội có số điểm cao nhất sẽ đoạt HCV. 5 đội tham dự gồm đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Ở môn futsal nữ, với 6 đội tham dự, được chia 2 bảng gồm, bảng A là Thái Lan (chủ nhà), Malaysia, Philippines; bảng B: Việt Nam, Myanmar, Indonesia.