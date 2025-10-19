Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: U.23 Việt Nam đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33: Thái Lan bảng nào?

Giang Lao
Giang Lao
19/10/2025 13:34 GMT+7

Trưa 19.10, ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 33 đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho 10 đội tuyển tham dự tại Bangkok (Thái Lan), trong đó đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào.

Cuộc tái ngộ kịch tính của bóng đá Việt Nam và Malaysia tại SEA Games 33

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 năm nay có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu, khi các đội tuyển tham dự sẽ được chia thành 3 bảng đấu, thay vì 2 bảng như trước đây. Điều này là để giảm mật độ thi đấu quá dày đặc, trung bình 2 ngày/1 trận, trong khi các đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ dẫn đến sự quá tải.

Nóng: U.23 Việt Nam đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33: Thái Lan bảng nào?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp đối thủ duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vào giờ chót, đội Timor Leste thuyết phục được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc đăng ký tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 để có tổng cộng 10 đội.

Theo đó, với 10 đội, đã được bốc thăm chia vào 3 bảng đấu dựa trên 4 nhóm hạt giống. Trong đó, đội chủ nhà U.23 Thái Lan nằm bảng A cùng với Campuchia và Timor Leste. Bảng B là đội U.23 Việt Nam, Malaysia và Lào. Bảng C có 4 đội gồm U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Theo ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 33, tại vòng bảng các trận đấu sẽ được tổ chức thi đấu trên sân Kỷ niệm 700 năm Chiang Mai ở tỉnh Chiang Mai. Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, với đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18.12.

Đội tuyển nữ Việt Nam và futsal được bốc thăm thế nào?

Ở môn bóng đá nữ, có tổng cộng 8 đội tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Đội nữ chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A với Campuchia, Singapore và Indonesia. 

Vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra từ ngày 4 đến 11.12, trong đó tất cả các trận đấu đều diễn ra trên 2 sân CLB Chonburi và sân IPE Chonburi, đều ở tỉnh Chonburi. Vòng bán kết và chung kết diễn ra từ ngày 14.12 đến 17.12. 

Trong khi đó, ở môn futsal nam có 5 đội tuyển tham dự, sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội có số điểm cao nhất sẽ đoạt HCV. 5 đội tham dự gồm đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia. 

môn futsal nữ, với 6 đội tham dự, được chia 2 bảng gồm, bảng A là Thái Lan (chủ nhà), Malaysia, Philippines; bảng B: Việt Nam, Myanmar, Indonesia.

Tin liên quan

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

U.23 Indonesia gọi nhiều cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33, CĐV tranh cãi: Vì sao?

CĐV Indonesia chia rẽ sau khi HLV Indra Sjafri công bố danh sách 32 cầu thủ của đội U.23 nước này chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây, có đến 4 cầu thủ nhập tịch và 3 cầu thủ từ đội tuyển.

Indonesia vẫn chưa chọn được HLV dự SEA Games 33, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Vì HCV SEA Games 33, bóng đá Indonesia dừng mọi giải VĐQG: Ưu tiên cầu thủ U.21

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 U.23 Việt Nam U.23 Thái Lan U.23 Malaysia U.23 Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận