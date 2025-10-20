Những quán ăn ngon ở Đà Nẵng theo gợi ý của người nước ngoài

Đà Nẵng chỉ cách Hồng Kông 2 giờ bay và Singapore tầm 3 giờ, nơi này gần một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam, bao gồm Hội An, Bà Nà Hills và cố đô Huế.

Đà Nẵng có thể được chia thành hai khu vực chính, ven biển và nội thành. Khu vực ven biển, với các quán bar và khách sạn, rất được giới du mục kỹ thuật số và dân lướt sóng ưa chuộng. Khu vực nội thành là nơi người dân địa phương tụ tập tại các quán cà phê mở cửa 24/24, các quầy hàng ẩm thực nhỏ và những khu chợ truyền thống tấp nập.

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn nối liền hai bờ, hai khu vực và phun lửa vào các buổi tối cuối tuần.

Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon dù họ chọn bên nào. Năm 2024, cẩm nang du lịch trực tuyến TasteAtlas đã vinh danh ẩm thực Việt Nam trong top đầu thế giới với nhiều món ăn ngon, và những món như bánh mì và phở giờ đây đã nổi tiếng khắp thế giới.

Tuy nhiên, Đà Nẵng có những món đặc biệt khác, thường kèm với hải sản.

"Không gì khiến bạn cảm thấy như đang ở Đà Nẵng bằng một tô mì Quảng", Olivier Corti, bếp trưởng kiêm đồng sở hữu Le Comptoir, một nhà hàng Pháp cao cấp tại thành phố, chia sẻ.

Mì Quảng lấy tên từ Quảng Nam, tỉnh trước đây giáp với Đà Nẵng, nay đã sáp nhập vào thành phố.

Tô mì Quảng ở Đà Nẵng có trong danh sách Michelin

Mì thường được phục vụ kèm với một ít nước dùng nghệ và ăn kèm với một hoặc nhiều loại nguyên liệu như tôm cỡ nhỏ đến vừa - thực khách được khuyến khích ăn cả vỏ - cá, lươn, thịt heo, thịt gà và sứa.

Các loại rau thơm tươi như húng quế, rau mùi và bạc hà thường được phục vụ kèm, cùng với ớt, trứng luộc, xà lách cắt nhỏ, chanh và bánh tráng mè.

Các loại rau thơm cắt nhỏ trộn với mì tạo nên vị thanh nhẹ và tươi mát, trong khi bánh tráng giòn tan mang đến cho món ăn thêm vị bùi bùi.

Để thưởng thức mì Quảng, Corti gợi ý du khách nên đến Mỳ Quảng Cô Sáu (397 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng), được Michelin giới thiệu, nằm bên bờ sông Hàn do một người Quảng Nam làm chủ. "Tôi đến đó khi thèm món ăn đích thực", Corti nói.

Vị đầu bếp gốc Lyon, Pháp, đã làm việc tại quê nhà cũng như Monaco và Hồng Kông trước khi chuyển đến Đà Nẵng vào năm 2017.

Corti tin rằng những người hùng ẩm thực đích thực của Đà Nẵng nằm ở đường phố.

"Những đầu bếp giỏi nhất có lẽ là những bà mẹ nấu ăn đường phố, những người làm việc thâu đêm suốt sáng để phục vụ bữa sáng. Đó là những đầu bếp giỏi nhất ở Đà Nẵng bởi vì họ đã nấu cùng một món ăn trong suốt 30 năm", anh nói.

Hải sản tươi ngon ở Đà Nẵng

Một "bà mẹ" ẩm thực đường phố mà Corti yêu thích? Hải Sản Châu Sơn 1 (21 Nại Tử 2, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) là quán hải sản bình dân với những chiếc bàn kim loại thấp và ghế nhựa màu xanh lá cây trải dài trên vỉa hè.

"Các đầu bếp lấy hải sản từ một chiếc thuyền nhỏ vào sáng sớm", Corti nói. "Hải sản cực kỳ tươi ngon".

Lò nướng than của nhà hàng mang đến hương vị khói cho tất cả mọi thứ, từ hàu, nghêu đến mực và bánh mì. Lẩu hải sản, tôm bơ tỏi và nghêu xào hành lá là những lựa chọn phổ biến.

Hay hải sản tươi sống Bà Rô (115 Lý Tự Tấn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những điểm đến quen thuộc của Corti. Nhà hàng phục vụ đa dạng các loại hải sản, từ cua sốt ớt, hàu tỏi đến tôm sốt kem.

Ở một góc khác, Mộc (26 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đến trải nghiệm ẩm thực thoải mái hơn. Với phòng ốc máy lạnh và nội thất sáng sủa, nhà hàng thu hút rất nhiều khách xếp hàng dài...

Du khách đông đúc ở nhà hàng Mộc

Bánh xèo là món ăn nhất định phải thử ở Đà Nẵng. Món đặc sản địa phương này gồm những chiếc bánh vàng ươm được làm từ bột gạo, nước và bột nghệ, giòn rụm bên ngoài và mềm mại bên trong. Bánh được gấp đôi lại, kẹp với nhân bánh mì như tôm và gà.

Corti gợi ý bạn nên đến Bánh xèo Bà Dưỡng (280/23 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng), nơi này cũng phục vụ nem chua, thịt heo băm xiên nướng sả.

Vào bữa sáng, hãy làm theo cách của người dân địa phương và chọn một tô bún. Thay vì tìm kiếm phở bò khi đến Đà Nẵng, hãy thử bún chả cá, một món bún đặc sản của vùng với chả cá, với quán ở 29 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Đà Nẵng là nơi tập trung của nhiều món ăn ngon

Nếu bạn không thích bún cho bữa sáng thì hãy ghé Bò Né Khánh (41 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng), một nhà hàng giản dị với những chiếc ghế nhựa màu đỏ. Thực đơn chỉ giới hạn ở một số ít các món bò né.

Ngoài ẩm thực truyền thống Việt Nam, sự nổi tiếng ngày càng tăng của Đà Nẵng với khách du lịch Hàn Quốc và những người du mục kỹ thuật số đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền ẩm thực quốc tế, kể cả món Nhật…

Có vô số lựa chọn ẩm thực tại Đà Nẵng, với những nhà hàng mới mọc lên bên cạnh các quán gia đình lâu đời. "Môi trường ẩm thực của Đà Nẵng cũng giống như thành phố này - phát triển nhanh chóng, đầy bất ngờ và tìm thấy nhịp điệu riêng của mình", Corti nói.