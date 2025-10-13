Việt Nam hớp hồn du khách ngoại

Cuộc phiêu lưu vĩ đại ở Việt Nam

"Nghe có vẻ lạ, nhưng trải qua thời thanh xuân sống ở Việt Nam là điều tôi tự hào nhất trong đời mình", Chris Wallace, nhà văn và nhiếp ảnh gia người New York (Mỹ), thổ lộ. Từng tới Việt Nam 15 năm trước, năm 2024 anh quay lại và bày tỏ sự ngạc nhiên tột cùng về đất nước từng dung chứa một quãng đời của anh. Mọi thứ vẫn còn đó, những tòa nhà cổ được bao quanh bởi cây đa, cây sung, cây phượng tím, tô điểm thêm những sắc màu của người qua lại - tạo nên quang cảnh đường phố đầy sức sống. Rồi suốt nhiều năm, Chris vẫn thèm chả cá và cà phê sữa - những món mà anh cho là ngon nhất thế giới.

Vẻ đẹp lộng lẫy trên “Nóc nhà Đông Dương” - đỉnh Fansipan Ảnh: Bùi Văn Hải

Năm 2007, Chris Wallace từ Mỹ đến TP.HCM để làm việc trong một nhà hàng Pháp - Việt. Sau 6 tháng, anh xin nghỉ để có cơ hội lang thang khắp Việt Nam và tìm cảm hứng viết văn. Trước lúc rời đi, anh chuyển đến phố cổ Hội An. "Trở lại Hội An lần này, tôi mang theo một nỗi nhớ lớn. Những bông hoa giấy vàng rực đang nở rộ, ánh sáng mùa hè ngọt ngào lấp lánh trên sông, chiếu xuống các tòa nhà cổ. Đây vẫn là một trong những cảnh tượng quyến rũ nhất mà tôi từng thấy", anh hồi tưởng. Những người bạn của anh vẫn sống ở Hội An kể rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều. "Tuy nhiên, khi đi bộ qua những khu chợ cũ vào sáng sớm, tôi cảm thấy như dòng chảy thời gian đã đứng yên nơi đây", Chris Wallace cảm khái.

Lần trở lại năm 2024, sau 2 tuần thăm nơi này nơi khác, Chris quay về TP.HCM, nơi anh xem là quê hương cũ của mình. "Sau 15 năm phát triển, thành phố gần như không thể nhận ra. Đô thị mà tôi từng biết đã trở nên quá lớn. Những dinh thự thời Pháp bị lu mờ bởi các trung tâm thương mại và chung cư khổng lồ. Tôi choáng ngợp trước quy mô của thành phố. Trong chuyến trở về này, tôi mất 1, 2 ngày để thích nghi trở lại. Mọi thứ thay đổi. Chúng ta thay đổi", anh bồi hồi và nói thêm ở cái tuổi 29 của 15 năm trước, anh đã có cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của mình ở Việt Nam.

Còn Barry Peacock, một công dân toàn cầu, đã đi du lịch và sống khắp châu Á, lại giữ ký ức về thời điểm ông đến Phú Quốc năm 2020, đúng lúc đại dịch Covid-19 ập tới. "Khi Chính phủ Việt Nam chuẩn bị đóng cửa biên giới, họ đã tử tế cho du khách nước ngoài lựa chọn về nước hoặc ở lại. Nhiều người đã lên chuyến bay tiếp theo để rời đi, nhưng tôi và một số ít người đã chọn ở lại, và đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra. Trong vài năm, Phú Quốc đã trở thành quê hương của hàng trăm du khách, những người yêu mến hòn đảo và con người nơi đây. Và kể từ chuyến bay đầu tiên rời đi sau đại dịch, tôi vẫn tiếp tục quay lại Phú Quốc", Barry Peacock kể lại.

Barry có nhiều lý do để quay lại, như giá rẻ, bãi biển và thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, mùa khô kéo dài và điểm mấu chốt chính là "người dân địa phương khiến bạn cảm thấy như ở nhà". "Ở Phú Quốc, dường như không có sự phân biệt nào giữa người nước ngoài và cư dân. Khi có một trận bóng đá, bạn có thể ngồi cùng người lạ bên đường xem ti vi, cùng chia sẻ thùng bia và đĩa mồi. Khi được mời đến nhà một người dân địa phương, bàn ăn luôn ê hề và họ không mong đợi ở bạn bất cứ điều gì. Nếu bạn gặp vấn đề cần giúp đỡ, ai cũng sẽ hết lòng hỗ trợ", ông kể.

"Một câu chuyện tôi muốn kể để minh họa cho lòng tốt của người dân Phú Quốc là lần tôi bị chuột rút nghiêm trọng trên đường về nhà sau một ngày leo núi. Tôi cố gắng duỗi chân ra nhưng gần như không thể đứng vững. Một người đàn ông địa phương đã chạy ra với một chai chứa thứ chất lỏng mà tôi chỉ có thể mô tả là "dầu ma thuật". Vậy là cái chân của tôi được chữa khỏi một cách kỳ diệu ngay giữa đường. Không ai buộc anh ấy phải giúp tôi, và anh ấy cũng không đòi hỏi gì. Những câu chuyện như vậy xuất hiện rất nhiều khi mọi người nói về du lịch khắp châu Á, nhưng với tôi, chúng dường như còn phổ biến hơn ở Phú Quốc", Barry Peacock nhớ lại.

Những người đến và ở lại

Nếu vào một ngày nào đó, bỗng dưng bạn cảm thấy chán nơi mình đang sống, hãy thử lên mạng xã hội, tìm câu "Why I chose to move to Vietnam?/Tại sao tôi lại chọn đến Việt Nam?", để thấy rằng có rất nhiều người nước ngoài đã rời bỏ quê hương và đến nơi này, chọn nơi đây làm nhà. Trên mạng xã hội, TS Giannina Warren, hiện giảng dạy ở một trường đại học quốc tế tại TP.HCM, chia sẻ lý do cô chuyển tới Việt Nam sau 13 năm làm việc ở London (Anh) và tại sao không quay lại quê nhà ở Canada.

Một màu xanh mướt bao trùm chân núi Bà Đen Ảnh: Bùi Văn Hải

Lần đầu tiên, TS Giannina Warren đến Việt Nam là vào năm 2009 với tư cách du khách. Ngay lập tức, cô bị quyến rũ bởi màu sắc, năng lượng, cảm xúc của đất nước và con người Việt Nam. "Khi trở về nhà, tôi nói với rất nhiều người rằng Việt Nam là đất nước yêu thích của tôi trên thế giới này. Sau đó, tôi có thời gian làm việc từ xa với một trường đại học tại Hà Nội và tôi đã đến Việt Nam tổng cộng 8 lần kể từ năm 2017. Sau mỗi lần, tôi càng thấy nơi này quen thuộc hơn, cảm giác như đang ở nhà", cô chia sẻ. Vì vậy, khi được mời vào vị trí ở một trường đại học quốc tế tại TP.HCM, cô nhận lời ngay. "Chuyển đến TP.HCM năm 2024 là quyết định đúng nhất của tôi. Việt Nam có nhiều điểm đặc biệt. Một đất nước đang phát triển, trẻ trung, năng động và kết nối toàn cầu nhưng cũng sâu đậm văn hóa và cộng đồng. Việt Nam giờ là nhà trong trái tim tôi, tôi không đến đây để trốn chạy bất cứ điều gì mà tôi đến bởi tôi bị kéo về phía đất nước này. Sự thật là Việt Nam không chỉ thay đổi sự nghiệp của tôi mà còn thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới", cô nhấn mạnh.

Hay như một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ lấy nickname Grace in the world đã kể câu chuyện đầy cuốn hút về đời mình trong loạt video trên kênh cá nhân, thu hút đông đảo người xem. "Tôi từ bỏ công việc ở một tổ chức phi lợi nhuận, rời bỏ những đứa con trưởng thành, bạn bè, đồng nghiệp, bỏ lại căn nhà và mọi thứ ở Mỹ để chuyển đến Việt Nam sinh sống. Tôi có điên không? Không. Tôi muốn nói với bạn rằng giấc mơ Mỹ của nhiều người không còn là giấc mơ của tôi nữa. Tôi đã làm đi làm lại cùng một điều suốt nhiều năm nhưng kết quả vẫn vậy, cuộc sống vẫn thật khó khăn và tôi không thể phục hồi năng lượng. Tôi đã ở đây được 3 tháng, để rồi có thể nói rằng tôi đang được sống lại lần nữa, ở Việt Nam", cô kể đầy cảm xúc.

Dù không ở lại, nhưng Ronan O'Connell đã thăm Việt Nam 19 lần trong 18 năm và viết hàng loạt bài chia sẻ trải nghiệm trên nhiều báo nước ngoài. Mới nhất, trên trang Escape, nam du khách người Úc viết: "Tôi không chỉ coi đây là điểm đến du lịch tuyệt vời nhất châu Á mà còn định hình cuộc đời tôi theo nhiều cách. Việt Nam là nơi tôi lần đầu tiên đi du lịch một mình, nơi tôi đính hôn, nơi vợ tôi mang thai, nơi tôi quyết định trở thành một nhà báo du lịch, và nơi tôi đã có những chuyến đi đáng trân trọng cùng mẹ, anh trai và người cha quá cố".

Trong 18 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, Ronan nhận thấy Việt Nam đã lột xác ngoạn mục, đang trên đà phát triển và là vùng đất của những cơ hội bùng nổ. "Trong những chuyến đi gần đây, tôi có thể cảm nhận được sự lạc quan khi lang thang qua những thành phố đông đúc khách du lịch, trò chuyện với tài xế taxi, nhân viên khách sạn, phục vụ nhà hàng và sinh viên đang cố gắng trau dồi kỹ năng tiếng Anh. Tất nhiên, chỉ những rung cảm tích cực thôi thì chưa đủ để biến một điểm đến trở nên hấp dẫn. May mắn thay, Việt Nam còn mang đến những giá trị đáng kinh ngạc, lòng hiếu khách tinh tế, sự an toàn đáng tin cậy, cảnh quan đa dạng, những di tích lịch sử tuyệt vời và nền ẩm thực đẳng cấp thế giới. Việt Nam đã quyến rũ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và bằng cách nào đó, nó ngày càng trở nên hấp dẫn hơn", Ronan O'Connell chia sẻ.

Ngôi sao Christina Aguilera chụp ảnh trên du thuyền ở vịnh Hạ Long Ảnh: Instagram NV

Quảng bá Việt Nam qua du khách

Mỗi một du khách là một đại sứ cho du lịch Việt Nam và trong thực tế, không ai có thể quảng bá điểm đến hiệu quả hơn chính những người đã trải nghiệm. Các video clip trên mạng xã hội, những bài viết trên báo quốc tế… của du khách đã góp phần không nhỏ quảng bá du lịch Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, các ca sĩ, diễn viên, cầu thủ bóng đá… đến Việt Nam biểu diễn, kết hợp du lịch và đăng thông tin, hình ảnh trong chuyến đi lên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi đã đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới một cách hiệu quả nhất.

Martin Garrix, nhiều năm xếp số 1 trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới, khoe loạt ảnh bên trong hang Sơn Đoòng trên trang cá nhân Ảnh: Instagram NV

Chẳng hạn khi đến Việt Nam để biểu diễn tại lễ trao giải VinFuture cuối năm 2022, ngôi sao người Mỹ Christina Aguilera, người từng giành 5 giải Grammy, cùng vị hôn phu và 8 người khác thuê chuyến bay trực thăng để ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Sau đó, cô lên du thuyền, tổ chức tiệc sinh nhật trên vịnh. Thông tin về chuyến đi của nữ ca sĩ được đăng tải rất nhiều trên báo chí thế giới và mạng xã hội cá nhân đông người theo dõi. Hay như đầu năm 2024, Martin Garrix, nhiều năm xếp số 1 trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới, đã có chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng. Trên trang Instagram có 15,6 triệu người theo dõi thời điểm đó, Martin Garrix đăng loạt ảnh bên trong hang động kỳ vĩ nhất thế giới, thu hút hàng trăm ngàn lượt thích.

Khung cảnh hùng vĩ bên trong hang Sơn Đoòng Ảnh: Oxalis

Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, khẳng định: Quảng bá điểm đến qua kênh du khách, nhất là người nổi tiếng, cực kỳ hiệu quả. Họ có nhiều người hâm mộ luôn theo dõi thần tượng đến đâu, làm gì, ăn gì, ở khách sạn nào… và đặt mục tiêu làm theo. Vì thế, nếu họ đã đến Việt Nam vì các mục đích cá nhân và qua đó quảng bá "không công" cho điểm đến sẽ cực kỳ có ý nghĩa. Quảng bá nhận diện điểm đến rất quan trọng vì khi đã có nhận diện rồi thì quảng bá sản phẩm du lịch sẽ dễ tiếp cận hơn. "Nhiều ngôi sao quốc tế thời gian qua tự đến Việt Nam du lịch, hoặc lưu diễn theo lời mời của các doanh nghiệp, nghĩa là điểm đến đã được quảng bá miễn phí. Thế nên, ngành du lịch và các công ty lữ hành quốc tế cần nắm bắt cơ hội để triển khai các bước quảng bá tiếp theo để du khách quyết định đặt vé máy bay đến Việt Nam theo chân người nổi tiếng", ông Hải chia sẻ.

Việt Nam trong top 10 điểm đến hòa bình nhất châu Á Chỉ số Hòa bình toàn cầu (Global Peace Index) vừa được công bố cho thấy Việt Nam nằm trong top 10 đất nước/vùng lãnh thổ hòa bình nhất châu Á - Thái Bình Dương và đứng top 3 ở Đông Nam Á. Do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) thực hiện, chỉ số này xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ với các tiêu chí bao gồm an ninh và an toàn xã hội; mức độ xung đột nội địa và quốc tế đang diễn ra; cũng như mức độ quân sự hóa. Theo đó, Việt Nam nằm trong vùng xanh 62 quốc gia/vùng lãnh thổ hòa bình nhất thế giới, ở vị trí 38 với 1.721 điểm, tăng 1 bậc so với năm ngoái, bằng điểm với Ba Lan. Tính riêng ở châu Á - Thái Bình Dương, top 10 lần lượt là New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc, Mông Cổ, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc và Đông Timor.

TP.HCM đứng thứ 2 trong số các đô thị "giữ chân cư dân" tốt nhất thế giới Theo báo cáo City Pulse 2025 của Viện Nghiên cứu Gensler do The Independent Singapore News dẫn nguồn, Đài Bắc (Đài Loan) được 64% cư dân tham gia khảo sát cho biết họ "không có khả năng" hoặc "rất không có khả năng" chuyển đi, đứng đầu danh sách các đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới năm 2025. Theo sát nút với tỷ lệ 61%, TP.HCM xuất sắc đứng vị trí thứ 2, vượt qua những đô thị nổi tiếng khác trên thế giới như Singapore (59%); Sydney, Úc (58%) và Berlin, Đức (51%).



