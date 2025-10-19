Hai cựu Quả bóng vàng truyền cảm hứng trong ngày Trường ĐH Đồng Tháp sớm vào bán kết

Lan tỏa cảm xúc cho thế hệ đàn em cùng với những bài học từ quả bóng vàng

Khi Trần Công Minh, Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999 và Võ Hoàng Bửu, Quả bóng vàng Việt Nam năm 1996 bước ra sân Trường ĐH Đồng Tháp vào chiều 19.10, nhiều tiếng reo hò của hàng nghìn cổ động viên đã vang lên từ khán đài A cũng như các khán đài dã chiến C, D.

Công Minh (20) trong pha đi bóng tốc độ ở hành lang biên ẢNH: KHẢ HÒA

Hoàng Bửu (5) vẫn còn những nét xử lý tinh tế ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Quốc Cường, Ngô Công Nhậm, Trần Thanh Nhạc, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Công Lộc hay Đoàn Hoàng Sơn bên phía Đồng Tháp, hoặc Nguyễn Văn Thành, Hồ Văn Tam, Dương Minh Cường, Trình Hận Quốc Bảo, Trần Văn Thịnh, Võ Ngọc Quý, Trần Ngọc Thanh Nhàn, Ngô Lê Bằng của đội cựu danh thủ TP.HCM... cũng được cổ vũ nhiệt tình

Công Minh, Hoàng Bửu, Quốc Cường đã ra sân bắt tay động viên cầu thủ 2 đội bóng sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Cần Thơ. Hai đội thi đấu trận quyết định ở bảng A vòng loại giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025. Các cựu danh thủ đã truyền cảm hứng, lan tỏa cảm xúc vô cùng to lớn đến các cầu thủ sinh viên.



Hoàng Bửu, Công Minh động viên các cầu thủ sinh viên ẢNH: KHẢ HÒA

Hoàng Bửu cho biết: "Tôi nhắn nhủ các em hãy thi đấu bằng quyết tâm và tinh thần cống hiến lớn nhất để không chỉ mang thành tích về cho đội nhà, mà quan trọng là rèn luyện tốt nhân cách, thể hiện khát vọng vươn lên". Còn Trần Công Minh kỳ vọng: "Bóng đá sinh viên được Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp quan tâm. Đó chính là tiền đề lớn để các bạn phát triển. Hy vọng trong tương lai gần, bóng đá sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung sẽ ngày càng mạnh hơn".

Đợi trưởng 2 đội Nguyễn Văn Thành (thứ hai từ trái sang) và Lại Hồng Vân (áo vàng), những người tạo nên dấu ấn trên sân cỏ thập niên 80, 90 ẢNH: KHẢ HÒA

Dù thể lực không còn vẹn nguyên như trước, nhưng các cựu danh thủ vẫn chơi hăng say suốt 80 phút, cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp và có đến 7 bàn thắng (tỷ số chung cuộc là 4-3). Cựu danh thủ Đồng Tháp ghi 4 bàn, trong đó có bàn thắng của Nguyễn Văn Ngân, Hữu Liêm, K'Chốt. Còn đội Liên quân cựu danh thủ TP.HCM, HLV và giảng viên Trường ĐH Đồng Tháp ghi 3 bàn. Dương Minh Cường, cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Thế Công trong trận chung kết U.21 mang về ngôi á quân cho TP.HCM tại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần đầu tiên năm 1997, đã lập cú đúp. Bàn còn lại do cựu tiền đạo đội Cảng Sài Gòn Trình Hận Quốc Bảo ghi.

Hai đội Cựu tuyển thủ Đồng Tháp (phải) và đội liên quân Cựu danh thủ TP.HCM, giảng viên Trường ĐH Đồng Tháp

Đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp khẳng định vị thế

Đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước đội Trường ĐH Trà Vinh 3-0 và Trường ĐH Cần Thơ 2-1 tại bảng A (có 3 đội), đã chắc suất vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương có mặt xem trận đấu Trường ĐH Đồng Tháp thắng Trường ĐH Cần Thơ 2-1 nhận xét: "Đội Trường ĐH Đồng Tháp cho thấy sự tiến bộ rõ nét so với hồi đầu năm khi tham dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Đội hình đồng đều, lối đá nhịp nhàng, có những cá nhân chơi tốt và tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Đó là những điểm mạnh cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc.

Pha tấn công của ĐH Đồng Tháp (trái) trước ĐH Cần Thơ ẢNH: KHẢ Hòa

Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu và rất cần những điều chỉnh cách phối hợp cho tốt hơn. Đặc biệt phải giữ trạng thái cầu thủ trên mặt đất, tránh hưng phấn quá mức. Vì trận bán kết sẽ không dễ dàng, nhất là khi đá knock-out mọi bất ngờ đều có thể xảy đến. Còn đội Trường ĐH Cần Thơ chơi được, dù có lợi thế chỉ cần hòa vì nhỉnh hơn hiệu số. Nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua ứng viên có bề dày trong bảng là Trường ĐH Trà Vinh để tranh suất vào bán kết".

Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Một vài hình ảnh thi đấu tại Trường ĐH Đồng Tháp ngày 19.10:

Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp Hồ Văn Thống cùng với Hoàng Bửu và Công Minh ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyên Phó giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp Phạm Duy Tiến (phải) và chuyên gia Đoàn Minh Xương, 2 người đã mang 2 chức vô địch quốc gia về cho bóng đá Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Người đặt nền móng đầu tiên sáng lập Quả bóng vàng Việt Nam, cựu nhà báo thể thao Hồ Nguyễn (giữa) và 2 Quả bóng vàng Hoàng Bửu, Công Minh ẢNH: KHẢ HÒA