Đại chiến 'nảy lửa' cựu Quả bóng vàng Việt Nam trên sân Trường ĐH Đồng Tháp

Cuộc ngộ thú vị giữa những tên tuổi lừng danh của bóng đá Việt Nam

Trần Công Minh đã trở thành nhân vật lừng lẫy của bóng đá Việt Nam. Hậu vệ người Lai Vung (Đồng Tháp) được xem như cơn lốc biên phải tuyệt hay của đội tuyển Việt Nam, khiến người hâm mộ khó quên nổi trong suốt mấy chục năm qua. Nổi lên đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Công Minh đã có gần 10 năm huy hoàng khi vô địch quốc gia năm 1996 cùng đội tuyển Đồng Tháp, á quân SEA Games năm 1995 tại Chiangmai (Thái Lan) và SEA Games năm 1999 tại Brunei, á quân Tiger Cup 1998 và hạng ba Tiger Cup 1996, hạng tư Tiger Cup 2000.

Công Minh giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999 Ảnh: BTC

Nói đến Công Minh không thể không nhắc đến những cú leo biên đầy tốc độ, những pha đi bóng mạnh mẽ, những cú ra chân dứt khoát, những động tác qua người rất khéo léo và gọn gàng, những đường chuyền vô cùng chính xác cho đồng đội. Đặc biệt dù là hậu vệ nhưng anh thường xuyên dâng lên tấn công và ghi dấu ấn bởi những bàn thắng nhanh như điện. Tiêu biểu trong số đó có cú lao vun vút vừa chạy vừa dứt điểm mạnh và đẹp mắt như trái phá, tung lưới Myanmar trên sân Jurong (Singapore) năm 1996, góp phần vào chiến thắng oanh liệt 4-1 đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết Tiger Cup.

Công Minh chơi nổi bật tại Tiger Cup 1996 ẢNH: TƯ LIỆU

Yếu tố làm nên thành công của Công Minh, như ông thừa nhận, ngoài tố chất và sức bật cao nhanh, nguồn thể lực mạnh mẽ cùng tinh thần tận tụy, khát khao thể hiện, còn có sự hỗ trợ tích cực của nhiều đồng đội giỏi thời đó.

Với dàn sao ở đội tuyển như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Mạnh Cường, Đỗ Khải, Hữu Đang đến một rừng tài năng ở Đồng Tháp như Huỳnh Quốc Cường, Phạm Anh Tuấn, Lại Hồng Vân, Ngô Công Nhậm, Nguyễn Văn Hùng, Trần Thanh Nhạc, Nguyễn Văn Tuấn... cũng đều góp phần chắp cánh cho Công Minh bay xa. Thành tích Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999 và Quả bóng bạc năm 1996, Quả bóng đồng 1997, 1998 đã nói lên tất cả về Trần Công Minh.

Công Minh vừa ở Mỹ về và Huỳnh Quốc Cường (trái) ẢNH: NVCC

Những đồng đội một thời ở đội tuyển Đồng Tháp sẽ lại cùng Công Minh hội tụ vào 15 giờ ngày 19.10 trên sân Trường ĐH Đồng Tháp. Công Minh sau vài năm định cư cùng gia đình, cũng mới vừa ở Mỹ về, cho biết, ông tràn đầy cảm xúc gặp lại đồng đội cũ, chờ đến ngày xỏ giày ra sân khoác lên mình màu áo vàng truyền thống của bóng đá Đồng Tháp, tìm lại phần nào hình bóng trước đây. Đó sẽ là một trận cầu được hứa hẹn "nảy lửa" giữa cựu tuyển thủ Đồng Tháp với đội liên quân gồm cựu danh thủ TP.HCM và các tỉnh phía nam cùng lực lượng đang làm nhiệm vụ tại giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 tổ chức tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Hoàng Bửu vẫn ra sân đều đặn và còn thi đấu rất "máu lửa" ở tuổi 57 ẢNH: NVCC

Sở dĩ "nảy lửa" vì bên kia chiến tuyến, Công Minh sẽ gặp lại một Quả bóng vàng khác, người đã thắng anh vào năm 1996. Đó chính là Võ Hoàng Bửu, cựu tiền vệ của Cảng Sài Gòn và đội tuyển Việt Nam. Hoàng Bửu đã giành Quả bóng vàng Việt Nam năm đó nhờ tài năng anh rực sáng tại Tiger Cup 1996, giải đấu mà Bửu đã chơi rất hay. Không chỉ trong vai trò tiền vệ phòng ngự, thu hồi bóng rất mạnh mẽ, chất lượng mà ông còn có nhiều đóng góp vào những đường chuyền quyết định cho tuyến trên. Đặc biệt là những cú nã "đại bác" bằng má ngoài của số 5 lẫy lừng một thời này đã làm chao đảo nhiều khung thành và mang đến nhiều bàn thắng ngoạn mục. Hoàng Bửu thời đó còn được xem là "vua sút 11 m" khi hầu hết những quả phạt đền do ông thực hiện đều thành bàn.

Hoàng Bửu đoạt Quả bóng vàng Việt Nam năm 1996 ẢNH: TƯ LIỆU

Sát cánh trong đội hình liên quân ngoài Quả bóng vàng Việt Nam năm 1996 Võ Hoàng Bửu còn có cựu trung phong số 1 của Hải quan Nguyễn Văn Thành, cựu thủ môn đội Sở Công nghiệp TP.HCM Trần Văn Thịnh, cựu hậu vệ Cảng Sài Gòn Hồ Văn Tam, cựu tiền đạo của Cần Thơ và Cảng Sài Gòn Trình Hận Quốc Bảo, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam từng đá cho Tiền Giang là Đỗ Văn Minh và Trần Trường Giang cùng với Nguyễn Quốc Trung, cựu chân sút Long An và đội tuyển Việt Nam Võ Ngọc Quý.

Cưu trung phong số 1 đội Hải quan Nguyễn Văn Thành (giữa) sẽ góp mặt ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó còn có cựu chân sút An Giang và Hải quan Trần Ngọc Thanh Nhàn, á quân U.21 quốc gia năm đầu tiên, người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thể Công trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy, cựu tiền đạo Dương Minh Cường (Cảng Sài Gòn và U.21 TP.HCM). Đặc biệt là sự xuất hiện của cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô, Phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM và là nguyên Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cùng chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cũng sẽ tham gia trận đấu.

Một trận đấu hứa hẹn là cuộc hội ngộ vô cùng thú vị giữa những tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam, giúp người hâm mộ tìm lại ký ức huy hoàng của sân cỏ nước nhà thời kỳ đầu hội nhập.

Đội bóng cựu danh thủ Đồng Tháp sẵn sàng cho trận đấu ngày 19.10 ẢNH: KHẢ HÒA

Chung kết sớm ở bảng "tử thần"

Ngoài trận giao hữu hấp dẫn này, ngày 17.10 đến 26.10 trên sân Trường ĐH Đồng Tháp sẽ diễn ra vòng loại giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 bảng Đồng Tháp. Giải có 7 trường tham gia gồm: Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Trà Vinh (bảng A), Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết. 2 đội thắng bán kết sẽ giành quyền tham dự VCK tại Hà Nội giữa tháng 11.

Cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Cường (trái) và Tổng thư ký LĐBĐ Đồng Tháp Vương Thanh Trung bốc thăm mã số thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Trận khai mạc lúc 16 giờ ngày 17.10 giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Trà Vinh có thể xem là trận chung kết sớm ở bảng A được xem là "từ thần". Chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp do HLV Joao Pedro dẫn dắt đang rất sung sức, tự tin. Còn đội bóng của HLV Trầm Quốc Nam chính là đội mạnh nhất khu vực trong 2 năm qua khi Trường ĐH Trà Vinh 2 lần liên tiếp có mặt ở VCK giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Ở bảng này, Trường ĐH Cần Thơ cũng rất đáng gờm, từng góp mặt ở VCK giải Thanh Niên sinh viên năm đầu tiên. Các trận hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.