Chơi thiếu người, CLB Công an TP.HCM bị Hà Tĩnh chia điểm trong hồi hộp

Tối 19.10, CLB Công an TP.HCM tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2025 - 2026. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về mặt thực lực, nhưng đã gặp không ít khó khăn trước đội bóng núi hồng.

CLB Công an TP.HCM với nhân sự chất lượng đã chơi trên chân, kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Dù vậy, những tình huống triển khai tấn công của đội chủ sân Thống Nhất lại chưa cho thấy sự sắc nét. Phía ngược lại, CLB Hà Tĩnh chơi "biết người biết ta" đã chọn chiến thuật phòng ngự phản công. Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự đội Hà Tĩnh đã khiến các chân sút bên phía CLB Công an TP.HCM gặp bế tắc.

Phần lớn thời gian của hiệp 1, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chủ yếu đưa bóng ra hai biên rồi treo bổng vòng vòng cấm. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống tấn công nhanh. Cũng từ một pha xuống bóng tốc độ như thế, đội bóng núi hồng suýt nữa tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-0 Hà Tĩnh: Đội khách không tận dụng được lợi thế hơn người

Huy Toàn (trái) bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2 ẢNH: Nguyên Khang

Phút 42, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng bóng chạm tay Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM) trong vòng cấm, sau đường chuyền của cầu thủ CLB Hà Tĩnh. Khi Atshimene đã bước lên chấm 11 m để chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, trọng tài chính nghe tham khảo từ tổ VAR và ra đường biên để xem lại chiếu chậm. Quyết định cuối cùng của trọng tài chính là không có phạt đền cho CLB Hà Tĩnh.

CLB Công an TP.HCM đã thi đấu bế tắc lại càng bế tắc hơn, khi chơi thiếu người từ phút 60. Huy Toàn phạm lỗi với cầu thủ đối phương, nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

CLB Hà Tĩnh dù chơi hơn người trong hơn 30 phút của hiệp 2, nhưng không thể tận dụng được lợi thế. Thậm chí, khung thành của đội bóng núi hồng một vài lần còn bị các cầu thủ CLB Công an TP.HCM uy hiếp.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM hòa 0-0 với CLB Hà Tĩnh.