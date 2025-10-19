Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
19/10/2025 21:23 GMT+7

Ngày 19.10 chứng kiến CLB CA TP.HCM tạm xếp nhì ngang với CLB CAHN, trong khi HAGL vẫn chôn chân dưới đáy sau trận thua đậm trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng tại vòng 7 V-League 2025 - 2026.

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3- Ảnh 1.

Đức Phú cùng CLB CA TP.HCM chỉ còn 10 người đã hòa CLB Hà Tĩnh 0-0

Đồng Nguyên Khang

CLB CA TP.HCM xếp đồng hạng nhì

Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đón tiếp CLB Hà Tĩnh với quyết tâm đảo ngược mạch 3 trận toàn thắng trước đó của đội khách. Đây là trận đấu rất căng thẳng khi cầu thủ 2 bên đều thi đấu quyết liệt trong từng pha bóng.

Tuy nhiên, việc chỉ còn 10 người trên sân từ phút 59 sau thẻ vàng thứ 2 của Huy Toàn đã buộc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải hài lòng rời sân với tỷ số hòa 0-0 và 1 điểm có được, sau khi đón nhận số cú sút hơn gấp đôi từ đội khách Hà Tĩnh.

Trước đó, đội đầu bảng Ninh Bình FC đã bứt phá nhờ chiến thắng nghẹt thở 2-1 trong ngày CLB Hà Nội ra mắt HLV Harry Kewell. Với kết quả này, Ninh Bình FC đang xây chắc ngôi đầu với 17 điểm, hơn 2 đội bóng công an xếp ngay sau là CA TP.HCM và CLB Công an Hà Nội 3 điểm.

CLB Thanh Hóa và HAGL cùng lâm nguy

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3- Ảnh 2.

HAGL thua đậm trước CLB Hải Phòng, vẫn chìm sâu dưới đáy bảng

ảnh: Minh Tú

Vòng 7 LPBank V-League 2025 - 2026 chứng kiến 2 đội bóng chưa biết thắng từ đầu mùa là CLB Thanh Hóa và HAGL cùng làm khách ở miền Bắc, với kết quả có khác nhau nhưng đều có điểm chung là chưa thể vui.

Highlight PVF-CAND 2-2 Thanh Hóa: Siêu phẩm của Trịnh Văn Lợi

Trên sân PVF, CLB Thanh Hóa và PVF-CAND đã tạo ra cuộc đua tỷ số kịch tính, khép lại bằng trận hòa 2-2 hấp dẫn đến tận phút cuối cùng. Sự tiếc nuối là điều có thể cảm nhận rõ, nhưng chí ít thầy trò HLV Choi Won-kwon cũng có 1 điểm để chỉ kém CLB Đà Nẵng và SLNA lần lượt 1 và 2 điểm.

Trong khi đó, HAGL sau 2 trận hòa liên tiếp đến sân Lạch Tray trong háo hức, nhưng rời sân với nỗi thất vọng lớn lao với tỷ số thua 0-3. Kết quả này khiến thầy trò HLV Quang Trãi tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với chỉ 3 điểm.

Bảng xếp hạng V-Legue mới nhất: HAGL chìm sâu tận đáy, cực bất ngờ vị trí tốp 3- Ảnh 3.

BXH vòng 7 V-League 2025 - 2026 sau ngày 19.10

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

