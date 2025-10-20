Lộ diện đối thủ đáng sợ nhất của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Không phải Malaysia

U.23 Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối trước U.23 Malaysia

Tại SEA Games 32 năm 2023 trên đất Campuchia, đội tuyển U.23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier thắng U.23 Malaysia 2-1 ở vòng bảng, loại đội này ra khỏi cuộc chơi. Ở SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, đoàn quân của HLV Park Hang-seo khi đó thắng U.23 Malaysia trong trận bán kết với tỷ số 1-0. Ngay cả ở SEA Games năm 2015 tại Singapore, đội tuyển U.23 Việt Nam lúc đó dù nhận nhiều chỉ trích dưới thời HLV Toshiya Miura (người Nhật Bản), nhưng chúng ta vẫn thắng đậm U.23 Malaysia đến 5-1 tại vòng đấu bảng.

U.23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch nặng ký tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhìn chung, tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần đây nhất, các đội bóng trẻ của Malaysia không phải là đối thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam. Còn nếu tính luôn các giải U.23 Đông Nam Á, chuỗi trận thua của U.23 Malaysia trước U.23 Việt Nam càng kéo dài. Tại giải đấu này năm 2023, U.23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn thắng đậm U.23 Malaysia 4-1 ở bán kết.

Giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Malaysia trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngoại trừ lần đội tuyển quốc gia Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ngày 10.6, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, các đội tuyển Malaysia không phải là đối thủ của bóng đá Việt Nam. Riêng trận đấu vào ngày 10.6 vừa nêu, đội tuyển Malaysia cũng chỉ thắng nhờ dàn cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo, nếu không có các cầu thủ đấy, đội tuyển Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Cơ hội lớn tại SEA Games 33

Ở cấp độ U.23, bóng đá Malaysia không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, nên có khả năng họ vẫn yếu hơn so với U.23 Việt Nam tại SEA Games vào tháng 12 năm nay. Đối thủ còn lại trong bảng B của chúng ta là U.23 Lào, đại diện của nền bóng đá yếu. Chính vì thế, cơ hội vượt qua vòng bảng của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang-sik rất lớn.

U.23 Việt Nam chiếm ưu thế trước các đội trong khu vực Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam SEA Games 33, các đội đầu bảng cùng đội hạng nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Các đội U.23 Thái Lan (bảng A) và U.23 Indonesia (bảng C) khả năng cao sẽ dẫn đầu các bảng còn lại. Trong khi vé dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore (bảng C) và Campuchia (bảng A).

Trong số các đội này, chỉ có chủ nhà U.23 Thái Lan thật sự đáng gờm, U.23 Myanmar, Singapore, Philippines và Campuchia từ lâu cũng không phải là đối thủ của U.23 Việt Nam. Còn U.23 Indonesia giống U.23 Malaysia ở điểm họ chỉ mạnh khi có nhiều cầu thủ nhập tịch, trong khi ở lứa tuổi 23, nguồn cầu thủ nhập tịch của nền bóng đá xứ sở vạn đảo vẫn còn hạn chế.

Đấy chính là lý do chỉ cần tránh được U.23 Thái Lan ở bán kết, cơ hội vào chung kết và tranh huy chương vàng của U.23 Việt Nam sẽ rất lớn. Đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tràn đầy tự tin, sở hữu lực lượng rất đồng đều, lại có thêm khát khao thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Đông Nam Á (vô địch AFF Cup, vô địch U.23 khu vực, vô địch SEA Games). Đấy sẽ là tiền đề để U.23 Việt Nam vươn tới thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.