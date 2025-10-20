Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV U.23 Malaysia nói gì khi đấu Việt Nam tại SEA Games 33, có nhắc đến bê bối nhập tịch?

Giang Lao
Giang Lao
20/10/2025 09:10 GMT+7

HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia thừa nhận, đội bóng của mình đã rơi vào bảng đấu rất khó khăn, không chỉ đối đầu với U.23 Việt Nam cực mạnh, mà đội U.23 Lào cũng hết sức đáng gờm tại SEA Games 33.

U.23 Malaysia sẽ không gây tranh cãi ở SEA Games 33?

Theo HLV Nafuzi Zain, trận đấu giữa U.23 Malaysia gặp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 chắc chắn sẽ không gây tranh cãi như trận đấu giữa 2 đội tuyển hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027, dẫn đến những cáo buộc rằng Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo.

HLV U.23 Malaysia nói gì khi đấu Việt Nam tại SEA Games 33, có nhắc đến bê bối nhập tịch?- Ảnh 1.

Đội U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam tỷ số 0-1 ở chung kết U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Hai đội là ứng viên đoạt HCV tại SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sự việc này cho đến nay vẫn cực kỳ nóng bỏng, sau khi FIFA xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". FAM hiện kháng cáo với thời hạn đến ngày 30.10 sẽ biết được kết quả có thành công hay không, trước khi tiếp tục khả năng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu thất bại.

Trong lúc nín thở chờ đợi kết quả vụ xử kiện cầu thủ nhập tịch "lậu", bóng đá Malaysia lại có cuộc tái ngộ duyên nợ với đối thủ Việt Nam và cả đội Lào tại môn bóng đá nam SEA Games 33, những đội cũng nằm cùng bảng F tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 ở cấp đội tuyển.

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Theo đó, tại lễ bốc thăm của ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) ngày 19.10, đội U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng U.23 Việt Nam và Lào. Ở bảng A là chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste. Bảng C với 4 đội, gồm đội đương kim vô địch U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, với thể thức các đội thi đấu vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Trong đó, các trận đấu ở bảng A có U.23 Thái Lan diễn ra trên sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla (có sức chứa 30.000 chỗ ngồi), các trận ở bảng B và C diễn ra trên sân Kỷ niệm 700 năm Chiang Mai ở tỉnh Chiang Mai (17.909 chỗ ngồi). Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok (51.560 chỗ ngồi).

HLV U.23 Malaysia nói gì khi đấu Việt Nam tại SEA Games 33, có nhắc đến bê bối nhập tịch?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp đối thủ duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Đây là bảng đấu rất khó khăn (bảng B), U.23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, trong khi U.23 Lào cũng nổi lên là đối thủ không dễ bị đánh bại thời gian gần đây (từng khiến U.23 Indonesia rất mạnh phải chia điểm với trận hòa tỷ số 0-0 tại vòng loại U.23 châu Á hồi đầu tháng 9). 

Tuy nhiên, tôi coi đây là cơ hội tốt để các cầu thủ của mình trưởng thành sau một năm thi đấu không mấy thành công", HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia bày tỏ trên New Straits Times ngày 20.10.

Kể từ khi tiếp quản đội U.23 Malaysia vào đầu năm nay, HLV Nafuzi Zain vẫn chưa thể giúp "Những chú hổ trẻ" này có bước tiến như kỳ vọng, thay vào đó là nhiều kết quả được đánh giá rất thiếu ổn định, theo New Straits Times.

U.23 Malaysia thi đấu không thành công tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, trong đó có trận thua sốc U.23 Philippines tỷ số 0-2 và sớm bị loại ở vòng bảng. Tại vòng loại U.23 châu Á vào tháng 9, họ cũng bị loại sau khi để thua đội U.23 Li Băng tỷ số 0-1 và U.23 Thái Lan tỷ số 1-2, chỉ thắng an ủi trước đội U.23 Mông Cổ tỷ số 7-0.

"Tôi không quá lo lắng về những gì mọi người gọi là "thử và thất bại". Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng này", HLV Nafuzi Zain khẳng định và cho biết thêm, mục tiêu của ông hiện nay là giúp U.23 Malaysia đạt điểm rơi phong độ tốt nhất tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây.

U.23 Malaysia lần gần nhất giành HCV môn bóng đá nam SEA Games là vào năm 2011 tại Jakarta dưới thời HLV Ong Kim Swee. Kể từ đó, "Những chú hổ trẻ" luôn phải vật lộn để vượt qua vòng bán kết, với thành tích tốt nhất là HCB năm 2017 tại Kuala Lumpur trên sân nhà.

