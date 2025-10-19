Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Không có chủ tịch lẫn tổng thư ký, FAM có nguy cơ sụp đổ?

Không hành động quyết liệt, bóng đá Malaysia sụp đổ

"FAM hiện chỉ có một chủ tịch tạm quyền và không có toàn quyền quyết định. Do đó, có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả, gây mất uy tín trước công chúng và sụt giảm uy tín, cả trong và ngoài nước", ông Pekan Ramli nói trong cuộc phỏng vấn với New Straits Times ngày 18.10.

Điều này cũng thể hiện qua sự kiện mới đây và gây nhiều thắc mắc, khi bóng đá Malaysia nhận giải thưởng từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), người lên nhận giải lại là Chủ tịch danh dự FAM, ông Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin, thay vì là quyền chủ tịch Yusoff Mahadi, người cũng có mặt tại buổi lễ.

Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải) gặp Chủ tịch FIFA gần đây, và nhận giải thưởng AFC cho bóng đá Malaysia, thay vì là quyền chủ tịch lên nhận Ảnh: Chụp màn hình

Vì sự cố nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại bị FIFA vạch trần không có ai thực sự có gốc gác liên hệ với Malaysia, khiến Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029 là ông Joehari Ayub phải từ chức một cách gây sốc với lý do cá nhân hồi tháng 8, chỉ sau khoảng 6 tháng vừa nhậm chức, theo New Straits Times.

Ông Yusoff Mahadi, Phó chủ tịch FAM, sau đó thay thế với chức danh quyền chủ tịch và tuyên bố vào tháng 3.2026 sẽ tổ chức đại hội bầu ra chủ tịch mới cho phần còn lại nhiệm kỳ.

Mặc dù vậy, bóng đá Malaysia liên tiếp rơi vào khủng hoảng với phán quyết xử phạt của FIFA ngày 26.9, và tiếp tục công bố mọi chi tiết nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ không có nguồn gốc vào ngày 6.10.

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Những diễn biến tiếp theo khi phản ứng lại phán quyết của FIFA, khiến Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman bị đình chỉ vô thời hạn với hiệu lực ngay lập tức từ ngày 17.10, qua thông báo của Phó chủ tịch FAM, S.Sivasundaram trong cuộc họp báo đặc biệt hứa hẹn chia sẻ mọi vấn đề của tổ chức này về cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

"Thật lạ lùng là ở cuộc họp báo quan trọng này, FAM lại mất thêm một nhân vật vô cùng cần thiết nữa, đó là tổng thư ký, người điều hành mọi công việc của liên đoàn hàng ngày, sau vị chủ tịch. Đáng nói hơn, việc đình chỉ các chức vụ trên mà không hề có kế hoạch chuyển giao rõ ràng đã khiến liên đoàn càng gặp nhiều khó khăn.

Vai trò của tổng thư ký là rất quan trọng để duy trì tính liên tục và tính chuyên nghiệp. Vì vậy, đây là cuộc khủng hoảng quá nghiêm trọng, có thể dẫn đến sụp đổ mọi thứ và bóng đá Malaysia đang mất dần mọi phương hướng", ông Pekan Ramli bày tỏ.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA, dù đang kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Pekan Ramli, tình trạng thiếu hụt lãnh đạo chủ chốt của FAM đe dọa mọi khía cạnh hoạt động của tổ chức này. Hiện các quy trình, từ đăng ký cầu thủ và xác minh tài liệu đến liên lạc với FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) và AFC, hiện đang bị trì hoãn và rất dễ mắc sai sót, theo New Straits Times.

"Theo quan điểm của ông Pekan Ramli, ban quản lý FAM không thể hoạt động hiệu quả khi các vị trí thiết yếu bị bỏ trống hoặc được bổ nhiệm bởi những quan chức thiếu thẩm quyền hoặc sự chuẩn bị chỉ để xử lý khủng hoảng. Nếu không có sự ổn định ngay lập tức, FAM có thể rơi vào hỗn loạn, với các quyết định bị trì hoãn, trách nhiệm không rõ ràng và niềm tin của công chúng bị xói mòn", New Straits Times cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Pekan Ramli cũng đánh giá buổi họp báo vào ngày 17.10 của FAM là "thảm họa", hậu quả từ sự bất ổn của tổ chức này sau lệnh trừng phạt của FIFA.

"Phó chủ tịch FAM, S.Sivasundaram đã không trả lời rõ ràng một số câu hỏi, trong khi Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend, đưa ra rất ít lời giải thích và không khẳng định được quyền kiểm soát câu chuyện. Cuộc họp báo lẽ ra phải trấn an công chúng và giải thích các bước đang được thực hiện để giải quyết các lệnh trừng phạt, nhưng thay vào đó, nó lại làm gia tăng sự nhầm lẫn", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.

"Các chuyên gia ở vị trí có thẩm quyền phải sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng và tự tin. Các đại diện dự họp báo cũng không được chuẩn bị và thiếu phối hợp, điều này chỉ làm suy yếu uy tín của bóng đá Malaysia", ông Pekan Ramli cho biết thêm.

Ông Pekan Ramli cảnh báo: "FAM không thể tiếp tục hoạt động theo kiểu phản ứng, ứng biến. Nó phải ổn định ngay bây giờ, thể hiện năng lực và duy trì trách nhiệm giải trình. Nếu không, mọi thứ đang đứng trước bờ vực sụp đổ, ngay cả trước khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng về kết quả kháng cáo của tổ chức này (vào ngày 30.10 tới)".