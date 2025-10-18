Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm
Video Thể thao

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/10/2025 20:06 GMT+7

Theo New Straits Times, chuyên gia bóng đá Malaysia ông Datuk Dr Pekan Ramli cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng bên bờ vực sụp đổ nếu không nhanh chóng ổn định cơ cấu lãnh đạo, củng cố tính minh bạch và khôi phục niềm tin công chúng sau hàng loạt khủng hoảng nội bộ.

Chuyên gia bóng đá ông Datuk Dr Pekan Ramli nhận định rằng nếu không có biện pháp khẩn cấp, FAM có thể rơi vào bờ vực sụp đổ. Ông cho rằng việc đình chỉ tổng thư ký mà không có kế hoạch chuyển giao rõ ràng đã khiến bộ máy điều hành lâm vào trạng thái tê liệt.

Ông Pekan đánh giá FAM đang đứng trước nguy cơ mất hiệu quả và uy tín khi vừa có quyền chủ tịch tạm quyền không đủ thẩm quyền, vừa thiếu người điều hành chính thức. Theo ông, buổi họp báo hôm 17.10 cho thấy rõ sự rối loạn trong công tác quản lý và truyền thông của FAM, khi lãnh đạo cấp cao tỏ ra lúng túng trước các câu hỏi và thiếu sự phối hợp trong xử lý thông tin.

Chuyên gia này nhận định buổi họp báo lẽ ra phải giúp trấn an dư luận và giải thích các bước mà FAM đang thực hiện để khắc phục án phạt, song thực tế lại khiến công chúng thêm hoang mang. Ông cho rằng việc thiếu chuẩn bị và thiếu chuyên nghiệp của những người giữ vị trí quyền lực chỉ làm giảm thêm uy tín của bóng đá Malaysia.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Từ góc độ quản trị, ông Pekan nhấn mạnh sự cấp bách trong việc ổn định cơ cấu lãnh đạo FAM. Ông cho rằng các vị trí chủ chốt cần được giao cho người có năng lực và quyền hạn rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh tính minh bạch trong giao tiếp với truyền thông và các tổ chức quốc tế là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin.

Theo ông Pekan, nếu FAM tiếp tục vận hành trong tình trạng phản ứng chậm, thiếu kế hoạch và tùy hứng, hậu quả lâu dài sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia. Ông cho rằng FAM cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thể hiện năng lực và duy trì trách nhiệm giải trình nếu không muốn khủng hoảng kéo dài thêm.

Tin liên quan

Kỷ niệm trăm năm trong khủng hoảng: FAM chao đảo vì án phạt từ FIFA

Kỷ niệm trăm năm trong khủng hoảng: FAM chao đảo vì án phạt từ FIFA

Trước thềm kỷ niệm 100 năm thành lập, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng khi FIFA kết luận 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu trái quy định.

Quan chức FAM suy đoán ‘Việt Nam tố cáo bê bối nhập tịch’, thực hư ra sao?

FAM đình chỉ Tổng thư ký, không kháng cáo thay cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

FAM bóng đá Malaysia chuyên gia bóng đá FIFA Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận