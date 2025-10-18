Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Chuyên gia bóng đá ông Datuk Dr Pekan Ramli nhận định rằng nếu không có biện pháp khẩn cấp, FAM có thể rơi vào bờ vực sụp đổ. Ông cho rằng việc đình chỉ tổng thư ký mà không có kế hoạch chuyển giao rõ ràng đã khiến bộ máy điều hành lâm vào trạng thái tê liệt.

Ông Pekan đánh giá FAM đang đứng trước nguy cơ mất hiệu quả và uy tín khi vừa có quyền chủ tịch tạm quyền không đủ thẩm quyền, vừa thiếu người điều hành chính thức. Theo ông, buổi họp báo hôm 17.10 cho thấy rõ sự rối loạn trong công tác quản lý và truyền thông của FAM, khi lãnh đạo cấp cao tỏ ra lúng túng trước các câu hỏi và thiếu sự phối hợp trong xử lý thông tin.

Chuyên gia này nhận định buổi họp báo lẽ ra phải giúp trấn an dư luận và giải thích các bước mà FAM đang thực hiện để khắc phục án phạt, song thực tế lại khiến công chúng thêm hoang mang. Ông cho rằng việc thiếu chuẩn bị và thiếu chuyên nghiệp của những người giữ vị trí quyền lực chỉ làm giảm thêm uy tín của bóng đá Malaysia.

Từ góc độ quản trị, ông Pekan nhấn mạnh sự cấp bách trong việc ổn định cơ cấu lãnh đạo FAM. Ông cho rằng các vị trí chủ chốt cần được giao cho người có năng lực và quyền hạn rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh tính minh bạch trong giao tiếp với truyền thông và các tổ chức quốc tế là yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin.

Theo ông Pekan, nếu FAM tiếp tục vận hành trong tình trạng phản ứng chậm, thiếu kế hoạch và tùy hứng, hậu quả lâu dài sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia. Ông cho rằng FAM cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thể hiện năng lực và duy trì trách nhiệm giải trình nếu không muốn khủng hoảng kéo dài thêm.