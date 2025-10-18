Khi nhận được câu hỏi về thông tin chi tiết gia đình các cầu thủ, đại diện FAM cho biết việc công khai chi tiết về gia cảnh và quốc tịch gốc của các cầu thủ bị nêu tên có thể làm ảnh hưởng đến quá trình xem xét của FIFA, đồng thời gây bất lợi cho kháng cáo, nên quyết định tạm thời giữ kín thông tin.

Trước đó, FIFA đã công bố bản báo cáo điều tra chi tiết, trong đó nêu rõ nơi sinh của ông bà bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia hoàn toàn không liên quan đến Malaysia. Cụ thể, các cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano đều có ông bà được sinh ra tại các quốc gia Nam Mỹ hoặc châu Âu, không có ai có nguồn gốc từ Malaysia. Kết luận này được FIFA xem là bằng chứng xác thực cho hành vi giả mạo hồ sơ quốc tịch, dẫn đến án phạt nghiêm khắc dành cho FAM và nhóm cầu thủ này.

Kỷ niệm trăm năm trong khủng hoảng FAM chao đảo vì án phạt từ FIFA

FAM khủng hoảng trước thềm kỷ niệm 100 năm thành lập

Truyền thông Malaysia cho rằng FAM đang chịu áp lực rất lớn sau hàng loạt sai phạm, đặc biệt là vụ "hồ sơ giả" khiến nước này bị FIFA xử phạt. Nhà báo kỳ cựu Graig Nunis viết trên Twentytwo13 rằng, trong khi FAM chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập (11.9.2026), thì thay vì ăn mừng, đây phải là thời điểm để nhìn lại chính mình.

Theo ông Nunis, bê bối lần này là giọt nước tràn ly, phơi bày cách quản trị yếu kém, thiếu minh bạch và để lại hậu quả nghiêm trọng cho uy tín của bóng đá Malaysia. Ông chỉ ra rằng FIFA cáo buộc FAM làm giả giấy tờ để hợp thức hóa 7 cầu thủ không đủ điều kiện, trong khi không một cơ quan trong nước nào phát hiện.

Thông tin chi tiết về nơi sinh ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch do FIFA công bố

Báo chí Malaysia nhận định, tư duy lối tắt đã khiến bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng

"Đã đến lúc cần thay đổi, vì bóng đá Malaysia có 99 vấn đề – và vấn đề đầu tiên chính là FAM".

Nhà báo này cũng kêu gọi lãnh đạo FAM, đặc biệt là những người phụ trách đội tuyển, bộ phận kỹ thuật và pháp lý, phải chịu trách nhiệm và tạm thời bị đình chỉ công tác cho đến khi có kết luận cuối cùng từ FIFA.

Theo nhà báo Graig Nunis, FAM đã thất bại trong nỗ lực nâng tầm bóng đá Malaysia suốt nhiều thập niên, với thành tích tụt dốc từ hạng 75 thế giới (1993) xuống 123 hiện tại. Ông cho rằng vụ bê bối này là một trong những cú đòn mạnh nhất giáng vào niềm tin của người hâm mộ, khiến mạng xã hội Malaysia tràn ngập chỉ trích và thất vọng.

Nhà báo Nunis kết luận: "Kỷ niệm 100 năm của FAM có thể là dấu chấm hết cho một thời kỳ mục ruỗng, hoặc là khởi đầu cho một cuộc cải tổ thật sự'.