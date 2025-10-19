Messi ghi hat-trick lập kỷ lục bóng đá Mỹ, siêu phẩm của Ronaldo cũng chào thua

Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời

Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú sút xa ngoạn mục góp công trong chiến thắng của Al Nassr trước Al Fateh với tỷ số 5-1 tại vòng 5 giải Saudi Pro League ngày 19.10, cùng 1 kiến tạo.

Nhưng danh thủ 40 tuổi này cũng bỏ lỡ một cơ hội khác khi sút hỏng quả phạt đền trước khi lập công. Các bàn còn lại do Joao Felix ghi hat-trick và 1 bàn của Kingsley Coman. Chiến thắng đậm này giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng Saudi Pro League với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, xếp trên các kình địch Al Hilal mới có 11 điểm và Al Ittihad 10 điểm.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn để tiến gần hơn cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, tiếp tục đua tranh với Messi Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Messi và CLB Inter Miami thi đấu trận cuối cùng mùa giải ở vòng tính điểm MLS. Danh thủ 38 tuổi này là lập tức trả lời màn trình diễn ấn tượng của đối thủ cạnh tranh lâu năm Ronaldo, khi anh cũng có một trận đấu chói sáng ghi cú hat-trick ngoạn mục và góp 1 kiến tạo trong trận thắng tưng bừng trước Nashville SC với tỷ số 5-2. Các bàn còn lại do công Telasco Segovia và Baltasar Rodriguez ghi.

Các bàn thắng của Messi giúp anh lập kỷ lục lịch sử bóng đá Mỹ, khi trở thành cầu thủ ghi 50 bàn nhanh nhất ở MLS chỉ sau 53 trận. Vượt qua các kỷ lục cũ của Josef Martinez và Zlatan Ibrahimovic, những người đã làm được điều này với nhiều trận đấu hơn (54 trận).

Trong đó, Messi đã ghi tổng cộng 29 bàn và có 19 kiến tạo sau 27 trận tại MLS mùa này, bỏ xa 2 đối thủ Denis Bouanga (Los Angeles FC) và Sam Surridge (Nashville SC) cùng ghi 24 bàn trong cuộc đua vua phá lưới.

Messi thăng hoa cũng giúp Inter Miami thắp nhiều hy vọng ở cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Cup Ảnh: Reuters

Việc sở hữu danh hiệu cá nhân này cũng giúp danh thủ 38 tuổi người Argentina lập một kỷ lục lịch sử khác, đó là sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Mỹ 2 lần liên tiếp được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS (2024 và 2025). "Điều này là gần như chắc chắn", các bình luận viên giải MLS trên kênh Apple TV khẳng định.

Messi đang thăng hoa cũng giúp Inter Miami thắp nhiều hy vọng ở cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Cup sắp tới đây (diễn ra từ ngày 22.10), khi tại vòng 1 play-off họ sẽ gặp lại đối thủ vừa thắng tưng bừng với tỷ số 5-2 là Nashville SC.

Theo quy định tại vòng play-off MLS Cup, ở vòng 1 các cặp đấu diễn ra tổng cộng 3 trận để xác định đội thắng chung cuộc đi tiếp, Inter Miami có lợi thế khi đấu 2 trận sân nhà và 1 sân khách.

Mùa trước, Inter Miami cũng có ưu thế này, nhưng đã để đối thủ Atlanta United FC loại trong đau đớn, sau khi thắng trận đầu, nhưng thua 2 trận sau.

Năm nay, Messi quyết tâm không để điều này xảy ra, khi anh nỗ lực cùng đội bóng giành ngôi vô địch đã ấp ủ lâu nay và cũng để làm quà chia tay 2 người bạn thân Jordi Alba và Sergio Busquets kết thúc sự nghiệp thi đấu.