Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi ghi hat-trick lập kỷ lục bóng đá Mỹ, siêu phẩm của Ronaldo cũng chào thua

Giang Lao
Giang Lao
19/10/2025 08:13 GMT+7

Sáng 19.10 (giờ Việt Nam), Messi ghi cú hat-trick ngoạn mục để lập kỷ lục lịch sử bóng đá Mỹ giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC tỷ số 5-2 trong trận cuối vòng tính điểm MLS. Qua đó, làm lu mờ bàn thắng siêu phẩm của Ronaldo.

Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời

Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú sút xa ngoạn mục góp công trong chiến thắng của Al Nassr trước Al Fateh với tỷ số 5-1 tại vòng 5 giải Saudi Pro League ngày 19.10, cùng 1 kiến tạo.

Nhưng danh thủ 40 tuổi này cũng bỏ lỡ một cơ hội khác khi sút hỏng quả phạt đền trước khi lập công. Các bàn còn lại do Joao Felix ghi hat-trick và 1 bàn của Kingsley Coman. Chiến thắng đậm này giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng Saudi Pro League với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, xếp trên các kình địch Al Hilal mới có 11 điểm và Al Ittihad 10 điểm.

Messi ghi hat-trick lập kỷ lục bóng đá Mỹ, siêu phẩm của Ronaldo cũng chào thua- Ảnh 1.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn để tiến gần hơn cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, tiếp tục đua tranh với Messi

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Messi và CLB Inter Miami thi đấu trận cuối cùng mùa giải ở vòng tính điểm MLS. Danh thủ 38 tuổi này là lập tức trả lời màn trình diễn ấn tượng của đối thủ cạnh tranh lâu năm Ronaldo, khi anh cũng có một trận đấu chói sáng ghi cú hat-trick ngoạn mục và góp 1 kiến tạo trong trận thắng tưng bừng trước Nashville SC với tỷ số 5-2. Các bàn còn lại do công Telasco Segovia và Baltasar Rodriguez ghi.

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Các bàn thắng của Messi giúp anh lập kỷ lục lịch sử bóng đá Mỹ, khi trở thành cầu thủ ghi 50 bàn nhanh nhất ở MLS chỉ sau 53 trận. Vượt qua các kỷ lục cũ của Josef Martinez và Zlatan Ibrahimovic, những người đã làm được điều này với nhiều trận đấu hơn (54 trận).

Trong đó, Messi đã ghi tổng cộng 29 bàn và có 19 kiến tạo sau 27 trận tại MLS mùa này, bỏ xa 2 đối thủ Denis Bouanga (Los Angeles FC) và Sam Surridge (Nashville SC) cùng ghi 24 bàn trong cuộc đua vua phá lưới. 

Messi ghi hat-trick lập kỷ lục bóng đá Mỹ, siêu phẩm của Ronaldo cũng chào thua- Ảnh 2.

Messi thăng hoa cũng giúp Inter Miami thắp nhiều hy vọng ở cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Cup

Ảnh: Reuters

Việc sở hữu danh hiệu cá nhân này cũng giúp danh thủ 38 tuổi người Argentina lập một kỷ lục lịch sử khác, đó là sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Mỹ 2 lần liên tiếp được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS (2024 và 2025). "Điều này là gần như chắc chắn", các bình luận viên giải MLS trên kênh Apple TV khẳng định.

Messi đang thăng hoa cũng giúp Inter Miami thắp nhiều hy vọng ở cuộc đua tranh ngôi vô địch MLS Cup sắp tới đây (diễn ra từ ngày 22.10), khi tại vòng 1 play-off họ sẽ gặp lại đối thủ vừa thắng tưng bừng với tỷ số 5-2 là Nashville SC. 

Theo quy định tại vòng play-off MLS Cup, ở vòng 1 các cặp đấu diễn ra tổng cộng 3 trận để xác định đội thắng chung cuộc đi tiếp, Inter Miami có lợi thế khi đấu 2 trận sân nhà và 1 sân khách.

Mùa trước, Inter Miami cũng có ưu thế này, nhưng đã để đối thủ Atlanta United FC loại trong đau đớn, sau khi thắng trận đầu, nhưng thua 2 trận sau. 

Năm nay, Messi quyết tâm không để điều này xảy ra, khi anh nỗ lực cùng đội bóng giành ngôi vô địch đã ấp ủ lâu nay và cũng để làm quà chia tay 2 người bạn thân Jordi Alba và Sergio Busquets kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Tin liên quan

‘Messi Cup’ cực đặc biệt: Được tổ chức ra sao, thời gian và thể thức thế nào?

‘Messi Cup’ cực đặc biệt: Được tổ chức ra sao, thời gian và thể thức thế nào?

Thông qua Công ty 525 Rosario do mình làm chủ, Messi đã chính thức công bố tổ chức giải đấu 'Messi Cup' lần đầu tiên tại TP.Miami (Mỹ) vào tháng 12 tới đây, với các đội U.16 từ các CLB nổi tiếng thế giới tham dự.

Chính thức xác định ngày Messi đấu Yamal tranh ngôi vô địch Finalissima

Messi lập cú đúp ngoạn mục ở Mỹ, mừng như bắt được của là… đội tuyển Argentina

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Ronaldo Inter Miami kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận