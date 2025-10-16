‘Messi Cup’ được tổ chức ra sao, thời gian và thể thức như thế nào?

"Messi Cup" có gì đặc biệt?

"Messi Cup" sẽ là một khái niệm mới trong bóng đá trẻ, kết hợp thể thao và giải trí cho cả người trẻ và người lớn. Sứ mệnh của giải đấu là tạo ra giá trị lâu dài cho các VĐV trong quá trình phát triển sự nghiệp", báo Tây Ban Nha, Marca, nêu bật ý nghĩa giải đấu do danh thủ Messi và công ty của mình tổ chức.

Messi thực hiện nhiều dự án bóng đá trẻ ở Mỹ, cho thấy anh sẽ gắn bó lâu dài tại đây và CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 8 CLB đẳng cấp thế giới gồm Inter Miami, Barcelona, Man City, River Plate, Inter Milan, Newell's Old Boys, Atletico Madrid và Chelsea. Trong 6 ngày, các đội bóng này sẽ thi đấu tổng cộng 18 trận tại một số địa điểm biểu tượng nhất của TP.Miami, bao gồm sân vận động Chase của Inter Miami, cũng là nơi Messi đang thi đấu và các con trai anh góp mặt ở các đội trẻ học viện đội bóng này.

"Khá đặc biệt là Messi đã chọn lứa cầu thủ U.16 để tổ chức giải đấu. Điều này cho thấy sự tính toán về ý nghĩa của giải đấu, khi những cầu thủ ở độ tuổi U.16 sẽ bắt đầu quá trình hình thành phát triển về sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, cũng là sự phát triển về tâm sinh lý khác, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa bóng đá và lễ hội văn hóa", Marca nhấn mạnh.

"Messi Cup" được tổ chức lần đầu tiên tại TP.Miami từ ngày 9 đến 14.12, với mức độ cạnh tranh cao và cũng sẽ mang đến nhiều sự kiện văn hóa và thể thao khác nhau.

8 CLB sẽ được chia 2 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn trong ba ngày đầu tiên. Sau đó là trận play-off để xác định thứ hạng cuối cùng. Vào ngày cuối cùng, trận tranh giải ba và trận chung kết sẽ diễn ra đều trên sân Chase của Inter Miami. Messi dự kiến sẽ là người trao cúp cho đội vô địch "Messi Cup" tổ chức năm đầu tiên, Marca cho biết thêm.

Messi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2024 trước dàn cầu thủ nhí Học viện Inter Miami, trong đó có cả 3 cậu con trai của mình Ảnh: Reuters

"Messi Cup là điểm gặp gỡ giữa bóng đá hôm nay và các cầu thủ tương lai. Đây là cơ hội để tôn vinh tài năng, văn hóa và cộng đồng, tạo nên những di sản và mối liên kết bền chặt vượt ra ngoài sân cỏ", Tim Pastore, CEO của 525 Rosario, công ty sản xuất chương trình của danh thủ Messi, cho biết.

Trước đó, Messi với thương hiệu trang phục thể thao riêng của mình, cũng đã trở thành nhà tài trợ chính cho các đội trẻ và Học viện CLB Inter Miami. Qua đó, cho thấy có nhiều khả năng danh thủ 38 tuổi này với các dự án về bóng đá trẻ của mình, sẽ gắn bó dài hạn với CLB Inter Miami cả sau khi giải nghệ, để trở thành đồng sở hữu đội bóng bên cạnh ông David Beckham và anh em tỉ phú Jorge và Jose Mas.

Messi vừa hoàn tất chuyến thi đấu xen kẽ giữa đội tuyển Argentina và CLB Inter Miami, khi anh ghi 2 bàn và có đến 3 kiến tạo chỉ trong 2 trận gần đây. Bao gồm ở trận Inter Miami thắng Atlanta United FC với tỷ số 4-0 ngày 12.10 (ghi 2 bàn và 1 kiến tạo), và trận đội tuyển Argentina thắng Puerto Rico tỷ số 6-0 ngày 15.10 (góp 2 kiến tạo).

Messi dự kiến sẽ cùng CLB Inter Miami tham gia trận thi đấu sân khách gặp Nashville FC lúc 5 giờ ngày 19.10 tới, kết thúc vòng đấu tính điểm MLS 2025, trước khi bước vào các trận play-off ở vòng 1 tranh ngôi vô địch MLS Cup (thi đấu từ 22.10).

Messi hiện dẫn đầu giải vua phá lưới MLS với 26 bàn và 18 kiến tạo. Anh cũng đang áp đảo ở đua danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, và có nhiều khả năng lần thứ 2 liên tiếp sở hữu danh hiệu này của bóng đá Mỹ.