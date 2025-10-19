Cầu thủ nhập tịch trong diện ‘điều tra’, bất ngờ đăng ảnh gia đình: Truyền thông Malaysia dậy sóng

Tấm ảnh gia đình của cầu thủ nhập tịch Malaysia lại gây "bão"

Tối 18.10, Joao Figueiredo chia sẻ ảnh gia đình có sự xuất hiện của một phụ nữ được cho là bà ngoại – người được nhắc tới trong báo cáo điều tra của FIFA. Hình ảnh này xuất hiện sau khi cơ quan bóng đá thế giới công bố kết quả điều tra liên quan đến hồ sơ quốc tịch của nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có Figueiredo.

Figueiredo là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu ngày 27.9, sau khi phát hiện các điểm bất thường trong tài liệu chứng minh nguồn gốc. Án phạt khiến tiền đạo sinh ra tại Brazil không thể khoác áo đội tuyển Malaysia và phải ngồi ngoài trong nhiều trận đấu quan trọng cùng JDT. Trong báo cáo chính thức ban hành ngày 6.10, FIFA nêu rõ ông bà của bảy cầu thủ nói trên thực chất sinh ra ở các quốc gia như Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha, qua đó bác bỏ thông tin rằng họ có nguồn gốc Malaysia.

Joao Figueiredo ghi bàn trong trận thắng Việt Nam hồi tháng 6.2025 Ảnh: Ngọc Linh

Tấm ảnh gia đình mà cầu thủ nhập tịch Malaysia Figueiredo (áo trắng) đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Báo New Straits Times của Malaysia cho rằng, bài đăng mới của Figueiredo trên Instagram lại thổi bùng nghi vấn. Trong ảnh, cầu thủ người Brazil chụp cùng gia đình và một người phụ nữ được cho là bà ngoại - nhân vật đã được FIFA nhắc đến trong hồ sơ điều tra. Trên Facebook của tờ báo này, nhiều khán giả cũng để lại câu hỏi về lý do khiến Figueiredo chia sẻ bức ảnh gia đình vào thời điểm này.

Bà của Figueiredo (dòng số 5) được FIFA xác minh sinh ra tại Brazil

Theo các tài liệu mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng nộp, bà của Figueiredo được cho là sinh tại Johor (Malaysia). Nhưng kết quả xác minh độc lập từ FIFA lại cho thấy hồ sơ khai sinh gốc của bà lại là ở Brazil. Hiện FAM đang tiến hành kháng cáo quyết định của FIFA, với phán quyết cuối cùng dự kiến công bố ngày 30.10.

Tranh cãi vai trò người đại diện cầu thủ

Khi làn sóng phản ứng về vụ việc vẫn chưa lắng xuống, dư luận Malaysia tiếp tục đặt câu hỏi về vai trò của các người đại diện trong quy trình xác minh quốc tịch. Liệu người trung gian có liên quan đến việc cung cấp thông tin sai lệch hay không? Và họ thực sự được hưởng lợi bao nhiêu từ những thương vụ này?

Theo báo The Star, một người đại diện giấu tên cho biết, vai trò của họ thường bị hiểu nhầm. Theo người này, nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn ở việc xác định và kết nối các cầu thủ tiềm năng với FAM, chứ không trực tiếp tham gia xử lý giấy tờ hay hồ sơ nhập tịch. “Khi một trong những cầu thủ của tôi từng tham gia quá trình nhập tịch, mọi thủ tục đều do CLB đảm nhiệm, không phải tôi. Tôi hoàn toàn không can dự”, người này nói trên The Star.

Buổi họp báo ngày 17.10 của FAM không trả lời được nhiều câu hỏi mà dư luận băn khoăn ẢNH: REUTERS

Vị đại diện cho rằng các cầu thủ bị nêu tên có thể ban đầu được tiếp cận thông qua người môi giới, nhưng toàn bộ thủ tục nhập tịch chắc chắn được tiến hành ở Malaysia bởi FAM hoặc các cơ quan chức năng trong nước, chứ không phải người đại diện. Ông cũng nhấn mạnh FIFA có quy định rất chặt chẽ về tư cách thi đấu của cầu thủ, hầu như không có khoảng trống cho việc gian lận.

“FIFA không dung thứ cho việc giả mạo giấy tờ. Hướng dẫn của họ rất cụ thể và việc đảo ngược một phán quyết gần như bất khả thi nếu thiếu bằng chứng rõ ràng”, ông nói thêm.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Ông cũng cho biết vai trò của người đại diện chỉ dừng lại ở khâu tìm kiếm và kết nối: “Chúng tôi thường là người phát hiện cầu thủ tiềm năng, đưa thông tin về FAM và khởi đầu cuộc thảo luận. Có thể chúng tôi nói mẹ cầu thủ này là người Malaysia hay ông nội cầu thủ kia là người Malaysia. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện - họ phải đạt tiêu chuẩn thể thao lẫn quy định pháp lý", ông kết luận.