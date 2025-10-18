Báo Malaysia: Họp báo của FAM là ‘thảm họa truyền thông, hứa cởi mở nhưng thiếu minh bạch'

FAM đang trải qua một trong những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 99 năm tồn tại. Sự bất ổn trong bộ máy lãnh đạo và những rắc rối pháp lý từ án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khiến hệ thống quản lý bóng đá quốc gia rơi vào tình trạng tê liệt.

Cú sốc mới nhất là việc Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác vô thời hạn liên quan đến vụ án phạt của FIFA. Trước đó, ông Datuk Joehari Ayub, Chủ tịch FAM, cũng bất ngờ từ chức vào tháng 8, chỉ sau sáu tháng nhậm chức. Hiện FAM được ông Datuk Yusoff Mahadi – quyền chủ tịch – tạm thời điều hành, song chưa có kế hoạch tái cấu trúc rõ ràng.

Buổi họp báo ngày 17.10 của FAM ẢNH: REUTERS

FAM tổ chức họp báo nhưng càng gây nghi ngờ

Theo New Straits Times, buổi họp báo kéo dài một giờ hôm 17.10, FAM tuyên bố sẽ “công khai và cởi mở” về án phạt nhưng lại né tránh nhiều câu hỏi then chốt, từ trách nhiệm cá nhân cho đến tiến độ điều tra.

Phó chủ tịch Datuk S. Sivasundaram khẳng định FAM "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về sai sót hành chính, đồng thời kêu gọi dư luận kiên nhẫn trong khi một ủy ban độc lập đang được thành lập.

"Chúng tôi không giấu giếm điều gì. Một cơ quan độc lập sẽ xem xét từng tài liệu, từng bước trong quy trình đăng ký, và những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, chúng tôi không thể vội vàng làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình," ông nói.

Tuy nhiên, theo New Straits Times, khi được hỏi ai sẽ tham gia ủy ban, khi nào bắt đầu hoạt động và liệu kết quả có được công bố công khai hay không, ông Sivasundaram chỉ trả lời rằng cơ cấu "vẫn đang được hoàn thiện" và FAM "muốn thực hiện việc này một cách đúng đắn".

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Ông Serge Vittoz, luật sư người Thụy Sĩ - cố vấn pháp lý của FAM - cho rằng vụ việc “chỉ là lỗi thủ tục, không phải gian lận”. Ông giải thích rằng sai sót xảy ra trong quá trình ghi nhận và tải hồ sơ cầu thủ, và FAM đã nộp đơn kháng cáo ngày 14.10 kèm các bằng chứng bổ sung. Tuy nhiên, cho đến nay, FAM vẫn chưa công bố thêm bất kỳ thông tin cụ thể nào, khiến dư luận ngày càng mất lòng tin.

Chuyên gia cảnh báo “khủng hoảng niềm tin”

Cũng theo New Straits Times, ông Datuk Dr Pekan Ramli, chuyên gia bóng đá Malaysia, cảnh báo rằng nếu không có biện pháp khẩn cấp, FAM có thể “rơi vào bờ vực sụp đổ”. Ông cho rằng việc đình chỉ tổng thư ký mà không có kế hoạch chuyển giao rõ ràng khiến bộ máy điều hành tê liệt.

“Khi một tổ chức vừa có quyền Chủ tịch tạm quyền không đủ thẩm quyền, vừa mất người điều hành chính, FAM đang đối mặt với nguy cơ mất hiệu quả và uy tín”, ông Pekan nói.

Ông cho rằng, cuộc họp báo hôm 17.10 cho thấy sự rối loạn trong quản lý và truyền thông của FAM. Ông cho rằng buổi họp báo này “là thảm họa đối với hình ảnh của liên đoàn” khi Phó chủ tịch Datuk S. Sivasundaram không thể trả lời rành mạch nhiều câu hỏi, còn Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend gần như không kiểm soát được nội dung và hướng dẫn thông tin.

Bóng đá Malaysia đang gặp khủng hoảng lớn nhất trong hàng chục năm ẢNH: NGỌC LINH

“Buổi họp báo lẽ ra phải trấn an dư luận, giải thích rõ các bước FAM đang thực hiện để khắc phục án phạt, nhưng thay vào đó lại khiến công chúng thêm hoang mang,” ông Pekan nói.

Ông nhấn mạnh rằng những người giữ vị trí quyền lực cần được chuẩn bị kỹ và có khả năng trả lời minh bạch, bởi sự thiếu phối hợp và thiếu chuyên nghiệp chỉ khiến bóng đá Malaysia mất thêm uy tín.

Từ góc độ quản trị, ông Pekan nhấn mạnh sự cấp bách của việc ổn định cơ cấu lãnh đạo FAM. Theo ông, các vị trí chủ chốt phải được giao cho những người có năng lực và quyền hạn rõ ràng, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng.

Ông cho rằng tính minh bạch và chuyên nghiệp trong giao tiếp với truyền thông cũng như các tổ chức quốc tế là điều kiện tiên quyết để FAM có thể khôi phục niềm tin và uy tín. Ông Pekan cảnh báo, nếu FAM tiếp tục vận hành trong tình trạng phản ứng chậm, thiếu kế hoạch và tùy hứng, thì hậu quả lâu dài sẽ cực kỳ nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia.

“FAM không thể tiếp tục tồn tại theo cách ứng phó tạm bợ. Họ phải nhanh chóng ổn định, thể hiện năng lực và duy trì trách nhiệm giải trình,” ông nhấn mạnh.