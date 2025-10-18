Đếm ngược đến ngày FIFA phán quyết vụ nhập tịch lậu, FAM nói điều bất ngờ

Lãnh đạo FAM: 'Chúng tôi không vội vã hay bị áp lực'

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi khi chia sẻ với báo chí vẫn tỏ ra tự tin: "Sau nhiều ngày làm việc căng thẳng của đội ngũ pháp lý, chúng tôi nộp đơn kháng cáo và điều đó có nghĩa là chúng tôi hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực. Các luật sư được chỉ định đều là người nước ngoài, có chuyên môn và hiểu rõ quy định bóng đá ở cấp độ toàn cầu.

Chúng tôi không làm việc trong vội vã hay bị áp lực. Chúng tôi muốn đảm bảo quyết định được đưa ra sẽ có lợi cho Malaysia. Đây có thể được xem là cơ hội thứ hai của chúng tôi trong vụ việc này".

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng Ảnh: Ngọc Linh

Xin được nhắc lại vụ việc gây chấn động bóng đá Đông Nam Á: FAM bị FIFA cáo buộc đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài. FIFA kết luận có dấu hiệu chỉnh sửa, làm giả tài liệu và đã ra án phạt nặng: cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ.

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng, FAM có quá ít 'vũ khí'

Tuy nhiên, dù FAM thể hiện quyết tâm cao độ, dư luận Malaysia vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng kháng cáo thành công, nhất là khi trong cuộc họp báo ngày 17.10, luật sư Serge Vittoz không thể cung cấp bằng chứng xác thực về mối liên hệ quốc tịch hoặc huyết thống giữa các cầu thủ nhập tịch và Malaysia – điều được xem là "mấu chốt" để thay đổi cục diện.

Ngoài ra, ông Vittoz cũng xác nhận Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ không tham gia hỗ trợ pháp lý, khiến FAM càng trở nên đơn độc trong nỗ lực kháng cáo với FIFA.

Chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo FAM có thể sụp đổ nếu không ổn định sớm

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM vào ngày 30.10.2025. Từ nay đến đó, luật sư Vittoz và FAM chỉ còn chưa đầy 2 tuần để xoay chuyển tình thế. Giới quan sát cho rằng, FAM đang bước vào một cuộc chiến pháp lý với quá ít "vũ khí". Nếu không xuất hiện bằng chứng mới mang tính then chốt, khả năng lật ngược tình hình gần như là điều không tưởng.

Trong khi chờ đợi phán quyết, dư luận Malaysia tiếp tục đặt câu hỏi: Liệu đây thực sự là một cơ hội thứ hai, hay chỉ là một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn hình ảnh bóng đá quốc gia?

Vụ kháng cáo này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao mà còn là phép thử về uy tín của cả một nền bóng đá. Câu hỏi đặt ra là: FAM đang chiến đấu để chứng minh sự trong sạch, hay chỉ cố gắng "giảm án" trong một vụ việc đã an bài?

Câu trả lời sẽ rõ ràng vào cuối tháng này.