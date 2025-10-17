Dự hội thảo có nhiều 'sếp lớn' AFC, VFF cam kết và hy vọng điều này

Sự kiện kéo dài 3 ngày này quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Á nhằm thảo luận các chiến lược đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững cho hệ thống Liên đoàn thành viên AFC. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự hội thảo có ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF.

Hội thảo Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn thành viên & Liên đoàn khu vực kéo dài 3 ngày ẢNH: VFF

Tại hội thảo, các phiên thảo luận và bài trình bày chuyên sâu được thiết kế nhằm thúc đẩy đổi mới trong quản trị thể thao, kỹ thuật, tài chính, chuyển đổi số, phát triển phong trào cơ sở và kết nối quốc tế. Ban tổ chức đã mời những diễn giả quốc tế uy tín cùng lãnh đạo từ các liên đoàn thành viên của AFC tham gia trình bày và trao đổi ý tưởng nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động và tính bền vững cho bóng đá châu Á trong thập niên tới.

VFF mong muốn thông qua hội thảo này tiếp thu các mô hình quản lý tiên tiến, kinh nghiệm thực tiễn từ các liên đoàn khác. Đồng thời, VFF hy vọng có dịp trình bày những sáng kiến và nỗ lực đổi mới của bóng đá Việt Nam – từ công tác phát triển đào tạo trẻ, tổ chức giải quốc gia, nâng cao năng lực HLV, trọng tài đến mở rộng phong trào cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Việc tham gia sâu vào các diễn đàn quốc tế như hội thảo này góp phần khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong cộng đồng bóng đá châu Á, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi học hỏi giữa các liên đoàn thành viên.

VFF cam kết định hướng phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững ẢNH: VFF

Hội thảo dự kiến kết thúc ngày 19.10, mở đường cho các sáng kiến hợp tác mới và chương trình hành động cụ thể của AFC và các liên đoàn thành viên trong giai đoạn tới. VFF cam kết tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá châu Á.