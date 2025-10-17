Nhận bằng MBA quốc tế chỉ sau 12 tháng từ chương trình Top 43 châu Á

Giá trị kép

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, MBA quốc tế được xem là ‘tấm hộ chiếu toàn cầu’ cho nhiều nhân sự mong muốn mở rộng cơ hội thăng tiến hoặc chuyển hướng sự nghiệp.

Chương trình MBA toàn thời gian tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mở ra một lựa chọn khác biệt: chỉ trong 12 tháng, học viên có thể hoàn thành chương trình ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, mà quan trọng hơn là vẫn duy trì được công việc, mạng lưới nghề nghiệp, đồng thời sớm sở hữu bằng MBA quốc tế để tăng tốc sự nghiệp trong giai đoạn thị trường biến động nhanh chóng.

Chất lượng đào tạo cũng được kiểm chứng và ghi nhận toàn cầu. Học viên MBA tại BUV học tập trong môi trường chuẩn Anh Quốc, được giảng dạy bởi 100% giảng viên có bằng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm thực tiễn tại nhiều trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, mới đây, BUV đã được Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín QS vinh danh trong Bảng xếp hạng các trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới (QS Global MBA Rankings 2026)

Theo đó, BUV được xếp hạng đứng thứ 43 tại châu Á và nằm trong nhóm 251-300 toàn cầu. Đây là minh chứng cho vị thế hàng đầu của BUV trong đào tạo MBA và khẳng định giá trị quốc tế của tấm bằng mà học viên nhận được.

Nhận bằng MBA chuẩn Anh Quốc, được công nhận quốc tế chỉ trong 12 tháng giúp các học viên tăng tốc sự nghiệp

Bên cạnh đó, người học còn có cơ hội tham gia lễ tốt nghiệp trực tiếp tại Anh Quốc. Vừa tăng tốc sự nghiệp ngay ở trong nước, vừa có cơ hội tiếp cận tri thức và trải nghiệm toàn cầu, một giá trị kép.

Góc nhìn thực tế, kết nối đa dạng

Chương trình MBA toàn thời gian tại BUV được thiết kế theo hướng toàn diện, cung cấp cho học viên cái nhìn 360 độ về quản trị và kinh doanh. Nội dung đào tạo bao quát các trụ cột quan trọng như hoạch định chiến lược, quản lý tài chính, marketing, phát triển con người và kỹ năng lãnh đạo.

Bên cạnh kiến thức nền tảng, học viên còn được khuyến khích phân tích và phản biện thông qua phương pháp học tập dựa trên vấn đề với các bài toán thực tế với doanh nghiệp.

Học viên MBA tại BUV có cơ hội kết nối với các chuyên gia đầu ngành

Một điểm nhấn quan trọng khác là cơ hội kết nối đa dạng. Học viên được học hỏi trực tiếp từ những lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đầu ngành từ hơn 500 doanh nghiệp đối tác, bao gồm nhiều công ty nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Học viên MBA của BUV cũng vô cùng đa dạng với nhiều lĩnh vực, từ các tập đoàn đa quốc gia, công ty khởi nghiệp đến các tổ chức phi chính phủ. Sự giao thoa này giúp tạo ra những cuộc thảo luận phong phú, mang lại giá trị học tập vượt xa khuôn khổ sách vở.

Đầu tư sinh lời với học bổng lên tới gần 150 triệu đồng

Chi phí là một trong những yếu tố hàng đầu khiến nhiều ứng viên MBA cân nhắc. Với chương trình MBA tại BUV, rào cản này được giảm bớt đáng kể nhờ chính sách học phí cạnh tranh và các suất học bổng giá trị lên tới gần 150 triệu đồng dành cho ứng viên xuất sắc.

Quan trọng hơn, khoản đầu tư này được chứng minh mang lại giá trị lâu dài. Báo cáo của Financial Times 2024 chỉ ra rằng thu nhập trung bình của cựu học viên MBA toàn cầu tăng khoảng 55-70% sau 3 năm tốt nghiệp, thể hiện tỷ suất hoàn vốn rõ rệt. Thực tế, nhiều học viên MBA tại BUV đã được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao với mức thu nhập hấp dẫn tại các tập đoàn đa quốc gia ngay trong khi học hoặc sau khi hoàn thành chương trình.

Với những lợi thế đó, có thể coi chương trình MBA toàn thời gian tại BUV là một khoản đầu tư sinh lời dài hạn cho sự nghiệp, vừa giúp người học duy trì lợi thế cạnh tranh trong nước, vừa mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về chương trình MBA toàn thời gian tại BUV: https://www.buv.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-mba/