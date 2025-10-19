Bốc thăm bóng chuyền SEA Games 33: Việt Nam 'hẹn hò' Thái Lan ở chung kết

Chờ 'đại chiến' bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

Theo kết quả bốc thăm, nội dung nữ môn bóng chuyền tại SEA Games 33 có sự góp mặt của 7 đội tuyển là đương kim vô địch Thái Lan, á quân Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar. Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar, Malaysia trong khi bảng A có 3 đội là Thái Lan, Philippines, Singapore.

Các đội xếp hạng nhất, nhì của mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, 2 đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết, tranh HCV. Theo đánh giá của các HLV, nếu không có bất ngờ lớn thì đội chủ nhà Thái Lan và Việt Nam lại gặp nhau ở trận chung kết.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 ẢNH: VFV

Thái Lan thống trị bóng chuyền nữ ở đấu trường SEA Games với 16 lần đăng quang và quyết tâm săn tấm HCV lần thứ 17. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng 11 lần vào chung kết SEA Games nhưng đều ngậm ngùi về nhì sau Thái Lan. Lần này thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu lật đổ bóng chuyền nữ Thái Lan để đoạt tấm HCV lịch sử cho bóng chuyền Việt Nam. Môn bóng chuyền tại SEA Games 33 diễn ra tại thủ đô Bangkok.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 25.10 tới tại Quảng Ninh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lên danh sách 20 tuyển thủ tập trung lần này. Bích Tuyền sẽ không thi đấu tại đại hội.





Đội tuyển sẽ gút danh sách còn 14 tuyển thủ đến Thái Lan tham dự SEA Games 33. 2 gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy sẽ tập trung cận kề SEA Games 33 bởi bận xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản.

Ban tổ chức SEA Games 33 cũng bốc thăm hạng mục nam môn bóng chuyền với sự góp mặt của 8 đội. Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam nằm ở bảng A với Thái Lan, Singapore, Lào trong khi bảng B là các đội Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar. Ở bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam cũng chưa lần nào đoạt HCV nhưng cũng nằm trong tốp 4 đội cạnh tranh huy chương.







