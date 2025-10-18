Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings 'lực bất tòng tâm' ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy vẫn là tay ghi điểm chủ lực của đội bóng Nhật Bản

Hôm nay (18.10), Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội CLB Gunna Green Wings thi đấu lượt trận thứ 3 giải bóng chuyền Nhật Bản, chạm trán CLB NEC Red Rockets. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, từng vô địch liên tiếp 2 mùa giải 2022-2023, 2023-2024, CLB Gunna Green Wings không thể tạo bất ngờ.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings không thể tạo bất ngờ cho đối thủ mạnh NEC Red Rockets ẢNH: GGW

Với phong độ ấn tượng được thể hiện ở 2 trận trước đó, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được ban huấn luyện CLB Gunna Green Wings tin tưởng trao cơ hội ra sân ở vị trí chủ công. Cô cùng các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực nhưng trước đối thủ có khả năng tấn công áp đảo và phòng ngự hiệu quả, Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings "lực bất tòng tâm".

Bóng được dồn nhiều cho vị trí chủ công của Thanh Thúy, qua đó cô cũng có những pha ghi điểm ấn tượng nhưng cũng có những tình huống tấn công bị đối thủ bám chắn hóa giải thành công. Chưa kể việc bị các cầu thủ NEC Red Rockets gây sức ép ngay từ giao bóng khiến đội Gunna Green Wings gặp khó từ khâu bắt bước một từ đó không thể triển khai tấn công thuận lợi cho hàng công.

Để thua 20/25 ở ván 1, Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tiếp tục nhận thất bại 17/25 ở ván 2. Nỗ lực của các cầu thủ Gunna Green Wings giúp họ đeo bám điểm số quyết liệt trước NEC Red Rockets ở ván 3 nhưng cũng chấp nhận thua cuộc 22/25 trước đối thủ đẳng cấp hơn.

Ngày mai (19.10), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tái đấu với CLB NEC Red Rockets với hy vọng sẽ cống hiến trận đấu hay đến người hâm mộ.