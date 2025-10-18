Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
18/10/2025 06:39 GMT+7

Hôm nay (18.10), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu lượt trận thứ 3 ở giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League) 2025, chạm trán CLB NEC Red Rockets.

Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ tạo bất ngờ?

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở giải bóng chuyền Nhật Bản, CLB Gunma Green Wings xếp hạng 8 khi có 1 trận thắng, 1 trận thua trong khi đó CLB NEC Red Rockets dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận toàn thắng. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội quyết tâm tạo bất ngờ cho CLB NEC Red Rockets khi chạm trán ở lượt trận thứ 3 diễn ra lúc 11 giờ hôm nay.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings chạm trán với đối thủ rất mạnh tại giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay

ẢNH: GGW

Trần Thị Thanh Thúy là tay ghi điểm số 1 của CLB Gunma Green Wings khi đóng góp 37 điểm sau 2 trận đầu tiên. Cô cũng nằm trong tốp 7 tay ghi điểm hàng đầu của giải bóng chuyền Nhật Bản sau 2 vòng đấu. Được chơi ở vị trí chủ công sở trường cùng việc dần lấy lại phong độ cao giúp Thanh Thúy khẳng định được tài năng. Ngoài Thanh Thúy, CLB Gunma Green Wings còn kỳ vọng các ngoại binh khác như Olivia Rozanski (Serbia), Nasya Dimitrova (Bulgaria) tỏa sáng.

Trong khi đó NEC Red Rockets là đội bóng rất mạnh với 9 lần vô địch quốc gia, trong đó đăng quang ở 2 mùa giải liên tiếp 2022-2023, 2023-2024. Ngoài dàn nội binh chất lượng đồng đều, NEC Red Rockets còn chiêu mộ được các ngoại binh giỏi như Sylvia Nwakalor (Ý), Giovanna Day (Mỹ). 

Chắc chắn đội bóng này sẽ tạo áp lực tấn công mạnh mẽ khi chạm trán với CLB Gunma Green Wings của Trần Thị Thanh Thúy. Bên cạnh đó tay đập số 1 Việt Nam cũng gặp thách thức trước hàng phòng thủ rất hay của NEC Red Rockets. Việc chạm trán với đối thủ mạnh là cơ hội để Thanh Thúy để hiện khả năng cũng như học hỏi, trui rèn bản lĩnh.


Tin liên quan

Kim Thanh giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia

Kim Thanh giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia

Đặng Thị Kim Thanh tỏa sáng giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước chủ nhà LPBank Ninh Bình ở chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025 diễn ra tối 16.10.

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền nữ quốc gia hôm nay: Đại chiến hấp dẫn

Ngược dòng kịch tính thắng Thể Công, đội Biên Phòng vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy Trần Thị Thanh Thúy Bóng chuyền Nhật Bản CLB Gunma Green Wings
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận