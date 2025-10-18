Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ tạo bất ngờ?

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở giải bóng chuyền Nhật Bản, CLB Gunma Green Wings xếp hạng 8 khi có 1 trận thắng, 1 trận thua trong khi đó CLB NEC Red Rockets dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận toàn thắng. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội quyết tâm tạo bất ngờ cho CLB NEC Red Rockets khi chạm trán ở lượt trận thứ 3 diễn ra lúc 11 giờ hôm nay.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings chạm trán với đối thủ rất mạnh tại giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay ẢNH: GGW

Trần Thị Thanh Thúy là tay ghi điểm số 1 của CLB Gunma Green Wings khi đóng góp 37 điểm sau 2 trận đầu tiên. Cô cũng nằm trong tốp 7 tay ghi điểm hàng đầu của giải bóng chuyền Nhật Bản sau 2 vòng đấu. Được chơi ở vị trí chủ công sở trường cùng việc dần lấy lại phong độ cao giúp Thanh Thúy khẳng định được tài năng. Ngoài Thanh Thúy, CLB Gunma Green Wings còn kỳ vọng các ngoại binh khác như Olivia Rozanski (Serbia), Nasya Dimitrova (Bulgaria) tỏa sáng.

Trong khi đó NEC Red Rockets là đội bóng rất mạnh với 9 lần vô địch quốc gia, trong đó đăng quang ở 2 mùa giải liên tiếp 2022-2023, 2023-2024. Ngoài dàn nội binh chất lượng đồng đều, NEC Red Rockets còn chiêu mộ được các ngoại binh giỏi như Sylvia Nwakalor (Ý), Giovanna Day (Mỹ).

Chắc chắn đội bóng này sẽ tạo áp lực tấn công mạnh mẽ khi chạm trán với CLB Gunma Green Wings của Trần Thị Thanh Thúy. Bên cạnh đó tay đập số 1 Việt Nam cũng gặp thách thức trước hàng phòng thủ rất hay của NEC Red Rockets. Việc chạm trán với đối thủ mạnh là cơ hội để Thanh Thúy để hiện khả năng cũng như học hỏi, trui rèn bản lĩnh.



