Ngược dòng kịch tính thắng Thể Công, đội Biên Phòng vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Giải bóng chuyền quốc gia gay cấn đến phút cuối

Đội Biên Phòng tung ra sân đội hình mạnh nhất với dàn sao ở đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải cùng ngoại binh người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi. Trong khi đó đội Thể Công Tân Cảng cũng ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất với những gương mặt nổi bật như ngoại binh người Indonesia Rivan, Phan Công Đức, Rivan, Phạm Xuân Sinh, Lê Trung Thành, Phạm Thanh Tùng...

Các cầu thủ Thể Công Tân Cảng thi đấu bùng nổ ở chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: VFV

Các cầu thủ đội đương kim vô địch Biên Phòng khởi đầu tốt hơn, tạo cách biệt 3 điểm (9/6) trước Thể Công Tân Cảng. Ngoại binh Rivan với phong độ chói sáng giúp đội Thể Công Tân Cảng cân bằng điểm số sau đó tạo thế trận giằng co hấp dẫn. Các cầu thủ Thể Công Tân Cảng thi đấu hiệu quả ở cuối ván, nhất là mũi đánh của Rivan khiến các cầu thủ Biên Phòng chao đảo và để thua 21/25 ở ván 1.

Các cầu thủ Biên Phòng giành chiến thắng nghẹt thở ở ván 2 trước đội Thể Công Tân Cảng ẢNH: VFV

Tinh thần lên cao sau chiến thắng ngoạn mục ở ván 1 giúp các cầu thủ Thể Công Tân Cảng khởi đầu "tưng bừng" ở ván 2. Bên cạnh sự xuất sắc của Rivan, các gương mặt còn lại như Xuân Sinh càng chơi càng tự tin và hiệu quả. Cách biệt 5 điểm (18/13) được các cầu thủ Thể Công Tân Cảng tạo ra trước Biên Phòng. Nỗ lực của Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội giúp họ thu ngắn cách biệt còn 1 điểm (22/23) rồi cân bằng điểm số 23/23. Ngọc Thuân cùng Văn Hiệp tỏa sáng ở thời điểm quan trọng giúp đội Biên Phòng giành chiến thắng nghẹt thở 31/29 trước Thể Công Tân Cảng, cân bằng tỷ số 1-1.

HLV Trần Đình Tiền cùng đội Biên Phòng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia ẢNH: VFV

Sự tự tin trở lại nơi các cầu thủ Biên Phòng giúp họ thi đấu ăn ý và hiệu quả hơn ở ván 3 và giành chiến thắng 25/20 trước Thể Công Tân Cảng, qua đó vượt dẫn đối thủ với tỷ số 2-1. Đây cũng là ván đấu mà Rivan không còn duy trì được trạng thái sung mãn, các điểm yếu của đội Thể Công Tân Cảng dần lộ ra và bị đối thủ khai thác.

Đẳng cấp của dàn tuyển thủ Việt Nam trong màu áo đội Biên Phòng được thể hiện ở ván 4 khi tạo được thế trận tấn công khá áp đảo và liên tục dẫn điểm trước Thể Công Tân Cảng. Các cầu thủ Thể Công Tân Cảng cũng thi đấu đầy nỗ lực, bám đuổi quyết liệt, cứu được điểm kết thúc trận đấu của đối thủ trước khi vươn lên giành chiến thắng ngoạn mục 26/24, cân bằng tỷ số 2-2.

Trận chung kết phải bước vào ván đấu thứ 5 quyết định nhằm phân định thắng thua, chọn ra nhà vô địch. Thế trận giằng co quyết liệt được các cầu thủ đội Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng tạo ra trước khi các học trò HLV Trần Đình Tiền tận dụng tốt các cơ hội có được ở thời điểm quan trọng để vươn lên giành chiến thắng 15/12, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2, bảo vệ thành Tiền danh hiệu vô địch. Đây là lần thứ 4 đội Biên Phòng đoạt danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia.















