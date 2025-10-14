Ninh Bình tranh vô địch quốc gia bóng chuyền nữ khi thiếu Bích Tuyền

Ở mùa giải năm nay, CLB VTV Bình Điền Long An không có sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu tại Nhật Bản. Chủ lực khác của đội là đối chuyền Trà My cũng chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Chưa kể ĐKVĐ còn biến động ở vị trí HLV trưởng ngay trước giai đoạn 2 khi HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên thay ông Thái Quang Lai.

VTV Bình Điền Long An gây thất vọng khi khởi đầu giai đoạn 2 với chiến thắng chật vật 3-2 trước đội nhóm cuối là CLB TP.HCM. Võ Thị Kim Thoa cùng đồng đội kịp trở lại ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước CLB Hóa chất Đức Giang, sau đó vượt qua Ngân hàng Công thương 3-1 ở vòng bán kết. Tuy vậy màn thể hiện của nhà ĐKVĐ vẫn chưa làm người hâm mộ đội bóng này an tâm.

ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An chạm trán LPBank Ninh Bình ở chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Đội LPBank Ninh Bình dù thiếu vắng Bích Tuyền nhưng vẫn xuất sắc vào chung kết ẢNH: HA

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ: "Ở giai đoạn quyết định mùa giải năm nay chúng tôi không có Thanh Thúy, nhưng các em còn lại đều rất tập trung để chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Đội cũng may mắn có ngoại binh người Mỹ Roni Jones Perry hòa nhập tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết với nỗ lực cao nhất nhằm bảo vệ danh hiệu vô địch".

Ninh Bình phong độ cao

Với LPBank Ninh Bình, dù không có Bích Tuyền nhưng CLB này vẫn cho thấy lý do vì sao họ là đội bóng duy nhất đánh bại được VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn 1, sau đó lên ngôi vô địch ở Cúp Hùng Vương. Đinh Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ cùng ngoại binh người Nga Paskova thi đấu bùng nổ trong chiến thắng 3-1 trước Binh chủng Thông tin ở bán kết diễn ra hôm qua. Đó là trận đấu mà nhiều người tin vào khả năng tạo bất ngờ của đội Binh chủng Thông tin bởi họ có sự chuẩn bị tốt, không sứt mẻ lực lượng nhưng LPBank Ninh Bình vẫn chứng tỏ được khả năng. Đội bóng cố đô Hoa Lư hoàn toàn có thể chạm tay vào ngôi hậu kể cả khi không còn Bích Tuyền thi đấu. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng hứa hẹn làm nên chuyện trước VTV Bình Điền Long An ở trận "chung kết trong mơ".