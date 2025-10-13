Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng chuyền: Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng ở Nhật Bản, nhưng...

Thu Bồn
Thu Bồn
13/10/2025 13:43 GMT+7

Tay đập số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng, nhưng không thể giúp CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng trong trận tái đấu với Queenseis Kariya.

Trưa 13.10 (theo giờ Việt Nam), CLB Gunma Green Wings có trận tái đấu Queenseis Kariya, ở trận đấu thuộc vòng 2 giải bóng chuyền Nhật Bản SV League 2025 - 2026. Trước đó, ở trận ra quân mùa giải mới hôm 12.10, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tại CLB Gunma Green Wings đã ngược dòng đánh bại chính đối thủ này với tỷ số chung cuộc 3-1.

Kịch bản tương tự, nhưng kết quả ngược lại

Trận tái đấu giữa 2 đội cũng diễn ra với kịch bản tương tự, nhưng kết quả thì ngược lại. Ở trận đầu tiên gặp nhau, CLB Gunma Green Wings thua trước ở ván 1, nhưng sau đó đã ngược dòng ngoạn mục với 3 ván thắng liên tiếp sau đó. Còn ở trận đấu diễn ra ngày 13.10, Thanh Thúy cùng các đồng đội khởi đầu suôn sẻ khi thắng ở ván đầu, nhưng lại để thua liên tiếp 3 ván sau đó.

Chung cuộc, CLB Gunma Green Wings của Thanh Thúy nhận thất bại với tỷ số 1-3 (25/21, 15/25, 18/25, 22/25) trước CLB Queenseis Kariya.

Bóng chuyền: Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng ở Nhật Bản, nhưng...- Ảnh 1.

CLB Gunma Green Wings không thể tiếp tục chiến thắng Queenseis Kariya ở trận tái đấu

ẢNH: CLB Gunma Green Wings

Trần Thị Thanh Thúy ghi đến 20 điểm

CLB Gunma Green Wings dù không thể giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, nhưng cá nhân Trần Thị Thanh Thúy vẫn để lại ấn tượng. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là tay đập tấn công xuất sắc nhất của CLB Gunma Green Wings ở trận đấu này. Thanh Thúy đã đóng góp đến 20 điểm cho CLB Gunma Green Wings.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của một mình Thanh Thúy là không đủ để giúp CLB Gunma Green Wings tránh khỏi thất bại. Trong trận đấu này, hai ngoại binh còn lại của CLB Gunma Green Wings là Olivia và Nasya thi đấu có phần mờ nhạt.

Hiện tại, CLB Gunma Green Wings đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng SV League sau 2 vòng đấu, với thành tích 1 thắng 1 thua.

Vào ngày 18 và 19.10, CLB Gunma Green Wings của Thanh Thúy sẽ có 2 trận đấu liên tiếp chạm trán với CLB Nec Red Rockets, đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng.


