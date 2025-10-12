Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy cùng đồng đội thắng ngược ngoạn mục trong ngày ra quân giải Nhật Bản

Thu Bồn
Thu Bồn
12/10/2025 15:04 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội có khởi đầu thuận lợi trong ngày khai màn giải bóng chuyền nữ cao nhất Nhật Bản SV League 2025 - 2026, khi CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng ngược dòng ấn tượng trước CLB Queenseis Kariya.

Thanh Thúy được ra sân ngay từ đầu

Chiều 12.10 (theo giờ Việt Nam), CLB Gunma Green Wings chạm trán Queenseis Kariya, ở trận đấu thuộc vòng 1 giải bóng chuyền Nhật Bản SV League 2025 - 2026. Tại trận đấu này, Trần Thị Thanh Thúy được ra sân ngay từ đầu, chơi ở vị trí chủ công. Tay đập người Việt Nam đã chơi tốt và góp công giúp CLB Gunma Green Wings lội ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng trước CLB Queenseis Kariya với tỷ số 3-1 (29/31, 25/19, 27/25, 25/21).

Ván đấu 60 điểm nghẹt thở

Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu. Trong ván 1, hai đội chơi tạo ra màn so kè quyết liệt, khi điểm số nhiều lần được cân bằng xuyên suốt thời gian thi đấu. Việc có tổng cộng 60 điểm được ghi là minh chứng rõ nhất cho sự kịch tính mà hai đội tạo ra trong ván thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những tình huống xử lý lỗi không đáng có trong giai đoạn cuối trận khiến CLB Gunma Green Wings nhận thất bại với điểm số 29/31.

Thanh Thúy cùng đồng đội thắng ngược ngoạn mục trong ngày ra quân giải Nhật Bản- Ảnh 1.

Thanh Thúy cùng đồng đội giành chiến thắng ngược dòng ấn tượng trong ngày ra quân giải Nhật Bản

ẢNH: CMH

CLB Gunma Green Wings dù để thua khá đáng tiếc ở ván đấu đầu tiên của mùa giải, nhưng không hề nao núng và chơi bùng nổ sau đó. Ở ván 2, Thanh Thúy cùng các đồng đội nhanh chóng tạo ra cách biệt về mặt điểm số và giành chiến thắng 25/19. Thanh Thúy cùng các cầu thủ tấn công, cũng như hàng chắn của CLB Gunma Green Wings đã hoạt động tốt.

Ván 3 là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu, một lần nữa chứng kiến sự giằng co và rượt đuổi điểm số gay cấn. CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng sít sao 27/25 để vươn lên dẫn trước 2-1. Từ đó, tinh thần của Thanh Thúy và các đồng đội lên cao để tiếp tục thắng 25/21 trong ván 4.

Ở trận này, Trần Thị Thanh Thúy có màn trình diễn được đánh giá cao trong màu áo CLB Gunma Green Wings. Chủ công cao 1,90 m phối hợp tốt với các đồng đội, đồng thời ghi dấu ấn với những pha bật nhảy mạnh mẽ và đập bóng uy lực để mang về nhiều điểm số quan trọng cho đội nhà.

Cụ thể, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đóng góp tổng cộng 17 điểm cho CLB Gunma Green Wings ở trận thắng 3-1 trước CLB Queenseis Kariya, trong đó có 16 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy Bóng chuyền bóng chuyền nữ
