Không có Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An vẫn vào chung kết bóng chuyền quốc gia

Tại sao Thanh Thúy vắng mặt giải bóng chuyền quốc gia?

Hôm nay (12.10), Trần Thị Thanh Thúy góp công lớn mang về chiến thắng 3-1 cho CLB Gunma Green Wings trước CLB Queenseis Kariya ở trận ra quân tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Cùng ngày tại Ninh Bình, đội bóng mà cô nhiều năm gắn bó là CLB VTV Bình Điền Long An cũng có được thắng lợi chung cuộc 3-1 trước đội Ngân hàng Công thương để giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ẢNH: BĐLA

CLB VTV Bình Điền Long An tạo điều kiện tối đa cho Thanh Thúy ra nước ngoài thi đấu, phát triển sự nghiệp. Đó là lý do ở mùa giải năm nay dù lực lượng nội binh chưa ổn định khi Trà My chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, các gương mặt trẻ chưa trưởng thành nhưng CLB VTV Bình Điền Long An vẫn cho Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu.

Kinh nghiệm của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang cùng sự trở lại của Kim Thanh bên cạnh ngoại binh người Mỹ Roni Jones-Perry có phong độ ổn định giúp CLB VTV Bình Điền Long An khởi đầu ấn tượng trước Ngân hàng Công thương. Được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt và đội hình cũng có các tuyển thủ như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh người Nga Anna Belyanskaya nhưng đội Ngân hàng Công thương thiếu sự đồng đều dẫn đến để thua 14/25 ở ván đầu.

Vùng lên mạnh mẽ ở ván 2, đặc biệt Vi Thị Như Quỳnh thi đấu hiệu quả giúp Ngân hàng Công thương giành chiến thắng 25/15. Đó là ván đấu mà các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thi đấu bế tắc. Những tưởng đội Ngân hàng Công thương tiếp đà hưng phấn sẽ tạo bất ngờ cho VTV Bình Điền Long An ở ván đấu tiếp theo. Tuy nhiên các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại chùng xuống, để thua liên tiếp 2 ván với điểm số 16/25, 20/25 và nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Như vậy đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Đối thủ của VTV Bình Điền Long An ở chung kết là đội thắng trong trận bán kết diễn ra ngày mai giữa Binh chủng Thông tin với LPBank Ninh Bình.



