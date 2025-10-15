Lịch thi đấu chung kết bóng chuyền nam cực hấp dẫn hôm nay: Thể Công tìm lại hào quang

Thành công nhờ át chủ bài ngoại binh, Thể Công thăng hoa

Ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, đội Thể Công Tân Cảng sử dụng 2 ngoại binh đến từ Cuba là Flores, Fuentes và để thua đội Công an TP.HCM với tỷ số 2-3. Đến giai đoạn 2 và vòng chung kết, đội Thể Công Tân Cảng quyết định chiêu mộ tay đối chuyền số 1 đội tuyển Indonesia là Rivan.

Tay đập được đánh giá hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã thể hiện được phong độ cao, giúp Thể Công Tân Cảng thắng cả 2 trận ở giai đoạn 2 trước CLB Sanest Khánh Hòa và Hà Nội với cùng tỷ số 3-0. Ở bán kết chạm trán đội Công an TP.HCM, Rivan tiếp tục chơi bùng nổ, là tay ghi điểm chủ lực giúp đội Thể Công Tân Cảng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0, thẳng tiến đến trận chung kết.

Thể Công xuất sắc vào chung kết quốc gia

Chờ đội Thể Công Tân Cảng tạo bất ngờ ở chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia ảnh: VFV

Với phong độ đỉnh cao của Rivan cùng dàn VĐV chơi ổn định như Công Đức, Mạnh Tài, Trung Thành, Thanh Tùng… đội Thể Công Tân Cảng do HLV Thái Anh Văn dẫn dắt trở lại đấu chung kết giải vô địch quốc gia kể từ mùa giải 2021. Lần gần nhất mà đội bóng này lên ngôi vô địch quốc gia là cách đây 9 năm (mùa giải 2016). Tinh thần lên cao sau khi vượt qua được ứng viên vô địch ở bán kết, đội Thể Công Tân Cảng dồn quyết tâm bước lên bục cao nhất khi chạm trán với đội Biên Phòng ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 15.10.

Đáng gờm đội ĐKVĐ

Không hề dễ dàng cho Thể Công Tân Cảng bởi đối thủ của họ ở chung kết là đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Biên Phòng rất mạnh. Biên Phòng được ví như đội tuyển VN thu nhỏ khi sở hữu dàn tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy, Nguyễn Đức Hoàng cùng ngoại binh người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi gắn bó từ giai đoạn 1, chơi ăn ý cùng các đồng đội.

Đội Biên Phòng cũng rất mạnh

Sức mạnh của đội Biên Phòng đến từ sự gắn kết, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ nhiều năm chơi bóng cùng nhau và đang ở độ chín sự nghiệp. Sau khi toàn thắng 7 trận ở vòng loại, ở bán kết đội bóng này "nhẹ nhàng" vượt qua chủ nhà LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-1. Ở lần chạm trán tại vòng loại, Biên Phòng cũng đánh bại Thể Công Tân Cảng với tỷ số 3-0. Vì thế, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội được đánh giá cao hơn khi tái đấu ở chung kết. Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp đội Biên Phòng giành quyền vào chung kết quốc gia và hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Cả 8 đội nam tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đều chiêu mộ ngoại binh và xem đó là vị trí chủ lực. Tuy nhiên không phải đội nào cũng có được thành công như Rivan của Thể Công Tân Cảng. Đội Công an TP.HCM mang về 2 ngoại binh là Michal Kubiak (Ba Lan) và Luka Tadic (Serbia). Tuy nhiên khi Michal Kubiak không may gặp chấn thương ở lượt trận cuối vòng loại, Luka Tadic thay thế nhưng thi đấu không như kỳ vọng. Đó cũng là nguyên nhân khiến đội Công an TP.HCM được đánh giá cao từ đầu giải nhưng không thể tiến đến trận chung kết.

Ngoại binh người Argentina Federico Pereyra cũng thi đấu không như kỳ vọng trong màu áo đội Sanest Khánh Hòa khiến đội đương kim á quân văng khỏi tốp 4. Trong khi đó đội Tây Ninh cũng có ngoại binh người Thái Lan Anurak Phanram nhưng cũng ngậm ngùi xuống hạng.

Nhiều HLV cho biết muốn thành công, các CLB trong nước cần chú trọng đào tạo, xây dựng dàn nội binh chất lượng như cách làm của đội Biên Phòng. Khi đó ngoại binh sẽ giúp gia tăng sức mạnh của đội, còn lại sự đồng đều của các nội binh vẫn đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định đến thành bại của đội.