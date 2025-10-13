Padel - môn thể thao khiến thế giới phát sốt: Có gì mà được dự báo ‘hot’ hơn cả pickleball?

Chiều tháng 10, tại một sân padel ở TP.HCM, phần lớn người chơi mà chúng tôi (PV Thanh Niên) gặp là người nước ngoài.

"Ở Việt Nam, người chơi đã quen với tennis, còn gần đây pickleball cũng phát triển nhanh. Nhưng trên thế giới, padel mới là môn thể thao dùng vợt có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất", anh Thế Bảo, HLV trưởng CLB Việt Padel, cho biết.

HLV Thế Bảo cho biết phong trào padel tại Việt Nam còn khá mới, song nhiều người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM đã chủ động tìm sân tập: "Số lượng sân hiện chưa nhiều, nhưng tốc độ lan tỏa khá nhanh. Một khi người chơi thử, họ sẽ muốn quay lại vì cảm giác rất khác so với các môn dùng vợt khác", anh nói.

Bóng và vợt môn Padel ẢNH: VÕ HIẾU

Từ Mexico đến Tây Ban Nha: hành trình của môn thể thao "con lai"

Padel được sáng tạo bởi Enrique Corcuera tại Mexico năm 1969. Sân đầu tiên được ông xây dựng ngay trong khuôn viên nhà riêng ở Acapulco, kết hợp giữa lối chơi của tennis và squash (bóng quần). Tường bao quanh sân không chỉ giữ bóng mà còn tạo nên cách chơi mới, nơi người chơi có thể tận dụng phản xạ bật tường để tiếp tục pha đấu.

HLV Thế Bảo hướng dẫn PV cách phát bóng trong môn padel ẢNH: VÕ HIẾU

Siêu sao bóng đá Ronaldo cũng chơi padel ẢNH: FBNV

Từ Mexico, padel nhanh chóng lan sang Tây Ban Nha rồi bùng nổ mạnh mẽ ở châu Âu. Hiện nay, tại Tây Ban Nha, padel là môn thể thao phổ biến thứ hai - chỉ sau bóng đá. Tốc độ phát triển của bộ môn này tiếp tục mở rộng sang các nước châu Âu khác như Ý, Thụy Điển, Anh, Pháp, rồi lan dần tới châu Á sau đại dịch Covid-19.

Sân và luật chơi: nhỏ hơn tennis, linh hoạt hơn pickleball

Theo HLV Thế Bảo, điều đầu tiên khiến padel khác biệt là cấu trúc sân:"Padel được bao bọc hoàn toàn bởi tường kính và hàng rào. Khi bóng bật tường, người chơi vẫn có thể tiếp tục đánh. Chính yếu tố này làm cho trận đấu kéo dài hơn, thú vị hơn và tạo ra nhiều tình huống đặc thù".

Trải nghiệm thử chơi padel - môn thể thao sẽ hot ngang ngửa pickleball?

Sân padel có kích thước 10 x 20 m, nhỏ hơn sân tennis. Giữa sân là lưới, và xung quanh là tường kính cao khoảng 3 m. Padel được thi đấu theo thể thức đôi, tính điểm giống tennis: 3 set, mỗi set sáu ván.

Người chơi phải đeo vòng vào cổ tay để tránh chấn thương ẢNH: VÕ HIẾU

So sánh kích thước vợt pickleball (cam đen) và vợt padel ẢNH: VÕ HIẾU

Người chơi giao bóng bằng tay dưới, bóng phải chạm đất trong ô giao bóng trước khi sang phần sân đối diện. Khi bóng chạm tường, người chơi được phép đánh lại, miễn sao bóng vẫn nằm trong phạm vi sân. Luật giao bóng cũng được quy định chặt chẽ: người chơi phải đứng sau vạch cách lưới 6,95 m, đánh bóng ở độ cao ngang hoặc dưới thắt lưng.

Vợt padel có kích thước to hơn vợt pickleball, dày và nặng hơn. Trung bình một cây vợt padel nặng khoảng 365-370 gram, thậm chí nặng hơn cả vợt tennis, dù tay cầm ngắn hơn nhiều. Mặt vợt có nhiều lỗ nhỏ thông khí để giảm trọng lượng. Điều đặc biệt nhất của cây vợt này là có dây nối vòng đeo tay với cán vợt. Khi đánh, người chơi bắt buộc phải đeo vòng để hạn chế chấn thương.

HLV Thế Bảo giải thích: "Do vợt ngắn hơn nên khi vung không thấy mỏi tay, nhưng độ nặng của vợt giúp bóng bật tường mạnh và ổn định hơn. Đó là đặc điểm riêng khiến padel khác hoàn toàn so với pickleball hay tennis".

Theo HLV Thế Bảo, người cũng từng là HLV tennis, người chơi từng có nền tảng tennis hay pickleball chỉ mất rất ít thời gian để làm quen.

"Những kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, di chuyển hay vô lê đều tương tự, chỉ khác ở chỗ người chơi phải biết tận dụng tường để xử lý bóng", anh nói.

Chơi padel có tốn sức không?

Nhiều người nghĩ rằng vì bóng bật tường nhiều nên padel đòi hỏi thể lực cao. Tuy nhiên, theo HLV Thế Bảo, điều này chỉ đúng với trình độ thi đấu cao. Ở cấp độ phong trào, padel lại nhẹ nhàng và dễ chơi hơn nhiều.

Mỗi pha bóng padel có thể kéo dài rất lâu ẢNH: VÕ HIẾU

"Ở trình độ cơ bản, người chơi không cần di chuyển quá nhiều vì có thể chờ bóng bật lại. Pha bóng có thể kéo dài hơn nhưng nhịp độ chậm, không đòi hỏi phản xạ cực nhanh như cầu lông hay pickleball. Do đó, padel phù hợp với mọi lứa tuổi và cả người không có nền thể lực mạnh.

Nếu chơi đôi, hai người phải hiểu nhau và di chuyển đồng bộ. Đây là môn thể thao mang tính giao tiếp và phối hợp rất cao", anh nói.

Vì sao padel được dự báo hot như pickleball?

Từ sau năm 2020, khi nhiều quốc gia châu Âu nới lỏng giãn cách, padel trở thành lựa chọn phổ biến: dễ chơi, ít người, có thể xây sân nhỏ trong khu dân cư. Số lượng sân padel tại châu Âu tăng nhanh chóng, đặc biệt ở Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển và Anh.

"Ở châu Âu, padel phổ biến chỉ sau bóng đá. Sang châu Á, khoảng hai năm trở lại đây, nhiều nước như Malaysia, Indonesia, Philippines hay Thái Lan đã phát triển rất mạnh", HLV Thế Bảo chia sẻ.

HLV Oscar Castaneda đến từ Mexico - quê hương ở padel, tin rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển padel ẢNH: VÕ HIẾU

Tại Việt Nam, phong trào padel đang trong giai đoạn khởi đầu. Một số sân ở TP.HCM và Hà Nội đã bắt đầu hoạt động, chủ yếu do cộng đồng người nước ngoài sáng lập. Anh Bảo tin rằng trong vài năm tới, nếu được đầu tư đúng hướng, padel có thể trở thành xu hướng thể thao mới bên cạnh tennis và pickleball.

Nhiều ngôi sao thể thao như David Beckham, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đều từng chơi padel, góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

HLV Oscar Castaneda, người Mexico, hiện đang huấn luyện môn padel tại TP.HCM, cho biết anh đã gắn bó với bộ môn này gần một thập kỷ.

"Tôi bắt đầu chơi vào năm 2015 và chuyển sang huấn luyện từ 2016. Tôi vốn chơi tennis từ nhỏ, từ khi 8 tuổi, nên cây vợt đã gắn bó với tôi cả đời. Hầu hết bạn bè tôi đều chuyển từ tennis sang padel, nên tôi quyết định thử - và rồi tôi trở thành HLV. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Tôi chưa thấy ai không thích môn này. Tất cả những người tôi gặp trong năm qua đều yêu thích padel. Tôi nghĩ Việt Nam sớm sẽ trở thành một quốc gia của padel”, anh nhận định.

Padel đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Liên đoàn Padel Quốc tế (FIP) hiện đang mở rộng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và xúc tiến đưa padel vào danh sách các môn thi đấu chính thức tại Olympic tương lai.

Sân padel được bao kín bởi kính hoặc tường ẢNH: VÕ HIẾU

Điểm đặc biệt của padel là bóng bật vào tường, vào kính vẫn có thể đánh tiếp, không giới hạn số lần bật ẢNH: VÕ HIẾU

"Với ưu điểm dễ chơi, không tốn nhiều diện tích và phù hợp với lối sống đô thị, padel được kỳ vọng sẽ sớm trở thành môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Khi người chơi đã hiểu cách sử dụng tường, cảm giác bóng và phối hợp đồng đội, họ sẽ thấy padel hấp dẫn theo cách rất riêng", HLV Thế Bảo nói.