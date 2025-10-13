Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Sao: Vé đặc cách dự giải billiards pool danh giá

Thu Bồn
Thu Bồn
13/10/2025 12:41 GMT+7

Niềm vui như vỡ òa với Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao), khi anh chính thức nhận được tấm vé góp mặt trong đội châu Á dự giải billiards đồng đội Reyes Cup 2025, giải đấu đồng đội danh giá diễn ra tại Manila (Philippines).

Cảm xúc ấy càng đặc biệt hơn khi ngay trước đó, Hoàng Sao đã trải qua một "cú lừa" khó quên. Đại diện của World Nineball Tour (WNT) gọi Hoàng Sao vào phòng và bất ngờ thông báo rằng anh không có tên trong danh sách tham dự giải billiards đồng đội Reyes Cup 2025. Tin ấy khiến cơ thủ Việt Nam không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Bởi với những gì đã thể hiện suốt thời gian qua, Hoàng Sao vẫn nuôi hy vọng sẽ có lần thứ hai liên tiếp dự giải đấu đồng đội danh giá này. Nhưng rồi, khi đại diện WNT trao chiếc áo đội châu Á cho Hoàng Sao, cơ thủ Việt Nam đã hét lên trong sự sung sướng tột cùng.

"Hoàng Sao xứng đáng trở lại"

Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên định, chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Sao. Kể từ năm 2024, Hoàng Sao luôn giữ được phong độ ổn định, thi đấu bản lĩnh ở mọi đấu trường, và đặc biệt là thái độ thi đấu chuẩn mực, truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Anh không chỉ là tay cơ có đẳng cấp, mà còn là gương mặt giàu sức hút, góp phần lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trong cộng đồng billiards quốc tế. "Suất đặc cách của Matchroom trong đội châu Á tại Reyes Cup 2025 gọi tên Dương Quốc Hoàng. Sau màn trình diễn tuyệt vời trong năm 2024, anh xứng đáng trở lại", WNT viết trên trang chủ.

Phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Sao: Vé đặc cách dự giải billiards pool danh giá- Ảnh 1.

Hoàng Sao nhận vé đặc cách từ WNT, góp mặt trong đội hình châu Á tranh tài ở Reyes Cup 2025

ẢNH: WNT

Ngay sau khi nhận tin vui, Hoàng Sao chia sẻ đầy cảm xúc: "Vẫn còn hơi quá vui, nhưng không kịp nghĩ nhiều nữa. Giờ là lúc khẩn trương đặt vé, chuẩn bị hành lý và sẵn sàng cho hành trình Reyes Cup 2025 - Philippines Open. Một mục tiêu mà tưởng như đã trôi qua không thể đạt tới, giờ lại gọi tên mình. Cảm ơn ban tổ chức Hanoi Open. Cảm ơn Matchroom đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này. Cảm ơn các fan đã luôn hướng về tôi, tin tưởng và cổ vũ trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ở Manila".

Sau tất cả, đây không chỉ là tấm vé dự Reyes Cup, mà là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của Hoàng Sao - người đã đi qua nhiều thử thách, để một lần nữa chứng minh: niềm tin, bản lĩnh và đam mê luôn mang đến phần thưởng xứng đáng.

Phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Sao: Vé đặc cách dự giải billiards pool danh giá- Ảnh 2.

Hoàng Sao từng cùng đội châu Á vô địch Reyes Cup 2024

ẢNH: WNT

Ở kỳ Reyes Cup 2024 (lần đầu tổ chức), Hoàng Sao cùng đội châu Á đã xuất sắc đánh bại đội châu Âu để bước lên ngôi vô địch. Giờ đây, cơ thủ Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch, nhưng với thử thách khắc nghiệt hơn. Đội châu Á sẽ đối đầu với đội phần còn lại của thế giới (gồm các tay cơ tốp 1 châu Âu và tốp 1 nước Mỹ…).

