Billiards: Xuất hiện sê-ri 'khủng', Bao Phương Vinh giành HCĐ World Cup Antwerp

Chiều 12.10, Bao Phương Vinh ra sân ở vòng bán kết chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025, đang diễn ra tại Bỉ. Đối thủ của Phương Vinh là Tasdemir Tayfun, cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng châu Âu và thế giới. Về thành tích quốc tế, Tasdemir Tayfun vượt trội so với cơ thủ Việt Nam. Tayfun hiện đang nắm giữ 3 chức vô địch chặng World Cup billiards và 1 lần vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2022. Trong khi đó, Bao Phương Vinh đăng quang World Championship vào năm 2023, nhưng chưa từng vô địch World Cup billiards.

Sê-ri 18 điểm định đoạt trận đấu, Bao Phương Vinh nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Bao Phương Vinh giành quyền đề pa, nhưng chỉ ghi được 1 điểm. Sau đó, Tayfun đã tận dụng để vươn lên dẫn trước 5-1, sau 3 lượt cơ. Đến lượt cơ thứ 4, Phương Vinh có sê-ri 6 điểm để dẫn ngược 7-5. Sau 5 lượt cơ đầu, VĐV người Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước 9-7.

Bao Phương Vinh cán đích ở vị trí thứ ba tại chặng World Cup billiards Antwerp 2025 ẢNH: T.B

Sau đó, hai cơ thủ giằng co và cách biệt liên tục được san bằng. Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở lượt cơ thứ 10, khi Bao Phương Vinh mắc sai lầm ở một hình bi lăn khá đơn giản. Tayfun đã tận dụng cơ hội, trừng phạt đối thủ bằng sê-ri lớn 18 điểm, qua đó vươn lên dẫn 32-13, đồng thời đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, Tayfun không còn duy trì được tốc độ ghi điểm đều đặn. Đặc biệt là ở cuối trận, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu chững lại. Bao Phương Vinh có cơ hội, nhưng không thể tận dụng ghi sê-ri để rút ngắn cách biệt. Cơ thủ Việt Nam dù nỗ lực bám đuổi nhưng đành nhận thất bại chung cuộc 40-50, sau 26 lượt cơ.

Tasdemir Tayfun đã thi đấu quá hay, giành vé góp mặt ở trận chung kết ẢNH: CMH

Như vậy, Bao Phương Vinh đoạt hạng ba tại World Cup billiards. Với thành tích này, cơ thủ sinh năm 1995 nhận 6.000 euro tiền thưởng (khoảng 183 triệu đồng). Đây cũng là giải đấu mà Phương Vinh đã để lại dấu ấn lớn khi có sê-ri 25, cùng hiệu suất ghi điểm 10,000 (thiết lập kỷ lục thế giới mới) trong một trận đấu.

Bao Phương Vinh vẫn chưa thể giành chức vô địch World Cup billiards lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của anh là vị trí á quân ở World Cup billiards Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) 2024.