Billiards: Đánh bại Trần Quyết Chiến, Martin Horn đi thẳng một mạch đến ngôi vô địch

Thu Bồn
Thu Bồn
13/10/2025 04:22 GMT+7

Chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025 diễn ra tại Bỉ đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về cơ thủ người Đức Martin Horn, sau khi đánh bại Tasdemir Tayfun ở trận chung kết.

Ngày 12.10 là ngày thi đấu cuối cùng của chặng đấu World Cup billiards Antwerp 2025, với 2 trận bán kết và trận chung kết. Trận đấu tranh chức vô địch diễn ra vào khuya 12.10 là màn so tài đỉnh cao giữa Martin Horn (Đức) và Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó ở vòng bán kết, Horn đánh bại Glenn Hofman (Hà Lan) với điểm số 50-32, còn Tayfun thắng 50-40 trước Bao Phương Vinh. Đáng chú ý, Horn cũng chính là người đã 2 lần liên tiếp đánh bại Trần Quyết Chiến, lần lượt ở vòng 32 (đấu bảng) và vòng 16 (đấu loại trực tiếp).

Tayfun ở bán kết đã thi đấu thăng hoa với sê-ri lớn 18 điểm, tạo ra bước ngoặt và đánh bại Bao Phương Vinh. Dù vậy, cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục chơi bùng nổ ở trận chung kết. Martin Horn với lối đánh khoa học và có tính ổn định cao hơn đã kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 50-36, sau 31 lượt cơ.

Billiards: Đánh bại Trần Quyết Chiến, Martin Horn đi thẳng một mạch đến ngôi vô địch- Ảnh 1.

Martin Horn thi đấu cực kỳ ổn định, qua đó giành chức vô địch World Cup billiards thứ 3 trong sự nghiệp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong trận này, Martin Horn nhập cuộc tốt với sê-ri 9 ở lượt cơ thứ 3 để tạo ra cách biệt và chiếm thế chủ động trên bàn đấu. Về cuối, khi trận đấu đang ở thế cân bằng, tay cơ người Đức đã tận dụng tốt cơ hội để nước rút bằng sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 20 và sê-ri 6 ở lượt cơ thứ 30. Trong khi đó, Tayfun chỉ có 2 sê-ri 5 và 1 sê-ri 7 điểm, nên đành nhận thất bại.

Martin Horn nâng tổng số chức vô địch chặng đấu World Cup billiards lên con số 3. Trước đó, cơ thủ sinh năm 1971 từng đăng quang chặng World Cup billiards vào năm 2009 và 2018.

Với chức vô địch World Cup billiards Antwerp 2025, Martin Horn nhận 16.000 euro (tương đương 490 triệu đồng) tiền thưởng. Tasdemir Tayfun á quân, nhận 10.000 euro (khoảng 306 triệu đồng) tiền thưởng. Bao Phương Vinh và Glenn Hofman đồng hạng ba, mỗi người nhận 6.000 euro (khoảng 183 triệu đồng) tiền thưởng.

