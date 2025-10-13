Billiards: Trần Quyết Chiến gặp cao thủ nào tại giải thế giới, xem phát trực tiếp ở đâu?

World Championship là đấu trường danh giá nhất trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). World Championship 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 18.10 tại Bỉ, quy tụ 48 cơ thủ xuất sắc tranh tài. Trong đó, đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới (phiên bản có tính điểm ở các giải quốc gia, châu lục) nghiễm nhiên được tham dự. Bên cạnh đó, các cơ thủ còn góp mặt theo suất của liên đoàn thành viên: châu Âu có 13 suất, châu Mỹ có 8 suất, châu Á có 5 suất, khu vực châu Phi và Trung Đông có 3 suất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 2 suất đặc cách (wildcards) cho các cơ thủ thuộc liên đoàn chủ nhà (Bỉ).

Tại World Championship 2025, billiards Việt Nam có 5 đại diện tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh. Trong đó, Quyết Chiến, Thanh Lực và Hồng Thái là 3 cái tên nằm trong tốp 16 trên bảng xếp hạng. Phương Vinh và Thanh Tự là 2 gương mặt đại diện của châu Á.

Billiards Việt Nam có 5 đại diện tranh tài ở giải vô địch thế giới carom 3 băng 2025 ẢNH: M.Đ

Theo đó, Quyết Chiến nằm ở bảng D với Lee Beom-yeol (Hàn Quốc) và Luis Sobreyra (Mexico). Thanh Lực nằm ở bảng F với Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha) và Pedro Gonzalez (Colombia). Thanh Tự nằm ở bảng J với Carlos Anguita (Tây Ban Nha) và Heo Jung-han (Hàn Quốc). Phương Vinh nằm ở bảng M với Luis Bahamondes (Chile) và Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ). Hồng Thái nằm ở bảng P với 2 cơ thủ người Bỉ: Roland Forthomme và Bart Ceulemans.

Cơ thủ Việt Nam đầu tiên ra sân tại World Championship 2025 là Thanh Tự, chạm trán Anguita vào lúc 20 giờ (theo giờ Việt Nam). Bao Phương Vinh gặp Bahamondes lúc 22 giờ. Trần Quyết Chiến ra quân lúc 0 giờ ngày 15.10. Trần Thanh Lực xuất trận lúc 2 giờ ngày 15.10. Hồng Thái đánh trận đầu lúc 17 giờ ngày 15.10.

Các trận đấu của World Championship 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Hai huyền thoại billiards tái xuất

Đáng chú ý, giải đấu lần này chứng kiến sự trở lại của Frederic Caudron. Ông tham dự với tư cách là cơ thủ nhận được suất đặc cách từ đơn vị chủ nhà (Bỉ). Đây là lần đầu tiên thiên tài billiards người Bỉ góp mặt ở đấu trường World Championship, kể từ khi trở lại UMB từ tháng 5.2024. Trong quá khứ, cơ thủ sinh năm 1968 từng 3 lần giành chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng, lần lượt vào các năm 1999, 2013 và 2017.

Chi tiết các bảng đấu tại giải vô địch thế giới billiards carom 3 băng 2025 ẢNH: CMH

Bên cạnh Caudron, World Championship 2025 hứa hẹn kịch tính hơn với sự trở lại của huyền thoại Torbjorn Blomdahl. Trước đó, cơ thủ kỳ cựu người Thụy Điển chấn thương đứt gân achilles hồi tháng 5, khiến ông bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng, tượng đài người Thụy Điển đã hồi phục và sẵn sàng tái xuất ở đấu trường danh giá nhất. Theo đó, Blomdahl tham dự với tư cách là đại diện của Liên đoàn Billiards châu Âu. Blomdahl sinh năm 1962 (63 tuổi), sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 46 danh hiệu World Cup billiards cùng 7 lần vô địch thế giới. Ông được xem là một trong những cơ thủ vĩ đại nhất lịch sử, huyền thoại sống của làng carom 3 băng thế giới.