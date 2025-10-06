Dịch vụ mới lạ: Cho thuê trang phục chơi pickleball

Nhiều người cho thuê trang phục chơi pickleball

Theo chị Đỗ Thị Hoài Thu (32 tuổi, ngụ ở 223 Lê Tấn Bê, P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P. An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), hiểu được nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball đang phát triển mạnh nên đã cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục pickleball chuyên nghiệp. Qua đó có thể giúp người chơi luôn sẵn sàng thi đấu trong phong cách năng động và hiện đại.

Không riêng gì chị Thu, nhiều người hiện nay cũng có dịch vụ này. Nghĩa là cho thuê trang phục chơi pickleball.

Những nhóm cho thuê trang phục chơi pickleball thu hút hàng trăm người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Lê Hải Tú (28 tuổi, ngụ ở 643 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước đây là P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), mỗi tuần cho thuê hơn 150 bộ đồ pickleball, chưa kể phụ kiện đi kèm như: nón lưỡi trai, vớ thể thao, vợt hoặc túi…

"Khách thuê chủ yếu là nữ, những người có gu thời trang. Họ thích thử nhiều phong cách khác nhau. Có bạn mỗi tuần thuê 3 lần, outfit (bộ trang phục hoàn chỉnh, bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện được phối hợp hài hòa – PV) không trùng nhau bao giờ", Tú cho hay.

Cũng theo Tú, giá thuê dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/bộ. Bộ đồ thuê 1 ngày, được giặt sạch, ủi thơm và giao tận nơi. Nếu khách thuê theo tháng, giá chỉ bằng 1/3 so với mua mới.

"Thật ra đồ thể thao đẹp thường là hàng ngoại hoặc thiết kế riêng, giá cao. Một bộ trang phục chơi pickleball trung bình 700.000 - 1,5 triệu đồng. Với người chỉ chơi vài lần, thuê hợp lý hơn rất nhiều", Tú nói.

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu (31 tuổi, ngụ ở 18E Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết nhu cầu thuê đồ pickleball ngày càng tăng khi lượng người chơi bộ môn thể thao này ngày càng đông đúc. "Có nhiều khách hàng là dân văn phòng, học sinh sinh viên, hoặc các nhóm bạn nữ đặt thuê theo nhóm để chụp ảnh và thi đấu phong trào", chị Diệu kể.

Theo chị Diệu, giá cho thuê linh hoạt, khoản 150.000 – 250.000 đồng/bộ, tùy theo mẫu mã và chất lượng trang phục. "Trang phục luôn được vệ sinh, kiểm tra và ủi phẳng trước khi giao cho khách. Khách sẽ đặt cọc từ 60% – 70% giá trị thực của trang phục (giá mua mới). Khoản đặt cọc sẽ được hoàn lại sau khi khách trả trang phục đúng thời hạn và trong tình trạng nguyên vẹn. Nếu có hư hỏng hoặc mất mát, sẽ khấu trừ chi phí tương ứng vào tiền cọc…", chị Diệu nói thêm.

Chị Diệu cho biết dịch vụ này đắt khách, chính vì thế kiếm thêm mỗi tháng khoảng 40 – 50 triệu đồng. "Có thu nhập tốt hơn và ổn định hơn so với việc thuê điểm kinh doanh thời trang như trước đây", chị Diệu nói.

Chị Thu cũng kể: "Mỗi tháng trừ đi các chi phí, có thêm nguồn thu hơn 35 triệu đồng nhờ dịch vụ cho thuê trang phục chơi pickleball".

Với nhiều người trẻ, việc ra sân với trang phục đẹp có thể giúp thi đấu tự tin hơn ẢNH: THANH NAM

Thuê đồ để... đẹp khi đi chơi pickleball

Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi, ngụ ở 65/29 đường 339, P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết có thói quen thuê trang phục để đi chơi pickleball. "Nếu cứ mặc vài bộ trang phục quen thuộc thì cũng kỳ. Nên mình chọn thuê. Giá cả hợp lý, có thể "lên hình" với nhiều trang phục khác nhau", Lệ nói.

Nguyễn Xuân Ánh (25 tuổi, làm việc ở 115 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), nói: "Mua một bộ trang phục để chơi pickleball hàng tốt, mẫu mã đẹp là không hề rẻ, có khi tốn đến hơn 2 triệu đồng/bộ. Mà mặc vài lần cũng cũ. Vì thế mình quyết định đi thuê. Với mình, đây là giải pháp hợp lý để đỡ tốn kém. Mỗi lần đi là một bộ khác nhau, chụp ảnh, đăng mạng xã hội toàn đồ đẹp. Và cũng đôi khi, ở một số nơi cho thuê trang phục chơi pickleball còn tư vấn cách phối đồ sao cho đẹp".

Ánh cũng nói: "Có chỗ cho thuê cả vợt, túi và kính mắt, chỉ cần đặt trước qua nhóm trên Zalo hoặc Facebook, Instagram là được giao tới tận nơi".

Cộng đồng những người chơi pickleball ngày càng đông ẢNH: THANH NAM

Lê Vũ Lan Hương (24 tuổi, làm việc tại 49 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa, TP.HCM; trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), cho biết công ty thường tổ chức giải pickleball phong trào. "Và để có trang phục đẹp, đồng điệu giữa các thành viên, mọi người thường thuê trang phục chơi pickleball".

Theo nhà thiết kế Đỗ Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, làm việc tại 15 Trần Bạch Đằng, P.An Khánh, TP.HCM; trước đây là P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), xu hướng thuê đồ thể thao nói chung và trang phục chơi pickleball nói chung trở thành cơ hội mới cho ngành thời trang thể thao.

"Trước đây, thuê đồ chỉ phổ biến trong chụp ảnh hoặc tiệc tùng. Nay người trẻ bắt đầu thuê cả đồ tập chơi thể thao, điều đó cho thấy có sự thay đổi trong tiêu dùng, là không cần sở hữu, chỉ cần trải nghiệm. Dịch vụ này là chỉ dấu cho thấy thị trường tiềm năng cho ngành thời trang thể thao, nhất là liên quan đến pickleball, tại bộ môn này ngày càng có "sức nóng" chứ không có dấu hiệu hạ nhiệt", anh Quang nói.

Môn thể thao pickleball ngày càng nhiều người trẻ ưa chuộng ẢNH: THANH NAM