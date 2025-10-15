Thanh Thúy xuất sắc lọt vào tốp những tay ghi điểm hàng đầu giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy tỏa sáng tại Nhật Bản

Sau 2 lần xuất ngoại gần nhất chưa thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, Trần Thị Thanh Thúy quyết định quay lại Nhật Bản, thi đấu cho CLB Gunma Green Wings và có màn ra mắt ấn tượng.

Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản ẢNH: GGW

Được trao cơ hội thi đấu ở vị trí chủ công sở trường, Trần Thị Thanh Thúy là tay ghi điểm chủ lực cho CLB Gunma Green Wings. Ở trận mở màn trước CLB Queenseis Kariya, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đóng góp 17 điểm giúp đội mình giành thắng lợi 3-1. Tái đấu với CLB Queenseis Kariya sau đó 1 ngày, Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng với 20 điểm nhưng tiếc là CLB Gunma Green Wings để thua 1-3 trước đối thủ.

Theo thống kê của ban tổ chức giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League) sau 2 trận đấu đầu tiên, Trần Thị Thanh Thúy nằm trong tốp những tay ghi điểm xuất sắc. Cụ thể "TiTi" (biệt danh của Thanh Thúy), ghi tổng cộng 37 điểm với 35 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng, 1 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp. Thanh Thúy xếp hạng 7 trong nhóm những tay ghi điểm hàng đầu ở giải bóng chuyền Nhật Bản, dẫn đầu là Mckenzie May (CLB Astemo Rivale Ibaraki) với 51 điểm.

Sau 2 trận, CLB Gunma Green Wings mà Trần Thị Thanh Thúy đầu quân tạm xếp hạng 8 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền Nhật Bản. Ngày 18.10 tới, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings chạm trán với đội bóng rất mạnh là CLB NEC Red Rockets. Đây là đội bóng vô địch 2 mùa giải liên tiếp 2022-2023, 2023-2024 và sở hữu dàn nội binh lẫn ngoại binh chất lượng. Thanh Thúy tiếp tục được kỳ vọng thi đấu hiệu quả trên hàng tấn công của CLB Gunma Green Wings.