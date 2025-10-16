Kim Thanh giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung vào sân với đội hình có phong độ ổn định nhất ở CLB VTV Bình Điền Long An với mục tiêu bảo vệ ngôi vương trước chủ nhà LPBank Ninh Bình. Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh cùng ngoại binh người Mỹ Roni Jones-Perry là nòng cốt của đội VTV Bình Điền Long An ở chung kết. Trong khi đó đội LPBank Ninh Bình cũng ra sân với dàn "hảo thủ" Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Kim Liên và ngoại binh người Nga Paskova.

Paskova (trái) thi đấu máu lửa và hiệu quả trong màu áo CLB LPBank Ninh Bình ẢNH: VFV

Đội chủ nhà khởi đầu mạnh mẽ và hiệu quả, liên tiếp dẫn điểm trước CLB VTV Bình Điền Long An vốn thi đấu thiếu gắn kết. Đinh Thị Thúy cùng Paskova là 2 mũi tấn công tỏa sáng mang về chiến thắng 25/16 cho CLB LPBank Ninh Bình ở ván 1.

Những điều chỉnh từ HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa giúp CLB VTV Bình Điền Long An chơi hiệu quả hơn ở ván 2. Ngoài ngòi nổ từ vị trí của ngoại binh Roni Jones-Perry, VTV Bình Điền Long An còn có 2 mũi đánh Kim Thanh, Như Anh lợi hại mang về chiến thắng 25/17, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 trước LPBank Ninh Bình.

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An càng chơi càng hay ở trận chung kết ẢNH: BĐLA

Ván đấu thứ 3 chứng kiến màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn giữa đội VTV Bình Điền Long An và chủ nhà LPBank Ninh Bình. Phụ công Lê Thanh Thúy tỏa sáng với 2 pha chắn bóng thành công liên tiếp ở thời điểm quan trọng, mang về chiến thắng 25/21 cho CLB LPBank Ninh Bình giúp đội mình vượt dẫn với tỷ số 2-1.

Người hâm mộ được chứng kiến ván đấu thứ 4 diễn ra đầy kịch tính. VTV Bình Điền Long An khởi đầu tốt hơn sau đó LPBank Ninh Bình với sự xuất sắc của ngoại binh Paskova chiếm lại ưu thế. Đội chủ nhà có đến 3 cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng thành công, để CLB VTV Bình Điền Long An xuất sắc giành chiến thắng 28/26, cân bằng tỷ số 2-2.

Kim Thanh (phải) tỏa sáng trong trận chung kết bóng chuyền nữ quốc gia 2025 giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vô địch ẢNH: BĐLA

Ván đấu quyết định danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 2025 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với LPBank Ninh Bình tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những diễn biến đầy cảm xúc. Kim Thanh là cầu thủ chơi hay nhất bên phía VTV Bình Điền Long An còn Paskova là người ghi những điểm số quan trọng cho chủ nhà. Thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng, CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 15/12, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.



