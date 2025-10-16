Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền nữ quốc gia hôm nay: Đại chiến hấp dẫn

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/10/2025 06:52 GMT+7

20 giờ hôm nay (16.10) tại Ninh Bình, đội chủ nhà LPBank Ninh Bình chạm trán CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025.

Không có hai ngôi sao Thanh Thúy, Bích Tuyền: Bóng chuyền quốc gia vẫn cực hay

Ở mùa giải năm nay, CLB VTV Bình Điền Long An không có sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu tại Nhật Bản. Chủ lực khác của đội là đối chuyền Trà My cũng chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Chưa kể đội đương kim vô địch còn biến động ở vị trí HLV trưởng ngay trước giai đoạn 2 khi HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên thay ông Thái Quang Lai.

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền nữ quốc gia hôm nay: Đại chiến hấp dẫn- Ảnh 1.

Kim Thanh (2) được kỳ vọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An bảo vệ danh hiệu vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

ẢNH: BĐLA

CLB VTV Bình Điền Long An khởi đầu giai đoạn 2 với chiến thắng chật vật 3-2 trước đội nhóm cuối bảng xếp hạng là CLB TP.HCM. Sau đó Võ Thị Kim Thoa cùng đồng đội kịp trở lại ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước CLB Hóa chất Đức Giang, sau đó vượt qua Ngân hàng Công thương 3-1 ở vòng bán kết.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ: "Ở giai đoạn quyết định mùa giải năm nay chúng tôi không có Thanh Thúy, nhưng các em còn lại đều rất tập trung để chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Đội cũng may mắn có ngoại binh người Mỹ Roni Jones Perry hòa nhập tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết với nỗ lực cao nhất nhằm bảo vệ danh hiệu vô địch".

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền nữ quốc gia hôm nay: Đại chiến hấp dẫn- Ảnh 2.

LPBank Ninh Bình vẫn đáng gờm dù thiếu Bích Tuyền, hứa hẹn làm nên chuyện trước VTV Bình Điền Long An ở chung kết

ẢNH: VFV

Trong khi đó CLB LPBank Ninh Bình dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng vẫn khẳng định được sức mạnh với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Đinh Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ cùng ngoại binh người Nga Paskova thi đấu bùng nổ trong chiến thắng 3-1 trước Binh chủng Thông tin ở bán kết. Đó là trận đấu mà nhiều người tin vào khả năng tạo bất ngờ của đội Binh chủng Thông tin bởi họ có sự chuẩn bị tốt, không sứt mẻ lực lượng nhưng LPBank Ninh Bình vẫn chứng tỏ được khả năng. Đội bóng cố đô Hoa Lư hoàn toàn có thể chạm tay vào ngôi hậu kể cả khi không còn Bích Tuyền thi đấu. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng hứa hẹn làm nên chuyện trước VTV Bình Điền Long An ở trận "chung kết trong mơ".

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc gia 2025 giữa CLB LPBank Ninh Bình với VTV Bình Điền Long An được trực tiếp trên kênh ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=F1eG7eptEVs


