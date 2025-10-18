Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
18/10/2025 07:17 GMT+7

Xuất sắc đánh bại chủ nhà LPBank Ninh Bình để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia, CLB VTV Bình Điền Long An tới tấp nhận thưởng.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa khép lại tại Ninh Bình với 2 trận chung kết đầy cảm xúc. Ở chung kết nam, đội Biên Phòng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước Thể Công Tân Cảng. Trận chung kết nữ còn hấp dẫn và gay cấn hơn khi CLB VTV Bình Điền Long An cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu, từ đó đánh bại CLB LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-2, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025- Ảnh 1.

Niềm vui của các cô gái đội VTV Bình Điền Long An khi bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2025

ẢNH: BĐLA

Chỉ mới lên dẫn dắt đội VTV Bình Điền Long An vài tháng, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên một tập thể đội VTV Bình Điền Long An thi đấu đầy quyết tâm, gắn kết, nỗ lực trong từng pha bóng. 

Nhờ đó ở ván 4 của trận chung kết, các học trò của cô cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu rồi vùng lên giành chiến thắng ở ván 5 quyết định. Từ đội bóng thiếu vắng trụ cột Thanh Thúy vì sang Nhật Bản thi đấu, đối chuyền chủ lực Trà My gặp chấn thương, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn giúp phát huy rất tốt những vị trí còn lại như Đặng Thị Kim Thanh, Lan Vy bên cạnh kinh nghiệm và tài năng của chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang.

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa ghi dấu ấn trong vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An

ẢNH: BĐLA

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025- Ảnh 3.

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng "khủng" khi vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2025

ẢNH: BĐLA

Đội bóng chuyền của thầy trò HLV Ngọc Hoa được nhận những khoản nào?

Với màn đăng quang ngoạn mục, ngoài phần thưởng 500 triệu đồng từ ban tổ chức, CLB VTV Bình Điền Long An còn tới tấp nhận thưởng nóng. Theo đó Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thưởng cho toàn đội 1 tỉ đồng (gấp đôi số tiền thưởng từ ban tổ chức), Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị thưởng 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Bình Điền Mekong thưởng 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng thưởng 100 triệu đồng, Công ty Nguyễn Phan thưởng 100 triệu đồng và Công ty Nguyên Ngọc thưởng 100 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng mà cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhận được đến thời điểm này là 2,1 tỉ đồng.

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Hôm nay (18.10), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu lượt trận thứ 3 ở giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League) 2025, chạm trán CLB NEC Red Rockets.

Kim Thanh giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia

Link xem trực tiếp chung kết bóng chuyền nữ quốc gia hôm nay: Đại chiến hấp dẫn

Khám phá thêm chủ đề

VTV Bình Điền Long An Giải bóng chuyền quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Hoa Bóng chuyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận