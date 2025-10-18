CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa khép lại tại Ninh Bình với 2 trận chung kết đầy cảm xúc. Ở chung kết nam, đội Biên Phòng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước Thể Công Tân Cảng. Trận chung kết nữ còn hấp dẫn và gay cấn hơn khi CLB VTV Bình Điền Long An cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu, từ đó đánh bại CLB LPBank Ninh Bình với tỷ số 3-2, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Niềm vui của các cô gái đội VTV Bình Điền Long An khi bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2025 ẢNH: BĐLA

Chỉ mới lên dẫn dắt đội VTV Bình Điền Long An vài tháng, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên một tập thể đội VTV Bình Điền Long An thi đấu đầy quyết tâm, gắn kết, nỗ lực trong từng pha bóng.

Nhờ đó ở ván 4 của trận chung kết, các học trò của cô cứu được 3 điểm kết thúc trận đấu rồi vùng lên giành chiến thắng ở ván 5 quyết định. Từ đội bóng thiếu vắng trụ cột Thanh Thúy vì sang Nhật Bản thi đấu, đối chuyền chủ lực Trà My gặp chấn thương, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn giúp phát huy rất tốt những vị trí còn lại như Đặng Thị Kim Thanh, Lan Vy bên cạnh kinh nghiệm và tài năng của chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa ghi dấu ấn trong vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An ẢNH: BĐLA

CLB VTV Bình Điền Long An nhận thưởng "khủng" khi vô địch giải bóng chuyền quốc gia 2025 ẢNH: BĐLA

Đội bóng chuyền của thầy trò HLV Ngọc Hoa được nhận những khoản nào?

Với màn đăng quang ngoạn mục, ngoài phần thưởng 500 triệu đồng từ ban tổ chức, CLB VTV Bình Điền Long An còn tới tấp nhận thưởng nóng. Theo đó Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thưởng cho toàn đội 1 tỉ đồng (gấp đôi số tiền thưởng từ ban tổ chức), Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị thưởng 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Bình Điền Mekong thưởng 100 triệu đồng, Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng thưởng 100 triệu đồng, Công ty Nguyễn Phan thưởng 100 triệu đồng và Công ty Nguyên Ngọc thưởng 100 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng mà cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhận được đến thời điểm này là 2,1 tỉ đồng.