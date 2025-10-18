Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Rực sáng ở chung kết bóng chuyền quốc gia, Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
18/10/2025 12:10 GMT+7

Đặng Thị Kim Thanh được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 khi thể hiện phong độ ấn tượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Ninh Bình.

Cục TDTT Việt Nam vừa công bố danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Theo đó đội tuyển tập trung từ ngày 25.10 tới với 20 tuyển thủ. Đáng chú ý tay đập Đặng Thị Kim Thanh vừa tỏa sáng giúp CLB VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vô địch quốc gia tại Ninh Bình, cũng có tên.

Rực sáng ở chung kết bóng chuyền quốc gia, Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Kim Thanh (phải) trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: BĐLA

Danh sách 20 tuyển thủ tập trung lần này gồm Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Uyên, Lê Thùy Linh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh.

Thanh Thúy, Bích Thủy lên đội tuyển bóng chuyền trước th SEA Games 33

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, Trần Thị Thanh Thúy cùng Trần Thị Bích Thủy bận thi đấu tại Nhật Bản nên sẽ hội quân cùng đội tuyển vào tháng 12 trước khi lên đường sang Thái Lan. Ngoài ra đội tuyển sẽ rút gọn còn 14 tuyển thủ theo đúng qui định của ban tổ chức. Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu săn tấm HCV lịch sử vốn nhiều năm qua thuộc về Thái Lan.

Rực sáng ở chung kết bóng chuyền quốc gia, Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan

ẢNH: VFV

Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa qua, Đặng Thị Kim Thanh thi đấu ở vị trí đối chuyền, góp công lớn giúp CLB VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vô địch. Ở chung kết với CLB LPBank Ninh Bình, Kim Thanh thi đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng, là tay ghi điểm số 1 của đội VTV Bình Điền Long An. 

Nhờ đó cô được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước kia Kim Thanh từng được gọi lên đội tuyển nhưng sau đó có quãng thời gian nghỉ thi đấu rồi quay trở lại trong màu áo đội TP.HCM trước khi tái hợp với VTV Bình Điền Long An.



Tin liên quan

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ vì vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Xuất sắc đánh bại chủ nhà LPBank Ninh Bình để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia, CLB VTV Bình Điền Long An tới tấp nhận thưởng.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Chờ Thanh Thúy tỏa sáng

Kim Thanh giúp VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Kim Thanh đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận